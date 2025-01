Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"eff06085-89a0-48a1-a700-383b19b916f0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néha-néha felbukkan egy-egy ilyen eladatlan autó, ami igazán kívánatos tétel. ","shortLead":"Néha-néha felbukkan egy-egy ilyen eladatlan autó, ami igazán kívánatos tétel. ","id":"20250110_Het-evvel-a-gyartas-leallitas-utan-talalt-gazdara-ez-a-Dodge-Viper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eff06085-89a0-48a1-a700-383b19b916f0.jpg","index":0,"item":"f0bfaf74-fbd5-4792-8ee4-17aadd2e1e58","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_Het-evvel-a-gyartas-leallitas-utan-talalt-gazdara-ez-a-Dodge-Viper","timestamp":"2025. január. 10. 20:20","title":"Hét évvel a gyártás leállítása után talált gazdára egy Dodge Viper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3158fc-2229-4165-99a3-3eb190e32aea","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 340 lóerős Enyaq RS utódjának érkezéséig az Enyaq Sportline a legsportosabb új elektromos Skoda.","shortLead":"A 340 lóerős Enyaq RS utódjának érkezéséig az Enyaq Sportline a legsportosabb új elektromos Skoda.","id":"20250110_ezek-most-a-legsportosabb-uj-skodak-enyaq-sportline","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd3158fc-2229-4165-99a3-3eb190e32aea.jpg","index":0,"item":"7c7896bd-a08e-4dbb-a7a6-4402cb747eb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_ezek-most-a-legsportosabb-uj-skodak-enyaq-sportline","timestamp":"2025. január. 10. 06:41","title":"Ezek most a legsportosabb új Skodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc94d9e-74bf-4077-9126-ce4884d5cfae","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sam Altman nyilatkozatban tagadta a vádakat.","shortLead":"Sam Altman nyilatkozatban tagadta a vádakat.","id":"20250110_sam-altman-openai-vezerigazgato-szexualis-eroszak-vad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bc94d9e-74bf-4077-9126-ce4884d5cfae.jpg","index":0,"item":"812f46a4-2800-4498-887b-49f2f3b2489e","keywords":null,"link":"/elet/20250110_sam-altman-openai-vezerigazgato-szexualis-eroszak-vad","timestamp":"2025. január. 10. 15:36","title":"Saját húga vádolja szexuális erőszakkal az OpenAI vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c764ea3-bee3-49b6-aefa-f9a60c1b6b39","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 1121 Nm csúcsnyomatékú Chevrolet Corvette ZR1 ár-érték aránya egészen jónak mondható.","shortLead":"Az 1121 Nm csúcsnyomatékú Chevrolet Corvette ZR1 ár-érték aránya egészen jónak mondható.","id":"20250110_amikor-70-millio-forint-messze-nem-sok-egy-bivalyeros-uj-sportkocsiert-chevrolet-corvette-zr1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c764ea3-bee3-49b6-aefa-f9a60c1b6b39.jpg","index":0,"item":"bd3531fa-17c5-4a0e-acd8-ac89c19da6cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_amikor-70-millio-forint-messze-nem-sok-egy-bivalyeros-uj-sportkocsiert-chevrolet-corvette-zr1","timestamp":"2025. január. 10. 07:59","title":"70 millió forint baráti ár az 1000+ lóerős új Corvette-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Robert Ficóék az ukránokat gyanúsítják a támadással, miközben szlovák médiaértesülések szerint egy zsarolóvírus fertőzte meg a szervereket, és a támadók hétszámjegyű összeget kérnek a nyilvántartási adatokhoz való hozzáférés visszaállításáért.","shortLead":"Robert Ficóék az ukránokat gyanúsítják a támadással, miközben szlovák médiaértesülések szerint egy zsarolóvírus...","id":"20250110_szlovakia-hackertamadas-kataszteri-nyilvantartas-fico","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"ce5055e5-7eee-49cb-8441-f6aa9a73ec49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_szlovakia-hackertamadas-kataszteri-nyilvantartas-fico","timestamp":"2025. január. 10. 17:48","title":"Történetének legnagyobb kibertámadása érte Szlovákiát, összeomlott a kataszteri nyilvántartás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef7b81f-1006-4b3a-a31d-31fdee9a4cd6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tolna megye 2-es választókerületében vasárnap döntenek az új parlamenti képviselő kilétéről.","shortLead":"Tolna megye 2-es választókerületében vasárnap döntenek az új parlamenti képviselő kilétéről.","id":"20250110_bonyhad-idokozi-valasztas-ugyeszseg-tompos-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef7b81f-1006-4b3a-a31d-31fdee9a4cd6.jpg","index":0,"item":"15a06b8c-9dc2-4d7b-82ac-f6f2a422c858","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_bonyhad-idokozi-valasztas-ugyeszseg-tompos-marton","timestamp":"2025. január. 10. 20:43","title":"Bonyhádon az ügyészség ablakából is a fideszes jelölt plakátja mosolyog vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2519b0f-6cfa-4882-b80d-f21e7deff2b8","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az új igazgató kinevezése 2030. február 28-ig szól.","shortLead":"Az új igazgató kinevezése 2030. február 28-ig szól.","id":"20250110_kolibir-szinhaz-igazgato-kinevezes-zalan-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2519b0f-6cfa-4882-b80d-f21e7deff2b8.jpg","index":0,"item":"959754aa-b4ba-4028-baed-d6627e725c12","keywords":null,"link":"/kultura/20250110_kolibir-szinhaz-igazgato-kinevezes-zalan-janos","timestamp":"2025. január. 10. 19:20","title":"A társulat tiltakozása ellenére Zalán Jánost nevezték ki a Kolibri Színház élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90fcafd1-6d4c-4e82-9417-ed68ad910b7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A több mint száz nő és lány megerőszakolásával vádolt milliárdos rasszizmusáról számoltak be a Harrods volt dolgozói.","shortLead":"A több mint száz nő és lány megerőszakolásával vádolt milliárdos rasszizmusáról számoltak be a Harrods volt dolgozói.","id":"20250109_mohamed-al-fayed-harrods-rasszizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90fcafd1-6d4c-4e82-9417-ed68ad910b7d.jpg","index":0,"item":"48d11074-3490-4bfa-9d3b-a8c3b0bcb5ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_mohamed-al-fayed-harrods-rasszizmus","timestamp":"2025. január. 09. 10:39","title":"Újabb súlyos vádak: kiküldték a fekete dolgozókat, ha Mohamed Al-Fayed megjelent a Harrodsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]