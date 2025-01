Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"58cd4202-f983-4c76-8c56-2c872180b2f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250112_hvg-az-ember-aki-elvesztette-az-idot-vigszinhaz-szinhaz-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58cd4202-f983-4c76-8c56-2c872180b2f8.jpg","index":0,"item":"1c4f7295-0888-4e13-b4bd-0b60becf6718","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-az-ember-aki-elvesztette-az-idot-vigszinhaz-szinhaz-eloadas","timestamp":"2025. január. 12. 15:45","title":"Egy rejtélyes norvég szerző felettébb titokzatos művét láthatjuk a Vígszínház színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A világ leggazdagabb embere ott tart, hogy az EU elitje megsemmisítené a német választás eredményét, ha az AfD nyerne, csakhogy a videón, amire ezt alapozza, szó sem volt erről.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere ott tart, hogy az EU elitje megsemmisítené a német választás eredményét, ha az AfD nyerne...","id":"20250111_Elon-Musk-alhir-fidesz-ep-eu-breton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e.jpg","index":0,"item":"5314824b-7867-4b26-8a00-33db8b32c2a1","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_Elon-Musk-alhir-fidesz-ep-eu-breton","timestamp":"2025. január. 11. 20:02","title":"Elon Musk egy álhírrel és egy fideszes EP-képviselő postjával támadja az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b00ba3-a78a-42b0-8a82-302e5df1c9d5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nincs új fajta betegségről szó, ha pedig még valaki műtüdőre szorulna, meg tudnák oldani az ellátását – mondta a Heim Pál főigazgatója.","shortLead":"Nincs új fajta betegségről szó, ha pedig még valaki műtüdőre szorulna, meg tudnák oldani az ellátását – mondta...","id":"20250111_mutudon-tartott-gyerek-Heim-Pal-Korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4b00ba3-a78a-42b0-8a82-302e5df1c9d5.jpg","index":0,"item":"78e60903-7ba4-4b8b-b526-3846376905fc","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_mutudon-tartott-gyerek-Heim-Pal-Korhaz","timestamp":"2025. január. 11. 16:46","title":"A négy műtüdőn tartott gyerek közül kettőt hamarosan levehetnek a gépről a Heim Pál Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b","c_author":"Felsmann Balázs","category":"360","description":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13 százalékos, a fosszilis korszak – ha lassan is, de – a végéhez közeledik. Felsmann Balázs írása.","shortLead":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13...","id":"20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b.jpg","index":0,"item":"d4485881-1b33-4d6a-87fb-f2f638bc6ca1","keywords":null,"link":"/360/20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","timestamp":"2025. január. 12. 11:30","title":"Tudósok szerint 2050-re elérhető, hogy az energiatermelés 100 százalékban zöld legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5db635b-8216-4609-a390-65d07ce7f866","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai árukra kivetett vámokkal készülnek a megtorlásra.","shortLead":"Az amerikai árukra kivetett vámokkal készülnek a megtorlásra.","id":"20250111_kanada-egyesult-allamok-trump-kereskedelmi-haboru-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5db635b-8216-4609-a390-65d07ce7f866.jpg","index":0,"item":"f1871353-28c6-4753-a608-84c036e1c9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_kanada-egyesult-allamok-trump-kereskedelmi-haboru-vam","timestamp":"2025. január. 11. 15:06","title":"Kanada visszavág: ha Trump kereskedelmi háborút indít, lesz válaszuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6815556-4f6e-44ee-9401-d0280ae8d1bb","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Annyira megsokasodtak a bajok a győri vasútvonalon a felújítás után, hogy a második helyre jött fel, de a legtöbb gondot összeszedő magyar vonal így is ugyanaz lett, mint amely öt éve minden évben. A csúcskésést az a vonat hozta össze, amely Budapestről kilenc és fél óra alatt ért el Ausztriába, de a listánkból az is kiderül, hogy a havazás vagy épp a nyári hőség mennyire viselte meg a vasutat. Ahogy az is, van-e egyáltalán olyan vonal, ahol tökéletes volt a szolgáltatás.","shortLead":"Annyira megsokasodtak a bajok a győri vasútvonalon a felújítás után, hogy a második helyre jött fel, de a legtöbb...","id":"20250113_vasut-vonat-mav-hibak-keses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6815556-4f6e-44ee-9401-d0280ae8d1bb.jpg","index":0,"item":"eec86f57-f02b-43cf-9d8b-acf857523c1e","keywords":null,"link":"/360/20250113_vasut-vonat-mav-hibak-keses","timestamp":"2025. január. 13. 06:30","title":"Kiszámoltuk, melyik volt az ország legproblémásabb vasútvonala 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acc6b39-7f90-4b08-90c4-81747f143ebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök képeket is mutatott a foglyokról, akik jelenleg Kijevben részesülnek orvosi ellátásban. ","shortLead":"Az ukrán elnök képeket is mutatott a foglyokról, akik jelenleg Kijevben részesülnek orvosi ellátásban. ","id":"20250111_zelenszkij-sebesult-eszak-koreai-katona-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4acc6b39-7f90-4b08-90c4-81747f143ebe.jpg","index":0,"item":"9d83d9a9-6ff7-4e46-8039-6edea6038ea0","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_zelenszkij-sebesult-eszak-koreai-katona-elfogas","timestamp":"2025. január. 11. 16:00","title":"Zelenszkij azt állítja, elfogtak két sebesült észak-koreai katonát Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálat most sem volt. ","shortLead":"Telitalálat most sem volt. ","id":"20250112_Hatos-lotto-nyeremeny-sorsolas-masodik-het-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52.jpg","index":0,"item":"aefbbbcc-a58f-41f4-9658-bcc76db14727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Hatos-lotto-nyeremeny-sorsolas-masodik-het-nyeroszamok","timestamp":"2025. január. 12. 16:59","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]