[{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"Reményi Andrea","category":"360","description":"Számos ok adódik össze a mai iskolarendszer nem támogató közegétől, a magyar közoktatás hallgatásra nevelő attitűdjén át a közoktatásban dolgozó tanárok megbecsültségéig. A végeredmény, hogy Magyarország minden felmérés szerint az uniós országok rangsorának valamelyik utolsó helyén kullog. Vélemény.","shortLead":"Számos ok adódik össze a mai iskolarendszer nem támogató közegétől, a magyar közoktatás hallgatásra nevelő attitűdjén...","id":"20210701_Remenyi_Andrea_Miert_nem_beszelunk_elegen_idegen_nyelveket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcaa737-9207-4f4f-a7f4-4bf566a5e800","keywords":null,"link":"/360/20210701_Remenyi_Andrea_Miert_nem_beszelunk_elegen_idegen_nyelveket","timestamp":"2021. július. 02. 15:30","title":"Reményi Andrea: Miért nem beszélünk (elegen) idegen nyelveket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147816e0-e608-4de1-b055-908dd697258e","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Viharvert sorsú házat kaptak ajándékba a keleti keresztény egyházak a kormánytól. A Cserje utcai villában Kádár János élt évtizedekig, majd a \"citadellás Veres\" szerezte meg. ","shortLead":"Viharvert sorsú házat kaptak ajándékba a keleti keresztény egyházak a kormánytól. A Cserje utcai villában Kádár János...","id":"202126__kadar_villaja__egyhazi_kezben__per_alatt__szellemhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147816e0-e608-4de1-b055-908dd697258e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f0cdfc-958f-4ca2-84e6-8c113338ea4f","keywords":null,"link":"/360/202126__kadar_villaja__egyhazi_kezben__per_alatt__szellemhaz","timestamp":"2021. július. 02. 13:00","title":"250 milliós per tárgya lett a Kádár-villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5061c1-ba17-4c12-80ea-f1646464d145","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymilliótól akár egymilliárd forint összegig igényelhetőek az új hitelek. Van köztük, ami kifejezetten a vendéglátásnak szól, és olyan is, ami az agráriumot támogatná.","shortLead":"Egymilliótól akár egymilliárd forint összegig igényelhetőek az új hitelek. Van köztük, ami kifejezetten...","id":"20210702_szechenyi_hitelek_ujrainditas_kavosz_zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5061c1-ba17-4c12-80ea-f1646464d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7111ca-ec1c-4777-b104-62c47115146a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_szechenyi_hitelek_ujrainditas_kavosz_zrt","timestamp":"2021. július. 02. 18:15","title":"Ezzel az öt új Széchenyi-hitellel pörgetné fel a gazdaságot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b600ab4-434a-443d-a424-46e5f004ba6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Teniszütő-formájú, a szív felszínére beültetett, felszívódni képes pacemakert fejlesztettek ki amerikai tudósok. A vezeték nélküli pacemakert, amely egy idő után felszívódik a páciens szervezetében, olyan betegek számára készítették, akiknek szívritmusát csak rövid ideig kell szabályozni.","shortLead":"Teniszütő-formájú, a szív felszínére beültetett, felszívódni képes pacemakert fejlesztettek ki amerikai tudósok...","id":"20210702_felszivodo_pacemaker_ideiglenes_szivritmus_szabalyozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b600ab4-434a-443d-a424-46e5f004ba6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbf787e-607d-4ac3-82fd-850a54abe883","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_felszivodo_pacemaker_ideiglenes_szivritmus_szabalyozas","timestamp":"2021. július. 02. 11:03","title":"Kitalálták a pacemakert, ami 60 nap múlva egyszerűen eltűnik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"A tippjátékunk résztvevőinek elsöprő többsége, tizenegyből nyolcan azt mondták, hogy Belgium bejut az elődöntőbe, Hrutka János, Szijjártó Péter és Szilágyi Áron egyenesen győztesnek várja a belgákat – rajtuk kívül Szél Bernadettnek maradt a negyeddöntők előtt esélye arra, hogy a végső győztest eltalálja, ő a spanyolokra gondolt. Anglia négy közé jutására is sokan tippeltek – sőt, ha igazuk lenne, akkor az angolok csak a döntőben kapnának ki. A legbátrabb azért Bárdos András volt, aki már az Eb előtt megmondta, hogy Dánia negyeddöntős lesz, sőt arra is tippelt, hogy a dánok még ebből a körből is továbbjutnak.","shortLead":"A tippjátékunk résztvevőinek elsöprő többsége, tizenegyből nyolcan azt mondták, hogy Belgium bejut az elődöntőbe...","id":"20210702_kezdo_tizenegy_negyeddonto_tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcde95d-e9c1-4360-a9ff-76a56d895b82","keywords":null,"link":"/sport/20210702_kezdo_tizenegy_negyeddonto_tippek","timestamp":"2021. július. 02. 13:22","title":"Kezdő tizenegy: Ha egyszer nem Franciaország nyeri az Eb-t, akkor ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7032a942-ed3e-4706-9b08-a06384fdafa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az őröknek „nehéz napja volt” a börtönigazgató szerint, mert a koronavírustól tartó fogvatartottak az előző napon a cellák túlzsúfoltsága miatt tiltakoztak.","shortLead":"Az őröknek „nehéz napja volt” a börtönigazgató szerint, mert a koronavírustól tartó fogvatartottak az előző napon...","id":"20210703_olasz_borton_brutalis_bantalmazas_kiszivargott_felvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7032a942-ed3e-4706-9b08-a06384fdafa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7df0f06-0e8d-42bb-b32f-c414752654fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210703_olasz_borton_brutalis_bantalmazas_kiszivargott_felvetel","timestamp":"2021. július. 03. 21:13","title":"Brutális bántalmazásokról készült felvételek szivárogtak ki egy olasz börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edbe823-c58c-4cbe-babb-05c9cda02878","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy évvel azután, hogy az Eviation Aircraft bemutatta az elektromos repülőgépét, elkészítették a végső, gyártásra szánt változatát is.","shortLead":"Négy évvel azután, hogy az Eviation Aircraft bemutatta az elektromos repülőgépét, elkészítették a végső, gyártásra...","id":"20210702_eviation_aircraft_alice_elektromos_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8edbe823-c58c-4cbe-babb-05c9cda02878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a806f0-160c-439e-87d6-322a205d9dba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_eviation_aircraft_alice_elektromos_repulogep","timestamp":"2021. július. 02. 17:03","title":"814 km egy feltöltéssel: gyártásba küldik a nagy hatótávolságú elektromos repülőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5f721-7494-4c92-a762-e0ff24063807","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy megbolondított vígjátékkal.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210702_Foci_helyett_Igazi_mozi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5f721-7494-4c92-a762-e0ff24063807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c155d5-0688-467c-b9dd-c45fed1a9727","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Foci_helyett_Igazi_mozi","timestamp":"2021. július. 02. 09:30","title":"Foci helyett: Igazi mozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]