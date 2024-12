Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"09d6366f-5aaf-48cc-ba45-82fe1cb5e252","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jékely Berta végkielégítést sem kap.","shortLead":"Jékely Berta végkielégítést sem kap.","id":"20241219_tisza-part-magyar-peter-tarr-zoltan-jeekly-berta-erdemtelenseg-felmentes-lazar-janos-miniszterium-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d6366f-5aaf-48cc-ba45-82fe1cb5e252.jpg","index":0,"item":"98e80439-6465-4774-a779-6ff7a45d2ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_tisza-part-magyar-peter-tarr-zoltan-jeekly-berta-erdemtelenseg-felmentes-lazar-janos-miniszterium-ebx","timestamp":"2024. december. 19. 16:08","title":"Érdemtelenség miatt azonnali hatállyal kirúgták Tarr Zoltán feleségét Lázár János minisztériumából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meg is ugrott irántuk a kereslet. ","shortLead":"Meg is ugrott irántuk a kereslet. ","id":"20241219_villanyautok-hasznalt-piac-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"8dc014bb-d7f5-44dc-8ef2-1b30695efdcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20241219_villanyautok-hasznalt-piac-ar","timestamp":"2024. december. 19. 09:46","title":"Milliókkal csökkent itthon idén a népszerű villanyautók használtpiaci ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A megválasztott elnök szerint az Eupai Uniónak ki kell egyenlítenie az Egyesült Államokkal szemben fennálló deficitet.","shortLead":"A megválasztott elnök szerint az Eupai Uniónak ki kell egyenlítenie az Egyesült Államokkal szemben fennálló deficitet.","id":"20241220_donald-trump-egyesult-allamok-europai-unio-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0.jpg","index":0,"item":"63c4a978-7cf4-4d5d-add7-c594d4db2535","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_donald-trump-egyesult-allamok-europai-unio-vam","timestamp":"2024. december. 20. 21:39","title":"Az EU-t sújtó vámokat lebegtetett be Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76d8169-a0f8-43e2-922c-df3410b16cca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az erről szóló tervetetet a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda jegyzi.","shortLead":"Az erről szóló tervetetet a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda jegyzi.","id":"20241220_szemelyi-igazolvany-lakcimkartya-dragulas-miniszterelnoki-kabinetiroda-rogan-antal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c76d8169-a0f8-43e2-922c-df3410b16cca.jpg","index":0,"item":"6a941c75-e6e9-402c-a416-b6f60f11accf","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_szemelyi-igazolvany-lakcimkartya-dragulas-miniszterelnoki-kabinetiroda-rogan-antal","timestamp":"2024. december. 20. 20:50","title":"Februártól fizetős lehet a személyi igazolvány, az útlevél pedig nagyot drágulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem a magyar gazdaság teljesítményét fejezi ki a gyengélkedő forint, hanem Soros Györgyhöz hasonló héják nyerészkednek rajta a miniszterelnök szerint. Egy interjúban beszélt erről.","shortLead":"Nem a magyar gazdaság teljesítményét fejezi ki a gyengélkedő forint, hanem Soros Györgyhöz hasonló héják nyerészkednek...","id":"20241219_orban-viktor-a-magyar-gazdasagrol-a-mandinernek-interjuban-forintarfolyam-gazdasagi-ovekedes-2025-os-almok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d.jpg","index":0,"item":"036e8b9c-b31b-427d-a3df-de4df4a8c307","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241219_orban-viktor-a-magyar-gazdasagrol-a-mandinernek-interjuban-forintarfolyam-gazdasagi-ovekedes-2025-os-almok","timestamp":"2024. december. 19. 08:12","title":"Orbán Viktor nyerészkedő héjákat lát a forint ingadozásai mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Érzelmes hangot ütött meg saját tervével, a karácsonyi tűzszünettel kapcsolatban a magyar miniszterelnök, aki a magyar uniós elnökséget is értékelte minden idők egyik legérdektelenebb Európai Tanácsát lezáró sajtótájékoztatón.","shortLead":"Érzelmes hangot ütött meg saját tervével, a karácsonyi tűzszünettel kapcsolatban a magyar miniszterelnök, aki a magyar...","id":"20241219_europai-tanacs-zaro-orban-viktor-magyar-elnokseg-von-der-leyen-costa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62.jpg","index":0,"item":"18d23746-08eb-43eb-ade8-c1b448f7369b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241219_europai-tanacs-zaro-orban-viktor-magyar-elnokseg-von-der-leyen-costa-ebx","timestamp":"2024. december. 19. 22:54","title":"Stratégiai nyugalomra szólított fel Brüsszelben Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603976ee-4193-468c-9d4f-e9565b2b785b","c_author":"Szőllősi Lili","category":"sport","description":"Az amerikai kosárlabdában a játékosokat nem pénzért, hanem másik játékosért szokták elcserélni. A kosarasok viszont nem szólhatnak bele, hova költöznek, és mivel csapataik a hátuk mögött tárgyalnak, olyan valószínűtlen szituációkban tudják meg, hogy új franchise-hoz kerültek, mint például egy nászút.","shortLead":"Az amerikai kosárlabdában a játékosokat nem pénzért, hanem másik játékosért szokták elcserélni. A kosarasok viszont nem...","id":"20241220_nba_jatekosok_adasvetel_dollar_milliok_rabszolgak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/603976ee-4193-468c-9d4f-e9565b2b785b.jpg","index":0,"item":"2225e78b-5226-4d91-8e53-0b5efe289373","keywords":null,"link":"/sport/20241220_nba_jatekosok_adasvetel_dollar_milliok_rabszolgak","timestamp":"2024. december. 20. 06:01","title":"Dollármilliókat keresnek, mégis úgy bánnak velük, mint a rabszolgákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17613d07-cabb-4b8b-9ea7-f1cb8468cb9f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fenntartó önkormányzati cég vezetője azonnal kirúgta.","shortLead":"A fenntartó önkormányzati cég vezetője azonnal kirúgta.","id":"20241220_vaci-uszoda-oltozo-rejtett-kamera-dolgozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17613d07-cabb-4b8b-9ea7-f1cb8468cb9f.jpg","index":0,"item":"0cf8e3af-9a0d-405d-9f6f-b33777259b49","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_vaci-uszoda-oltozo-rejtett-kamera-dolgozo","timestamp":"2024. december. 20. 17:07","title":"Egy dolgozó rejtett el kamerát a váci uszoda öltözőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]