[{"available":true,"c_guid":"45f29535-c76d-4938-b2b3-fcd24cf27e2e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szimulációi szerint az antarktiszi jég folyamatos olvadása olyan körforgáshoz vezethet, amit nem lehet majd megállítani.","shortLead":"Amerikai kutatók szimulációi szerint az antarktiszi jég folyamatos olvadása olyan körforgáshoz vezethet, amit nem lehet...","id":"20250113_antarktisz-aktiv-vulkan-jegolvadas-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f29535-c76d-4938-b2b3-fcd24cf27e2e.jpg","index":0,"item":"7178aff5-b7bf-436c-a715-057c5d72901c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_antarktisz-aktiv-vulkan-jegolvadas-klimavaltozas","timestamp":"2025. január. 13. 18:03","title":"100 aktív vulkán van az antarktiszi jég alatt, a globális felmelegedés elszabadíthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca64d09-9bb3-4205-a988-afecb42eb4d5","c_author":"Tordai Bence","category":"360","description":"Ökológiai és szociális – ha úgy jobban tetszik: ökoszociális – fordulatra van szükség a világban és Magyarországon egyaránt, és ehhez nagyon kevés, ha 2026-ban csak elzavarjuk a most regnáló rezsimet, írja szerzőnk, Buda zöld, független országgyűlési képviselője.","shortLead":"Ökológiai és szociális – ha úgy jobban tetszik: ökoszociális – fordulatra van szükség a világban és Magyarországon...","id":"20250114_tordai-bence-jovorol-joletrol-es-jolletrol-avagy-2026-hogyan-lehet-tobb-mint-rendszervaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca64d09-9bb3-4205-a988-afecb42eb4d5.jpg","index":0,"item":"826c18e2-ba7c-4626-be8c-3ebbd911bb73","keywords":null,"link":"/360/20250114_tordai-bence-jovorol-joletrol-es-jolletrol-avagy-2026-hogyan-lehet-tobb-mint-rendszervaltas","timestamp":"2025. január. 14. 08:00","title":"Tordai Bence: Jövőről, jólétről és jóllétről, avagy 2026 hogyan lehet több, mint rendszerváltás? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ae948b-695d-4906-917b-3a5c3988ed46","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A WhatsApp már teszteli az alkalmazás androidos változatában azt a lehetőséget, amivel a felhasználók személyre szabott chatbotot hozhatnak létre.","shortLead":"A WhatsApp már teszteli az alkalmazás androidos változatában azt a lehetőséget, amivel a felhasználók személyre szabott...","id":"20250113_meta-whatsapp-mesterseges-intelligencia-cseveges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45ae948b-695d-4906-917b-3a5c3988ed46.jpg","index":0,"item":"20bb2912-01fb-45b9-92ec-48ec4d32dbc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_meta-whatsapp-mesterseges-intelligencia-cseveges","timestamp":"2025. január. 13. 15:03","title":"A mesterséges intelligencia cseveghet a felhasználók helyett a WhatsAppon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tényellenőrzők helyett a felhasználók korrigálhatják a jövőben a Meta platformjain megjelenő tartalmakat. A módszer már eléggé ismerős lehet egy másik közösségi oldalról. ","shortLead":"Tényellenőrzők helyett a felhasználók korrigálhatják a jövőben a Meta platformjain megjelenő tartalmakat. A módszer már...","id":"20250114_meta-tenyellenorzes-alternativa-community-notes-teszteles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"ac24bd58-ee44-4bb0-9489-578e84147d44","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_meta-tenyellenorzes-alternativa-community-notes-teszteles","timestamp":"2025. január. 14. 12:03","title":"Már teszteli a Meta a tényellenőrzés utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","shortLead":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","id":"20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958.jpg","index":0,"item":"6094404d-4601-439e-8923-d076bfedd175","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","timestamp":"2025. január. 13. 22:05","title":"Meghosszabbították a barnaszén- és lignitbányászat két miniszteri biztosának a megbízatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8a45-f566-47b8-88e1-4cd2bdb9dfb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem világos, hogy Bryan E. Leib meg fogja-e kapni a posztot.","shortLead":"Egyelőre nem világos, hogy Bryan E. Leib meg fogja-e kapni a posztot.","id":"20250113_david-pressman-bryan-e-leib-donald-trump-magyar-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68bf8a45-f566-47b8-88e1-4cd2bdb9dfb4.jpg","index":0,"item":"972fc309-23b9-495b-9752-ec2e5fffe22a","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_david-pressman-bryan-e-leib-donald-trump-magyar-nagykovet","timestamp":"2025. január. 13. 14:05","title":"Pressman lehetséges utódja szerint „életre szóló megtiszteltetés lenne Trump elnököt nagykövetként szolgálni Budapesten”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MI5 titkosítás alól feloldott dokumentumaiból derül ki, hogy még az uralkodó elől is titkolták Anthony Blunt hírszerzői tevékenységét.","shortLead":"Az MI5 titkosítás alól feloldott dokumentumaiból derül ki, hogy még az uralkodó elől is titkolták Anthony Blunt...","id":"20250114_mi5-szovjet-kettos-ugynok-kiralyi-udvar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0.jpg","index":0,"item":"a0538a6d-b781-481d-b6f2-e41947055a8b","keywords":null,"link":"/elet/20250114_mi5-szovjet-kettos-ugynok-kiralyi-udvar","timestamp":"2025. január. 14. 12:57","title":"Szovjet kettős ügynök dolgozott a királyi udvarban, de a királynőnek tíz évig nem mondták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok kormánya szerint félő, hogy a TikTok-felhasználók adataira rálát a kínai állam is – ezért helyezték kilátásba a szolgáltatás teljes betiltását. Az amerikai felhasználók erre válaszul most tömegesen térnek át egy másik platformra. Mondjuk az is kínai: a letöltési lista élére ugrott a Xiaohongshu.","shortLead":"Az Egyesült Államok kormánya szerint félő, hogy a TikTok-felhasználók adataira rálát a kínai állam is – ezért helyezték...","id":"20250114_xiaohongshu-app-store-tiktok-betiltasa-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"00cbaed9-a2c7-4080-b2a5-0f5962026f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_xiaohongshu-app-store-tiktok-betiltasa-egyesult-allamok","timestamp":"2025. január. 14. 17:03","title":"Ez lehet a TikTok helyett: egy új, ingyenes kínai app tört a letöltési lista élére, miután vészesen közeleg a TikTok betiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]