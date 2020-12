Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40725010-266a-4338-b123-80dbca3c6afc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német konszern előreláthatólag nem lesz képes teljesíteni az uniós szén-dioxid-kibocsátási határértékeket idén, és valószínűleg jövőre sem, aminek milliárdos szankció lehet a következménye.","shortLead":"A német konszern előreláthatólag nem lesz képes teljesíteni az uniós szén-dioxid-kibocsátási határértékeket idén, és...","id":"20201204_Egyre_elesebb_a_helyzet_hogy_milliardeuros_birsagba_fut_bele_a_Volkswagen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40725010-266a-4338-b123-80dbca3c6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2079926-14fa-423d-9e0a-d5a58f17a256","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_Egyre_elesebb_a_helyzet_hogy_milliardeuros_birsagba_fut_bele_a_Volkswagen","timestamp":"2020. december. 04. 17:02","title":"A Volkswagennél már készülnek: jöhet a milliárdos bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nagyobb magyar kutatócsoport vírusgenomikai vizsgálata szerint Magyarországon február végén és március első felében észlelték a koronavírus jelenlétét, vagyis hibás az a vélekedés, amely szerint a kórokozó már korábban is terjedt volna az országban. A minták alapján pedig megállapítható: nálunk elsősorban az Olaszországból kiinduló változatok terjedtek el.","shortLead":"Egy nagyobb magyar kutatócsoport vírusgenomikai vizsgálata szerint Magyarországon február végén és március első felében...","id":"20201204_koronavirus_elterjedes_magyarorszag_genom_vizsgalat_virologusok_jakab_ferenc_kemenesi_gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91ee476-81ea-4ebd-b018-1f3ee897d448","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_koronavirus_elterjedes_magyarorszag_genom_vizsgalat_virologusok_jakab_ferenc_kemenesi_gabor","timestamp":"2020. december. 04. 15:03","title":"Magyar kutatók szerint a koronavírus második hulláma nem az első feléledése, és több mutáció is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átnéztük a vasárnap közzétett adatokat, több elhunytnak sem volt ismert alapbetegsége.","shortLead":"Átnéztük a vasárnap közzétett adatokat, több elhunytnak sem volt ismert alapbetegsége.","id":"20201206_elhunytak_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900fe029-68b1-477c-9c8a-b9075c43a833","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_elhunytak_koronavirus","timestamp":"2020. december. 06. 10:30","title":"24 éves volt a legfiatalabb elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9a416a-4e15-41df-b374-41bc5f3c402c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szívünk kamrája december 5-től egy hónapig várja látogatókat.","shortLead":"A Szívünk kamrája december 5-től egy hónapig várja látogatókat.","id":"20201204_Kardiologiai_intezet_latogatasi_tilalom_szivbeteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa9a416a-4e15-41df-b374-41bc5f3c402c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b03c8c-b591-4700-8fa2-442d2f34c0fa","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Kardiologiai_intezet_latogatasi_tilalom_szivbeteg","timestamp":"2020. december. 04. 16:32","title":"Speciális szobát hoztak létre a Kardiológiai Intézetben, hogy a látogatási tilalom alatt is találkozhassanak a szívbetegek a hozzátartozóikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d608601a-c9d1-40b7-963e-3f1a461c4494","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Karácsonyra készülnek.","shortLead":"Karácsonyra készülnek.","id":"20201204_brfk_teve_utca_rendorauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d608601a-c9d1-40b7-963e-3f1a461c4494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7829bd5d-da80-4c99-8488-62e081398c2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_brfk_teve_utca_rendorauto","timestamp":"2020. december. 04. 20:52","title":"A BRFK ünnepi rendőrautót állított ki a Teve utcában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már a hazai 16-20 évesek ötöde külföldön tanulna tovább egy felmérés szerint.","shortLead":"Már a hazai 16-20 évesek ötöde külföldön tanulna tovább egy felmérés szerint.","id":"20201206_Diplomat_szeretnenek_a_magyar_tizenevesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e0a8dc-f1fb-40c1-8031-022668f92a07","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Diplomat_szeretnenek_a_magyar_tizenevesek","timestamp":"2020. december. 06. 09:15","title":"Diplomát szeretnének a magyar tizenévesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716551a4-13b0-4842-8987-455bc9e3c890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a makulátlan állapotú orosz négykerekű 36 évvel tekeri vissza az időgép kerekét.","shortLead":"Ez a makulátlan állapotú orosz négykerekű 36 évvel tekeri vissza az időgép kerekét.","id":"20201206_55_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_itthoni_lada_1500s_mikulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=716551a4-13b0-4842-8987-455bc9e3c890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eeab8e8-86a8-4fa3-b436-b3247ed5b0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201206_55_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_itthoni_lada_1500s_mikulas","timestamp":"2020. december. 06. 06:41","title":"Piros, mint a Mikulás: 5,5 millió forint a legdrágább eladó régi itthoni Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig hatékonynak minősültek a testkamerák abban, hogy elrettentsék a jegyellenőröket bántalmazókat, így újabb 66 testkamerát telepítettek új helyszíneken a MÁV-nál. ","shortLead":"Eddig hatékonynak minősültek a testkamerák abban, hogy elrettentsék a jegyellenőröket bántalmazókat, így újabb 66...","id":"20201206_Testkamerakkal_tartana_tavol_a_MAV_a_jegyellenoroket_bantalmazokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52933e6c-2719-4059-9d98-0d8169fb470b","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Testkamerakkal_tartana_tavol_a_MAV_a_jegyellenoroket_bantalmazokat","timestamp":"2020. december. 06. 10:14","title":"Testkamerákkal tartaná távol a MÁV a jegyellenőröket bántalmazókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]