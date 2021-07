Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető-üzletasszony szerint tervben sem volt, hogy meghívják. ","shortLead":"A műsorvezető-üzletasszony szerint tervben sem volt, hogy meghívják. ","id":"20210701_Varkonyi_Andrea_Jennifer_Lopez_nem_jon_az_eskuvonkre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca29845-eae8-4f92-b35d-940c4b4567ad","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Varkonyi_Andrea_Jennifer_Lopez_nem_jon_az_eskuvonkre","timestamp":"2021. július. 01. 16:59","title":"Várkonyi Andrea: Jennifer Lopez nem jön az esküvőnkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben az androidos YouTube-ból is meg lehet úgy osztani a videókat, hogy azok egy adott időpontra mutassanak.","shortLead":"A jövőben az androidos YouTube-ból is meg lehet úgy osztani a videókat, hogy azok egy adott időpontra mutassanak.","id":"20210630_youtube_androidos_alaklmazas_video_megosztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4cac6e-737e-4a52-9310-82179529463e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_youtube_androidos_alaklmazas_video_megosztasa","timestamp":"2021. június. 30. 17:03","title":"Régóta hiányzó funkció kerül az androidos YouTube-alkalmazásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az évek óta tartó nagyon laza fiskális és monetáris politika oda vezethet, hogy egy adósságválsággal megspékelt stagfláció jön létre – jósolja Nouriel Roubini, aki már 2008-ban is előre látta a globális pénzügyi válságot.","shortLead":"Az évek óta tartó nagyon laza fiskális és monetáris politika oda vezethet, hogy egy adósságválsággal megspékelt...","id":"20210702_Oriasi_bajra_figyelmeztet_Roubini_ehhez_kepest_semmiseg_volt_a_2008as_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbf5a26-9251-4176-a4aa-fb67c8c485d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Oriasi_bajra_figyelmeztet_Roubini_ehhez_kepest_semmiseg_volt_a_2008as_valsag","timestamp":"2021. július. 02. 13:39","title":"Óriási bajra figyelmeztet Roubini, amihez képest szinte semmiség volt a 2008-as válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb73460-c360-4a68-9046-3b859ca4054d","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A család olyan emberek közössége, akiket vérségi vagy szerelmi kapcsolat tart össze. Egy része tehát sorsszerű, egy része pedig szabadon megválasztható – és megköveteli tőlünk, hogy azokat is elfogadjuk, akiket nem mi választottunk, akiket mi nem választottunk volna. Hogy egy kormány a családokat állítja középpontba, helyes döntés. Hogy kiszemezgeti közülük azokat, akiket családnak tekint, és azokat, akiktől ezt az összetartozást megvonja, az viszont roncsolja a társadalmat.","shortLead":"A család olyan emberek közössége, akiket vérségi vagy szerelmi kapcsolat tart össze. Egy része tehát sorsszerű...","id":"202126_a_csaladban_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceb73460-c360-4a68-9046-3b859ca4054d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81abcfa9-4279-4207-9743-b6fb4404c791","keywords":null,"link":"/itthon/202126_a_csaladban_marad","timestamp":"2021. július. 01. 10:50","title":"Gergely Márton: A családban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem túl kedvezők az adatok a választásra készülő országban.","shortLead":"Nem túl kedvezők az adatok a választásra készülő országban.","id":"20210701_Oroszorszagkoronavirus_halalozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ae431-4951-4170-a82b-fe34c9f3114f","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Oroszorszagkoronavirus_halalozas","timestamp":"2021. július. 01. 17:38","title":"Oroszországban harmadik napja döntött rekordot a koronavírus miatt elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1951. július 2-án született az Edda frontembere.","shortLead":"1951. július 2-án született az Edda frontembere.","id":"20210702_Pontosan_tudom_majd_mikor_van_vege__70_eves_Pataky_Attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e474960c-7065-44c9-910d-4ddf9284dc0a","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Pontosan_tudom_majd_mikor_van_vege__70_eves_Pataky_Attila","timestamp":"2021. július. 02. 10:26","title":"„Pontosan tudom majd, mikor van vége” – 70 éves Pataky Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bejelentette a klinikai kutatások végleges adatait a német gyártó.","shortLead":"Bejelentette a klinikai kutatások végleges adatait a német gyártó.","id":"20210701_curevac_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decc4c49-89e7-4a2a-a62e-7aa1e644ddcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_curevac_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. július. 01. 05:48","title":"Tényleg nem véd eléggé a CureVac a koronavírus-fertőzéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 78 éves Mike Yager a háza bejáróján esett el és ütötte be a fejét úgy, hogy elveszítette az eszméletét. Arra eszmélt, hogy épp a tűzoltók segítenek rajta.","shortLead":"A 78 éves Mike Yager a háza bejáróján esett el és ütötte be a fejét úgy, hogy elveszítette az eszméletét. Arra eszmélt...","id":"20210701_apple_watch_okosora_eleses_erzekelo_veszhivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18574f5f-88fb-4ea5-8add-829e22c1e5db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_apple_watch_okosora_eleses_erzekelo_veszhivas","timestamp":"2021. július. 01. 09:33","title":"Életet mentett az Apple Watch, a viselője nem is tudott a funkcióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]