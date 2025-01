Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukránok január elején az oroszországi Kurszk megyében fogtak el két észak-koreai katonát.","shortLead":"Az ukránok január elején az oroszországi Kurszk megyében fogtak el két észak-koreai katonát.","id":"20250120_Megszolalt-az-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-allitja-fogalma-se-volt-hova-viszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"4368d0eb-adb1-45f0-80fe-fa0eb6aaf1ba","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_Megszolalt-az-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-allitja-fogalma-se-volt-hova-viszik","timestamp":"2025. január. 20. 19:41","title":"Megszólalt az ukrán hadifogságba esett észak-koreai katona – állítja, fogalma sem volt, hová viszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc3b4e5-714f-416b-ac5d-203cfea490f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nelly azt mondja, megtiszteltetés számára, hogy felléphet az Egyesült Államok elnöke előtt, függetlenül attól, hogy ki van éppen hivatalban.","shortLead":"Nelly azt mondja, megtiszteltetés számára, hogy felléphet az Egyesült Államok elnöke előtt, függetlenül attól, hogy ki...","id":"20250120_Donald-Trump-beiktatas-Nelly-rapper-fellepes-nem-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc3b4e5-714f-416b-ac5d-203cfea490f4.jpg","index":0,"item":"f2c250d0-1e58-43c1-8583-24d2c529061c","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Donald-Trump-beiktatas-Nelly-rapper-fellepes-nem-politika","timestamp":"2025. január. 20. 15:06","title":"„Ez nem politika” – mondja a Trump beiktatásán fellépő rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0f508a-38d1-4e5d-89d2-5c42dd14c375","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A napsütésben gyémántként ragyogtak a felszín közelében lebegő apró jégkristályok.","shortLead":"A napsütésben gyémántként ragyogtak a felszín közelében lebegő apró jégkristályok.","id":"20250119_matra-matraszentistvan-gyemantpor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a0f508a-38d1-4e5d-89d2-5c42dd14c375.jpg","index":0,"item":"a86c3ac1-ce5c-4eb0-9d74-161a28f4183d","keywords":null,"link":"/elet/20250119_matra-matraszentistvan-gyemantpor","timestamp":"2025. január. 19. 19:55","title":"Gyémántpor hullott Mátraszentistvánon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0179a5b-43bd-449c-9daa-16406d38fa1c","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában ezt járjuk körbe különböző aspektusokból; most arról lesz szó, hogyan hatott a gyermekek és kamaszok mentális állapotára a koronavírus-járvány időszaka. Milyen kirívó esetekkel találkoztak a szakemberek? Mit lehet kezdeni az önsértéssel, és miért éppen a Covid lobbantott be mentális problémákat? Milyen nehézséget okozott a bezártság egy olyan kamasznak, akinek – amúgy – nincsenek lelki gondjai?","shortLead":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában...","id":"20250120_covid-utohatas-gyerekek-mentalis-allapot-pszichiater","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0179a5b-43bd-449c-9daa-16406d38fa1c.jpg","index":0,"item":"6c4afbfe-8920-4de1-9435-c88604b7b40f","keywords":null,"link":"/360/20250120_covid-utohatas-gyerekek-mentalis-allapot-pszichiater","timestamp":"2025. január. 20. 14:30","title":"„Észrevettem, hogy a felvételi időszakában vagdosni kezdte magát” – a gyerekek mentális állapotán is nyomot hagyott a Covid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8dde9b-7565-48ef-adb1-b07f0771e393","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A lázadók a dél-amerikai ország egyik legfontosabb kokainközpontja feletti irányításért harcolnak egymással, miközben a kolumbiai kormány tehetetlenül szemléli az eseményeket.","shortLead":"A lázadók a dél-amerikai ország egyik legfontosabb kokainközpontja feletti irányításért harcolnak egymással, miközben...","id":"20250120_kolumbia-lazadok-meszarlas-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c8dde9b-7565-48ef-adb1-b07f0771e393.jpg","index":0,"item":"346024b0-a206-42bc-acc7-42c998c7732d","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_kolumbia-lazadok-meszarlas-beketargyalas","timestamp":"2025. január. 20. 11:07","title":"Mészárlásba fulladt a kolumbiai lázadó csoportokkal folytatott béketárgyalás, legalább 80-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"1700 milliárd forint kamat érkezik a következő hónapokban az állampapírok után a számlákra, a nemzetgazdasági miniszter pedig újra arra kéri az embereket, hogy ezt költsék el.","shortLead":"1700 milliárd forint kamat érkezik a következő hónapokban az állampapírok után a számlákra, a nemzetgazdasági miniszter...","id":"20250120_Nagy-Marton-allampapir-kamat-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"2ad9f7ac-eda2-4be2-abc5-e4ebf33905d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Nagy-Marton-allampapir-kamat-penz","timestamp":"2025. január. 20. 10:14","title":"Nagy Márton arra kér mindenkit, költse a „rettentő sok” pénzét, majd ajánlást is tesz, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e772c06-3fcc-480d-88be-92f0cbd4321b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a DOGE (Department of Government Efficieny – kormányzati hatékonyságért felelős minisztérium) nevében minisztérium, a gyakorlatban nem rendelkezik ilyen jogkörökkel.","shortLead":"Bár a DOGE (Department of Government Efficieny – kormányzati hatékonyságért felelős minisztérium) nevében minisztérium...","id":"20250120_trump-musk-doge-perek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e772c06-3fcc-480d-88be-92f0cbd4321b.jpg","index":0,"item":"6b126689-28e5-4632-b8a9-948481b4b867","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_trump-musk-doge-perek","timestamp":"2025. január. 20. 21:50","title":"Máris zuhognak a perek a Musk-féle elnöki tanácsadótestületre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fef278-ddcd-47f5-aa44-f633ac94c5cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közel egymilliárd forintért.","shortLead":"Közel egymilliárd forintért.","id":"20250119_szombathely-savaria-szallo-jofogas-aprohirdetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11fef278-ddcd-47f5-aa44-f633ac94c5cd.jpg","index":0,"item":"854b2e08-2f51-4e47-a0fc-9608a1bb4283","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250119_szombathely-savaria-szallo-jofogas-aprohirdetes","timestamp":"2025. január. 19. 19:21","title":"Apróhirdetésben árulják a szombathelyi Savaria Szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]