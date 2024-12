Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8eb2d972-0602-4b0d-af4e-5c1d100310c5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Toshiba összekombinált egy, a régi korokat idéző mátrixnyomtatót egy DVD-meghajtóval, érintőképernyős kijelzővel, PC-vel, két SSD-vel. E különös összeállításon még Windows 10 is fut, és komoly haszna lehet irodai környezetben.","shortLead":"A Toshiba összekombinált egy, a régi korokat idéző mátrixnyomtatót egy DVD-meghajtóval, érintőképernyős kijelzővel...","id":"20241225_toshiba-matrixnyomtatoba-epitett-szamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8eb2d972-0602-4b0d-af4e-5c1d100310c5.jpg","index":0,"item":"7ba2ded5-cc37-4137-81c9-317528da3206","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_toshiba-matrixnyomtatoba-epitett-szamitogep","timestamp":"2024. december. 25. 08:03","title":"Ilyen PC még nem volt, a Toshiba új számítógépében tényleg minden megvan egyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d69220-40ab-4105-b8e6-5bca50727985","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Három év alatt a többszörösére nőtt a guberálókra kivetett bírságok összege és gyakorisága.","shortLead":"Három év alatt a többszörösére nőtt a guberálókra kivetett bírságok összege és gyakorisága.","id":"20241225_gyongyos-guberalok-illegalis-szemetlerakok-dron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d69220-40ab-4105-b8e6-5bca50727985.jpg","index":0,"item":"3e49b67d-63f1-46d1-8191-027b272fc40e","keywords":null,"link":"/itthon/20241225_gyongyos-guberalok-illegalis-szemetlerakok-dron","timestamp":"2024. december. 25. 09:12","title":"Drónnal vadásznak a guberálókra Gyöngyösön, majd megbírságolják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c690dbf0-cbea-46d7-a6ae-b29b3ac96aca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy négyszintes, 32 lakásos épületbe csapódott rakéta Krivij Rihben.","shortLead":"Egy négyszintes, 32 lakásos épületbe csapódott rakéta Krivij Rihben.","id":"20241224_raketatamadas-oroszok-szenteste-krivij-rih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c690dbf0-cbea-46d7-a6ae-b29b3ac96aca.jpg","index":0,"item":"0f5682d4-4d1b-429f-82ad-91a315ca5f16","keywords":null,"link":"/vilag/20241224_raketatamadas-oroszok-szenteste-krivij-rih","timestamp":"2024. december. 24. 21:36","title":"Rakétával lőtték az oroszok szenteste Zelenszkij szülővárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f4cccd-4a12-41ec-869d-039ea32ac8b4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egyúttal megemlékezett azokról is, akik háború sújtotta területeken kénytelenek élni. ","shortLead":"Egyúttal megemlékezett azokról is, akik háború sújtotta területeken kénytelenek élni. ","id":"20241225_iii-karoly-kiraly-katalin-hercegne-karacsony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7f4cccd-4a12-41ec-869d-039ea32ac8b4.jpg","index":0,"item":"b94d66e3-b150-4d28-bb77-6b25a9fa4d36","keywords":null,"link":"/elet/20241225_iii-karoly-kiraly-katalin-hercegne-karacsony","timestamp":"2024. december. 25. 18:20","title":"III. Károly király karácsonyi beszédében köszönetet mondott azoknak, akik segítették őt és Katalin hercegnét a betegség elleni harcukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7317318-08bc-4bf9-a637-b7dd4d75d563","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Újságírók járművét is találat érte, Izrael szerint fegyveresek utaztak benne.","shortLead":"Újságírók járművét is találat érte, Izrael szerint fegyveresek utaztak benne.","id":"20241226_gaza-izraeli-tamadas-halottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7317318-08bc-4bf9-a637-b7dd4d75d563.jpg","index":0,"item":"9f0e0fb1-cb6f-4e54-bc32-a021c5ced1d4","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_gaza-izraeli-tamadas-halottak","timestamp":"2024. december. 26. 10:36","title":"Legalább tíz halottja van a Gázát ért izraeli támadásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7810d45a-dfed-409e-bf5b-32e94994b948","c_author":"MBH Bank","category":"brandcontent","description":"A dinamikusan fejlődő vállalkozások előtt gyakran tornyosulnak növekedéssel és finanszírozással kapcsolatos kihívások. A tőzsdei jelenlét nemcsak új források bevonását teszi lehetővé, hanem egyben a cég presztízsének és átláthatóságának növelését is biztosítja. Az MBH Bank és a Budapesti Értéktőzsde által létrehozott BÉT&MBH Bank MentorHub program épp ezeknek a fejlődni vágyó vállalkozásoknak nyújt szakmai és anyagi támogatást a felkészülés során. Kollega-Tarsoly Dániellel, az MBH Bank vállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a program céljairól, lehetőségeiről és eredményeiről.","shortLead":"A dinamikusan fejlődő vállalkozások előtt gyakran tornyosulnak növekedéssel és finanszírozással kapcsolatos kihívások...","id":"20241203_BET-MBH-MentorHub-vallalkozasok-tamogatasa-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7810d45a-dfed-409e-bf5b-32e94994b948.jpg","index":0,"item":"1ef347b0-d36a-49da-800e-d786ab40bd6f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_BET-MBH-MentorHub-vallalkozasok-tamogatasa-interju","timestamp":"2024. december. 26. 11:30","title":"Íme a Budapesti Értéktőzsde és az MBH nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef5de55-03d2-4de2-a48d-1ecb7b75be35","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svéd és amerikai kutatók fejlett technikák bevetésével mutatták meg, hogy milyen is valójában az a kis idegrendszer, ami a kifejezetten a szívnek van fenntartva és kizárólag arra összepontosít.","shortLead":"Svéd és amerikai kutatók fejlett technikák bevetésével mutatták meg, hogy milyen is valójában az a kis idegrendszer...","id":"20241225_a-sziv-belsejeben-levo-kisagy-felterkepezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef5de55-03d2-4de2-a48d-1ecb7b75be35.jpg","index":0,"item":"f3bb7277-13a1-4441-bf65-491d24f5059f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_a-sziv-belsejeben-levo-kisagy-felterkepezese","timestamp":"2024. december. 25. 14:03","title":"A szív belsejében fészkel egy külön kis agy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a845c2a9-1c6e-4992-8eb7-7aff5b71eb84","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Deutsche Welle az Orbán Viktor szerint is megromlott lengyel-magyar viszonyról ír, a Bloomberg a magdeburgi merénylet hátterét elemzi, a Telegraph Trump ukrajnai béketerveinek kimenetelét latolgatja. A New York Times és a Wall Street Journal pedig arról ír, mi az, amit valóban megtehet, és mi az, amit nem a megválasztott amerikai elnök. Mekkora valójában Kína mozgástere? Trump valóban lerohanhatja Panamát? Amerikában is eljöhet az újságírók bebörtönzése?","shortLead":"A Deutsche Welle az Orbán Viktor szerint is megromlott lengyel-magyar viszonyról ír, a Bloomberg a magdeburgi merénylet...","id":"20241225_nemzetkozi-lapszemle-romanowski-orban-dw-trump-kina-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a845c2a9-1c6e-4992-8eb7-7aff5b71eb84.jpg","index":0,"item":"5d8025ca-dd0c-465e-9893-b11c7b41e24f","keywords":null,"link":"/360/20241225_nemzetkozi-lapszemle-romanowski-orban-dw-trump-kina-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2024. december. 25. 10:23","title":"Itt a példa, milyen problémákba ütközik Magyarország, ha bukik a Fidesz – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]