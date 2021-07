Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lemondott az Európai Néppárt elnöke. Vezet a CDU/CSU a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. Orbán pénzszórásba kezdett a választások közeledtével. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lemondott az Európai Néppárt elnöke. Vezet a CDU/CSU a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. Orbán pénzszórásba...","id":"20210705_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7452bacb-08d0-44ed-b50c-26bf630ad254","keywords":null,"link":"/360/20210705_Radar360","timestamp":"2021. július. 05. 08:00","title":"Radar360: Visszaállhat a járvány előtti szintre a lakáspiac, vannak, akik kimaradnak a bérfejlesztésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cfd1d8-8aec-45cc-b837-2c856caf4b6c","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A finoman nyitó, de még mindig a világ egyik legsötétebb diktatúrái között számontartott közép-ázsiai ország első számú európai partnerként emlegeti Magyarországot. De mit akarunk mi Üzbegisztántól?","shortLead":"A finoman nyitó, de még mindig a világ egyik legsötétebb diktatúrái között számontartott közép-ázsiai ország első számú...","id":"20210704_magyarorszag_uzbegisztan_kapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00cfd1d8-8aec-45cc-b837-2c856caf4b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5e580e-7acc-4ff7-91c1-273b1dcbbe2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_magyarorszag_uzbegisztan_kapcsolat","timestamp":"2021. július. 04. 14:00","title":"Üzbegisztán minden befektetőt szívesen lát, aki nem törődik az emberi jogokkal, így Magyarországot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Maratoni hosszúságú meccsen nyert a magyar teniszező.","shortLead":"Maratoni hosszúságú meccsen nyert a magyar teniszező.","id":"20210705_fucsovics_wimbledon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24b1c27-57e1-42a7-af4d-6453a3bece4f","keywords":null,"link":"/sport/20210705_fucsovics_wimbledon","timestamp":"2021. július. 05. 16:57","title":"Fucsovics a legjobb 8 közé jutott Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szervezetten folyt a csalás, egészségügyi dolgozókat is letartóztattak az indiai rendőrök az áloltópontokon. A csalók azon buktak le, hogy senki nem érzett mellékhatást.","shortLead":"Szervezetten folyt a csalás, egészségügyi dolgozókat is letartóztattak az indiai rendőrök az áloltópontokon. A csalók...","id":"20210706_india_csalok_koronavirus_sooldat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8cbfd9-ee34-4609-af07-5907dbeff7e5","keywords":null,"link":"/elet/20210706_india_csalok_koronavirus_sooldat","timestamp":"2021. július. 06. 06:02","title":"Több ezer embert oltottak be indiai csalók koronavírus ellen sóoldattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4c875e-d491-4aba-8b40-aa3cee1a76c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dolomitok kacskaringós útvonalai ideális helyszínt jelentenek egy örömautózáshoz. Most viszont balszerencsésebben nem is alakulhattak volna a dolgok egy McLaren vezetőjének. ","shortLead":"A Dolomitok kacskaringós útvonalai ideális helyszínt jelentenek egy örömautózáshoz. Most viszont balszerencsésebben nem...","id":"20210705_Porraegett_a_hegyi_szerpentinen_egy_McLaren__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe4c875e-d491-4aba-8b40-aa3cee1a76c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b555493-d5cc-4038-8fbe-7382dff42ac6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Porraegett_a_hegyi_szerpentinen_egy_McLaren__video","timestamp":"2021. július. 06. 04:41","title":"Porrá égett egy hegyi túrán résztvevő McLaren - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 85 éves áldozat azt hitte, ügyvédre adja a pénzt, mert segítenek neki visszaszerezni a drága készítmények árát.","shortLead":"A 85 éves áldozat azt hitte, ügyvédre adja a pénzt, mert segítenek neki visszaszerezni a drága készítmények árát.","id":"20210705_csalas_kamugyogyszer_orizetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dfcc3b-3558-40e9-a352-32ebe61f8c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_csalas_kamugyogyszer_orizetben","timestamp":"2021. július. 05. 08:36","title":"Több mint 10 milliót csalt ki egy idős nőtől egy kamugyógyszereket áruló cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy jól ismert kommunikációs aktussal. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210705_Foci_helyett_Mondatok_a_csodalkozasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa0f9e9-9911-4652-9b3d-707a93b00039","keywords":null,"link":"/kultura/20210705_Foci_helyett_Mondatok_a_csodalkozasrol","timestamp":"2021. július. 05. 09:30","title":"Foci helyett: Mondatok a csodálkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan eljárást fejlesztettek ki a koreai kutatók, ami segíthet az ivóvízkrízis megoldásában.","shortLead":"Egy olyan eljárást fejlesztettek ki a koreai kutatók, ami segíthet az ivóvízkrízis megoldásában.","id":"20210705_tengerviz_nanotechnologia_ivoviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fb7104-a1ce-48ae-a5d9-5140f12f923f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_tengerviz_nanotechnologia_ivoviz","timestamp":"2021. július. 05. 19:03","title":"Percek alatt ivóvizet készít a tengervízből a koreai tudósok új gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]