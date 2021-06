Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember halt bele a Covid–19 betegségbe hétfőn.","shortLead":"Két ember halt bele a Covid–19 betegségbe hétfőn.","id":"20210629_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460cd5a0-f5ce-4628-83a7-7df7c318ef9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 29. 08:57","title":"Koronavírus: mindössze 34 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lébénynél történt a baleset. ","shortLead":"Lébénynél történt a baleset. ","id":"20210629_Lezartak_az_M1es_autopalyat_ot_kamion_utkozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4db47c-1315-46b5-bfbe-e9b2cfc67907","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_Lezartak_az_M1es_autopalyat_ot_kamion_utkozott","timestamp":"2021. június. 29. 15:33","title":"Lezárták az M1-es autópályát, öt kamion ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07278db7-95a0-4924-af0e-5ca0d6b16584","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia 75 perc mezőnybeli harc után bedarálta Németországot, Ukrajna pedig a 121. percben lőtt góllal győzte le Svédországot.","shortLead":"Anglia 75 perc mezőnybeli harc után bedarálta Németországot, Ukrajna pedig a 121. percben lőtt góllal győzte le...","id":"20210629_Eb_anglia_ukrajna_nemet_sved_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07278db7-95a0-4924-af0e-5ca0d6b16584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6a7ea4-3717-4d56-8555-d3cd313c5706","keywords":null,"link":"/sport/20210629_Eb_anglia_ukrajna_nemet_sved_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 29. 23:55","title":"Anglia és Ukrajna továbbjutásával lett teljes a legjobb nyolc mezőnye az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családügyi miniszter megismételte a kormányzati álláspontot, ami szerint a jogszabály csak a kiskorúakat védi.","shortLead":"A családügyi miniszter megismételte a kormányzati álláspontot, ami szerint a jogszabály csak a kiskorúakat védi.","id":"20210630_novak_katalin_pedofiltorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf61107-f866-401b-b8a8-cd7c2f82dbc5","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_novak_katalin_pedofiltorveny","timestamp":"2021. június. 30. 05:50","title":"Novák Katalin szerint a kritikusoknak azért van bajuk a melegellenes törvénnyel, mert szalagcímekből tájékozódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kancellár nagyon tart a delta variánstól, amely a szigetországban is terjed. Közben az Egyesült Királyságban öt hónapos csúcson van az új fertőzöttek száma.","shortLead":"A kancellár nagyon tart a delta variánstól, amely a szigetországban is terjed. Közben az Egyesült Királyságban öt...","id":"20210628_angela_merkel_delta_varians_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccc4055-fb26-4e87-aa13-e64b98ece801","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_angela_merkel_delta_varians_europai_unio","timestamp":"2021. június. 28. 17:26","title":"Merkel kitiltaná az EU-ból a brit turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet vezetője szerint biztos, hogy a delta variáns „átveszi az uralmat” Németországban, csak az a kérdés, hogy mikor.","shortLead":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet vezetője szerint biztos, hogy a delta variáns „átveszi az uralmat”...","id":"20210630_delta_varians_mutacio_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2cd298-83c8-470b-b0c5-0e0d93ed29ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_delta_varians_mutacio_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 30. 06:15","title":"Egy becslés szerint már 50 százalékos a delta variáns aránya Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vezetési tanácsadással foglalkozó, illetve holdingként funkcionáló vállalat tovább működik – egy nagyobb és kisebb lép mellé. ","shortLead":"A vezetési tanácsadással foglalkozó, illetve holdingként funkcionáló vállalat tovább működik – egy nagyobb és kisebb...","id":"202125_adc6_szetvalo_vagyonkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7488f12b-77db-4cce-8b87-67a3a0bd3a3f","keywords":null,"link":"/360/202125_adc6_szetvalo_vagyonkezelo","timestamp":"2021. június. 28. 14:00","title":"Osztódással szaporodik az egyik leggazdagabb magyar cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy nappal a Financial Times után, az egyik vezető amerikai lap, a Washington Post is vezércikkben teszi le a garast az LMBT-ellenes magyar politika kapcsán. Mint írja, a Fidesz egy évtizede ösztökéli a saját választóit azzal, hogy ördögnek állítja be a bevándorlókat, a muzulmánokat, a zsidókat és a nemi kisebbségeket, ám eközben élvezi az uniós tagság előnyeit. Brüsszel mindezidáig elmulasztotta, hogy keményen fellépjen az Orbán-kormány ellen, noha az lebontotta a demokratikus fékeket és ellensúlyokat, lásd a bíróságokat és a független sajtót.



","shortLead":"Egy nappal a Financial Times után, az egyik vezető amerikai lap, a Washington Post is vezércikkben teszi le a garast...","id":"20210630_Washington_Post_Orban_rafizethet_a_homofob_tamadasokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80638718-0000-4da4-ad06-25468e141a10","keywords":null,"link":"/360/20210630_Washington_Post_Orban_rafizethet_a_homofob_tamadasokra","timestamp":"2021. június. 30. 07:36","title":"Washington Post: Orbán ráfizethet a homofób támadásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]