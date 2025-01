Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"efe2bde1-2b5f-4892-901e-6eb6f98317fa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának tájékoztatója szerint akkor vesznek le valakit a szankciós listájukról, ha az illető bizonyítja, hogy már nem állnak fel azok a körülmények, ami miatt oda került. Rogán esetében amellett kellene érvelnie, hogy nem korrupt.","shortLead":"Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának tájékoztatója szerint akkor vesznek le valakit a szankciós listájukról, ha...","id":"20250107_hosszu-vizsgalat-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efe2bde1-2b5f-4892-901e-6eb6f98317fa.jpg","index":0,"item":"1478271f-f0d0-4659-a0f3-b49dc1917e17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_hosszu-vizsgalat-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:51","title":"Rogán Antal hosszú vizsgálat után vetetheti le magát a szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58081d9c-2705-4a10-8f75-0b307ec5038e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A grúz politikus ugyanarra a szankciós listára került fel tavaly, amin kedd óta már Rogán Antal neve is szerepel. ","shortLead":"A grúz politikus ugyanarra a szankciós listára került fel tavaly, amin kedd óta már Rogán Antal neve is szerepel. ","id":"20250108_Orban-Viktor-Momentum-Gruzia-amerikai-szankcios-lista-Tompos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58081d9c-2705-4a10-8f75-0b307ec5038e.jpg","index":0,"item":"7061a878-004f-411d-b11e-9a7616c98f40","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_Orban-Viktor-Momentum-Gruzia-amerikai-szankcios-lista-Tompos","timestamp":"2025. január. 08. 18:55","title":"Tompos Márton: Orbán megpróbálhatott leszedetni egy grúz politikust az amerikai szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval fiatalabbak számára is lehetővé teszik a mindennapi pénzügyek feletti kontroll gyakorlását. Ahogyan azt a költési mintázatainkon tapasztalhatjuk, valószínűleg sokan hálásak lettünk volna, ha a pénzügyek tudatos kezelésére már gyermekkorban ráirányítják a figyelmünket. Az OTP Bank ezt felismerve vezetett be új szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy a szülők online, a saját mobiljukon nyissanak bankszámlát 14 év alatti gyermekeik számára. Az újítás céljairól és a fejlesztés kihívásairól Kuhárszki Andrással, az OTP Bank fejlesztési területéért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, néhány gondolatot szentelve az OTP MobilBank egyéb fejlesztéseinek is.","shortLead":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval...","id":"20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac.jpg","index":0,"item":"96a14850-cbb2-4982-899e-df6fe540d1e5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","timestamp":"2025. január. 07. 15:30","title":"A pénzügyi tudatosságnak nincs alsó korhatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc252c3f-ee49-45da-8ff5-7ee5331addda","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A busz kiütött egy kapcsolószekrényt és egy villanyoszlopot is.","shortLead":"A busz kiütött egy kapcsolószekrényt és egy villanyoszlopot is.","id":"20250108_busz-baleset-ulloi-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc252c3f-ee49-45da-8ff5-7ee5331addda.jpg","index":0,"item":"30babf29-f0b7-4eeb-a1a5-82c351ad2468","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_busz-baleset-ulloi-ut","timestamp":"2025. január. 08. 08:55","title":"Busz ütközött két autóval az Üllői úton, több fa is kidőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cfee37-088b-4a3d-bd04-bb516b0fa1de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gépészmérnök végzettségű Fülöp Péter 1988-ban nyitotta meg legendás, Concerto nevű lemezboltját a Dob utcában, de néhány év után akkor bezárt, és csak 2023-ban nyitott újra, ezúttal a Hollán Ernő utcában. Fülöphöz több, a világon egyedülálló dolog létrehozása köthető, legnagyobb sikerét Torontóban érte el. Németi Sándor interjúja.","shortLead":"A gépészmérnök végzettségű Fülöp Péter 1988-ban nyitotta meg legendás, Concerto nevű lemezboltját a Dob utcában, de...","id":"20241212_Concerto-Fulop-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09cfee37-088b-4a3d-bd04-bb516b0fa1de.jpg","index":0,"item":"d82903ef-c150-4429-ad38-50e22dd01da2","keywords":null,"link":"/kultura/20241212_Concerto-Fulop-Peter","timestamp":"2025. január. 07. 10:47","title":"\"A magyar főváros kulturális pezsgése hiányzott\" – interjú az újranyitott Concerto tulajdonosával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001eb568-d56f-4d64-8f83-7d1bb2ae2273","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A tradicionális karácsonyi édességet a rendőrség szerint a tortakészítő menye mérgezhette meg.","shortLead":"A tradicionális karácsonyi édességet a rendőrség szerint a tortakészítő menye mérgezhette meg.","id":"20250107_arzen-brazil-karacsonyi-torta-mergezes-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001eb568-d56f-4d64-8f83-7d1bb2ae2273.jpg","index":0,"item":"06b0dccd-e25a-445d-bd4c-4ca16c053380","keywords":null,"link":"/elet/20250107_arzen-brazil-karacsonyi-torta-mergezes-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 07. 11:28","title":"Hárman meghaltak egy arzénos karácsonyi tortától Brazíliában, a saját családját mérgezhette meg egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db311674-42ae-4021-8176-fa6dc27706cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hirscheggi felvonó nyomvonalát egy közút keresztezi, ezen közlekedett a balesetet okozó autós.","shortLead":"A hirscheggi felvonó nyomvonalát egy közút keresztezi, ezen közlekedett a balesetet okozó autós.","id":"20250107_ausztria-sieles-baleset-csakanyos-felvono-auto-utkozes-hirschegg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db311674-42ae-4021-8176-fa6dc27706cf.jpg","index":0,"item":"e3c178fa-ff2d-408b-b338-624ad1dbecc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_ausztria-sieles-baleset-csakanyos-felvono-auto-utkozes-hirschegg","timestamp":"2025. január. 07. 13:09","title":"Csákányos sífelvonón utazó gyerekkel ütközött egy autó Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a66092d-ef58-49dc-83dc-4c1128c5fa7c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb információk szivárogtak ki a Samsung két ponton is meghajlítható okostelefonjáról, aminek egyelőre a nevét sem tudni.","shortLead":"Újabb információk szivárogtak ki a Samsung két ponton is meghajlítható okostelefonjáról, aminek egyelőre a nevét sem...","id":"20250108_samsung-ket-ponton-hajlithato-okostelefon-bemutato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a66092d-ef58-49dc-83dc-4c1128c5fa7c.jpg","index":0,"item":"5dbecaeb-62a9-4480-bf8d-09d4f77dba90","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_samsung-ket-ponton-hajlithato-okostelefon-bemutato","timestamp":"2025. január. 08. 16:03","title":"Jöhet a Samsung hajlítható csodatelefonja, aminek még a nevét is szigorúan őrzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]