[{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykor Orbán Viktor szobrának fejét rugdosó rapper szerint az előválasztás csakis Gyurcsányról szól, a melegség pedig egyszerűen nem természetes.","shortLead":"Az egykor Orbán Viktor szobrának fejét rugdosó rapper szerint az előválasztás csakis Gyurcsányról szól, a melegség...","id":"20210706_Dopeman_A_magyarok_meg_soha_nem_eltek_olyan_jol_mint_Orban_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3948b576-a89f-4e96-9ea4-eae8e06cc95b","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Dopeman_A_magyarok_meg_soha_nem_eltek_olyan_jol_mint_Orban_alatt","timestamp":"2021. július. 06. 11:07","title":"Dopeman: A magyarok még soha nem éltek olyan jól, mint Orbán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eddig is jelen volt, de immár megkerülhetetlen főszereplő lesz a Mészáros család az agráriumban. ","shortLead":"Eddig is jelen volt, de immár megkerülhetetlen főszereplő lesz a Mészáros család az agráriumban. ","id":"202126_agrolink_ifjabb_meszaros_pozicioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8f1207-6774-4c67-8007-8d527d9221b4","keywords":null,"link":"/360/202126_agrolink_ifjabb_meszaros_pozicioban","timestamp":"2021. július. 06. 12:00","title":"Ifj. Mészáros most már a mezőgazdaságban is kaszálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445f28b8-645a-444d-9661-d290bca3cd9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a kaszáló Fidelitas meg ne tudja!","shortLead":"Csak a kaszáló Fidelitas meg ne tudja!","id":"20210704_nagy_istvan_mehek_agrarminiszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=445f28b8-645a-444d-9661-d290bca3cd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b583328d-b484-4a30-b8c6-6c2ecda020cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_nagy_istvan_mehek_agrarminiszterium","timestamp":"2021. július. 04. 12:26","title":"Nagy István jelenti, méhek vannak az Agrárminisztérium erkélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c95210a-0055-4527-8bcb-1adcd707d6f7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az autóversenyzés élvonalában alkalmazható kutatásokra és fejlesztésekre alapított céget az állam. \r

\r

","shortLead":"Az autóversenyzés élvonalában alkalmazható kutatásokra és fejlesztésekre alapított céget az állam. \r

\r

","id":"202126_humda_lab_allam_azauto_es_motorsportban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c95210a-0055-4527-8bcb-1adcd707d6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac24b58-2cca-4a89-9921-5e8efad2f505","keywords":null,"link":"/360/202126_humda_lab_allam_azauto_es_motorsportban","timestamp":"2021. július. 05. 12:00","title":"Michelisz Norberttel fejleszt versenyautóvezető-algoritmust az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef75964e-456c-4faa-aed9-bf908b575333","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos hajtás ebben is változást hozhat.","shortLead":"Az elektromos hajtás ebben is változást hozhat.","id":"20210705_Megvaltoztatja_modelljei_elnevezeset_a_Volvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef75964e-456c-4faa-aed9-bf908b575333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bc581c-1567-423f-bd56-919e4426e269","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Megvaltoztatja_modelljei_elnevezeset_a_Volvo","timestamp":"2021. július. 06. 07:31","title":"Megváltoztatja modelljei elnevezését a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újranyitás utáni időszakban sem túl jó a bolti forgalom, áprilishoz képest alig 0,1 százalékos növekedést mért a KSH, csak akkor tűnik szépnek a szám, ha az egy évvel korábban, az első hullám alatti lezárások idején mért adatokhoz viszonyítunk.","shortLead":"Az újranyitás utáni időszakban sem túl jó a bolti forgalom, áprilishoz képest alig 0,1 százalékos növekedést mért...","id":"20210706_boltok_kiskereskedelem_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b257ef-a742-4e15-bc92-90ab0bf66d91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_boltok_kiskereskedelem_ksh","timestamp":"2021. július. 06. 09:05","title":"Nem rohamozták meg a boltokat az újranyitás után, tovább gyengélkedik a magyar kiskereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdd0968-dd41-472c-ab85-7b2f16bfbfa4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lángok és a füst nem veszélyezteti a környéket.","shortLead":"A lángok és a füst nem veszélyezteti a környéket.","id":"20210704_Tuz_utott_ki_egy_MEHtelepen_Salgotarjanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bdd0968-dd41-472c-ab85-7b2f16bfbfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf6ce45-dead-4dcb-9194-05256566823c","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Tuz_utott_ki_egy_MEHtelepen_Salgotarjanban","timestamp":"2021. július. 04. 16:41","title":"Tűz ütött ki egy MÉH-telepen Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0d3ea9-7b06-4b5d-bab9-653cb6a84e4f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A hordozás, akár szállítási eszközként, akár életformaként tekintünk rá, egy lehetőség, nem pedig kötelezettség. Nem lesz tőle senki se jobb szülő, mint ahogy nélküle se rosszabb - írja Apapara című könyvében Szél Dávid gyakorló pszichológus. Részlet.","shortLead":"A hordozás, akár szállítási eszközként, akár életformaként tekintünk rá, egy lehetőség, nem pedig kötelezettség. Nem...","id":"20210704_Hogyan_szeressuk_a_gyerekunket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a0d3ea9-7b06-4b5d-bab9-653cb6a84e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c727c3e9-1886-4021-8e9c-f78f3546b076","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210704_Hogyan_szeressuk_a_gyerekunket","timestamp":"2021. július. 04. 19:15","title":"Hogyan szeressük a gyerekünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]