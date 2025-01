Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump alatt alva járva támolyoghat az autokráciába az USA. De meg is lehet ezt előzni.","shortLead":"Trump alatt alva járva támolyoghat az autokráciába az USA. De meg is lehet ezt előzni.","id":"20250116_New-York-Times-vendegkommentar-Amerikanak-nem-szabad-az-orbani-utat-kovetnie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"bff85ef0-9ee1-46cc-9ea6-3f4f1a90755a","keywords":null,"link":"/360/20250116_New-York-Times-vendegkommentar-Amerikanak-nem-szabad-az-orbani-utat-kovetnie","timestamp":"2025. január. 16. 07:30","title":"The New York Times-vendégkommentár: Amerikának nem szabad az orbáni utat követnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2018-as árakon alig harmadannyi támogatás jut új beruházásokra, nem csoda, hogy nem tudják összekalapozni a pénzt az érintettek.","shortLead":"2018-as árakon alig harmadannyi támogatás jut új beruházásokra, nem csoda, hogy nem tudják összekalapozni a pénzt...","id":"20250117_tao-tamogatasok-tao-keret-elinflalodott-latvanysportok-sportberuhazasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066.jpg","index":0,"item":"11b56be6-0f60-43ab-99bd-11088aa39345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_tao-tamogatasok-tao-keret-elinflalodott-latvanysportok-sportberuhazasok","timestamp":"2025. január. 17. 08:06","title":"A forinttal a tao-keretet is elinflálta a kormány, már alig indulnak beruházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb796d9-fd17-48ab-aad5-6838928b192d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Idén Christine Lagarde EKB-elnök, az IMF volt vezetője kapta a Lámfalussy-díjat.","shortLead":"Idén Christine Lagarde EKB-elnök, az IMF volt vezetője kapta a Lámfalussy-díjat.","id":"20250116_Matolcsy-Gyorgy-kituntette-a-Fidesz-regi-mumusat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/feb796d9-fd17-48ab-aad5-6838928b192d.jpg","index":0,"item":"91b38aa8-3b72-4bd1-8024-9e2c1be52306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Matolcsy-Gyorgy-kituntette-a-Fidesz-regi-mumusat","timestamp":"2025. január. 16. 11:27","title":"Matolcsy György kitüntette a Fidesz régi mumusát, és az egységes Európát éltette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cca5b3-0567-4ed2-a869-1d823d941e67","c_author":"Domokos László","category":"gazdasag","description":"A VOSZ Barométer egyes elemei közül szinte mindegyik mutató a vörös, azaz negatív tartományba került 2024 utolsó negyedévében.","shortLead":"A VOSZ Barométer egyes elemei közül szinte mindegyik mutató a vörös, azaz negatív tartományba került 2024 utolsó...","id":"20250115_vosz-barometer-kilatas-pesszimizmus-2025-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5cca5b3-0567-4ed2-a869-1d823d941e67.jpg","index":0,"item":"1cecf0c3-c875-4f0d-b017-51e2af16e954","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_vosz-barometer-kilatas-pesszimizmus-2025-vallalkozas","timestamp":"2025. január. 15. 11:43","title":"Magas adók, a képzett munkaerő hiánya, elmaradó megrendelések és kiszámíthatatlanság: erre panaszkodnak a magyar vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe0cf03-843f-4cc5-a8df-c4fda77ede9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú interjút adott a hétfőn távozott amerikai nagykövet, melyben nemcsak arról beszélt, miért követett el stratégiai hibát a magyar kormány vele kapcsolatban, hanem arról is, miért kellett félbeszakítania egy vezető magyar tisztségviselőt. ","shortLead":"Hosszú interjút adott a hétfőn távozott amerikai nagykövet, melyben nemcsak arról beszélt, miért követett el stratégiai...","id":"20250116_David-Pressman-interju-New-York-Times-magyar-kormany-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe0cf03-843f-4cc5-a8df-c4fda77ede9f.jpg","index":0,"item":"52cae9b8-7505-4e50-8b01-a06ad9845504","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_David-Pressman-interju-New-York-Times-magyar-kormany-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 16. 15:18","title":"David Pressman: Magyarország egy kísérlet, amellyel szemben nem működnek a hagyományos diplomácia eszközei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32b434e-029d-4ef8-9683-91ad5d822d36","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Míg Gyurcsány Ferenc prózában, Ungár Péter lírában próbálkozik.","shortLead":"Míg Gyurcsány Ferenc prózában, Ungár Péter lírában próbálkozik.","id":"20250116_Egy-formalodo-lirai-eletmu-elso-jelentos-allomasa-Ungar-Peter-verseskotetet-irt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d32b434e-029d-4ef8-9683-91ad5d822d36.jpg","index":0,"item":"4b1fd224-981a-400c-9b9c-c0b68bd2ae9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Egy-formalodo-lirai-eletmu-elso-jelentos-allomasa-Ungar-Peter-verseskotetet-irt","timestamp":"2025. január. 16. 17:58","title":"„Egy formálódó lírai életmű első jelentős állomása” – Ungár Péter verseskötetet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint túlteljesítettük a tervet, mivel 15 százalékot vállaltunk, de 3,1 százalék lett belőle.","shortLead":"A miniszter szerint túlteljesítettük a tervet, mivel 15 százalékot vállaltunk, de 3,1 százalék lett belőle.","id":"20250115_navracsics-unios-atlag-egyajanlatos-tenderek-aranya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"8a400a67-5ef4-451b-a7a8-550fc4e04683","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_navracsics-unios-atlag-egyajanlatos-tenderek-aranya","timestamp":"2025. január. 15. 14:51","title":"Navracsics bejelentette, hogy uniós átlag alá csökkent az egyajánlatos tenderek aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A pénz visszakerül a játékosokhoz, közölte a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"A pénz visszakerül a játékosokhoz, közölte a Szerencsejáték Zrt.","id":"20250115_300-millio-fel-nem-vett-lotto-nyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"107248d9-b8f1-4522-b4cc-7f7100d91989","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_300-millio-fel-nem-vett-lotto-nyeremeny","timestamp":"2025. január. 15. 10:38","title":"Lecsúszott egy lottónyertes a 300 milliós nyereményéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]