[{"available":true,"c_guid":"c813742e-ec81-4013-897c-f0929ed6b6ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkoholfüggőségével küzdő színész négy nehéz éven van túl. ","shortLead":"Az alkoholfüggőségével küzdő színész négy nehéz éven van túl. ","id":"20250120_Molnar-Gusztav-rehab-kezeles-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c813742e-ec81-4013-897c-f0929ed6b6ca.jpg","index":0,"item":"b370a78c-3c6f-41f7-a1f8-0b85f98b0f45","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Molnar-Gusztav-rehab-kezeles-munka","timestamp":"2025. január. 20. 11:05","title":"Molnár Gusztáv: Négy színházi bemutatóm lesz az évadban, márciustól színészmesterséget oktatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e349d5f-1e02-4648-9df6-3923ca654abc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eximbankos Hoffmann Mihály váltja a vezérigazgatói poszton az azt 2019 óta betöltő Kurali Zoltánt.","shortLead":"Az eximbankos Hoffmann Mihály váltja a vezérigazgatói poszton az azt 2019 óta betöltő Kurali Zoltánt.","id":"20250117_uj-vezeto-az-allamadossag-kezelo-kozpont-elen-hoffmann-mihaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e349d5f-1e02-4648-9df6-3923ca654abc.jpg","index":0,"item":"380e76ec-fb2b-41e0-be82-fde30740dfc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_uj-vezeto-az-allamadossag-kezelo-kozpont-elen-hoffmann-mihaly","timestamp":"2025. január. 20. 10:31","title":"Új vezetőt nevez Nagy Márton az Államadósság Kezelő Központ élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok új elnökének az egyik érve az volt, hogy nem kezelték jól a koronavírus-járványt. ","shortLead":"Az Egyesült Államok új elnökének az egyik érve az volt, hogy nem kezelték jól a koronavírus-járványt. ","id":"20250121_donald-trump-egeszsegugyi-vilagszervezet-kilepes-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386.jpg","index":0,"item":"3f593224-ba87-4abf-a1ce-faa113326b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_donald-trump-egeszsegugyi-vilagszervezet-kilepes-reakcio","timestamp":"2025. január. 21. 12:38","title":"A WHO reméli, Donald Trump átgondolja azon döntését, hogy országát kilépteti a szervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c16654-611f-47c7-a5ff-a8e1fdb48d11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legendás bokszolót az intenzív osztályon kezelik, túl van az életveszélyen.","shortLead":"A legendás bokszolót az intenzív osztályon kezelik, túl van az életveszélyen.","id":"20250121_Felepuloben-van-agyverzesebol-Gedo-Gyorgy-olimpiai-bajnok-okolvivo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c16654-611f-47c7-a5ff-a8e1fdb48d11.jpg","index":0,"item":"4802b21f-4863-4ada-b422-4dd0d6ab19d6","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Felepuloben-van-agyverzesebol-Gedo-Gyorgy-olimpiai-bajnok-okolvivo","timestamp":"2025. január. 21. 17:25","title":"Felépülőben van agyvérzéséből Gedó György olimpiai bajnok ökölvívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db3fcf9-be88-46ba-b606-4ea0900fb606","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hét fiatal azzal a feltétellel adta fel magát, ha nem adják ki őket. Arra hivatkoztak, hogy Magyarországon egy jobboldali autoriter rezsim van, az eljárás nem felel meg a jogállamiság elvének, a börtönkörülmények pedig borzalmasak.","shortLead":"A hét fiatal azzal a feltétellel adta fel magát, ha nem adják ki őket. Arra hivatkoztak, hogy Magyarországon...","id":"20250121_nemetorszag-budapesti-antifa-tamadasok-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7db3fcf9-be88-46ba-b606-4ea0900fb606.jpg","index":0,"item":"e103d210-dcac-4e93-9d40-fa7aaa211669","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_nemetorszag-budapesti-antifa-tamadasok-korozes","timestamp":"2025. január. 21. 16:08","title":"Heten feladták magukat Németországban, akiket a budapesti antifa-támadások miatt köröztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096ffd37-7332-4ad4-953c-ca3e02ec9c7a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A diktátorok nem értik a megbékítés nyelvét, és nem szabad, hogy a világ megismételje a múlt hibáit. Erre figyelmeztet a Daily Telegraphban megjelent kommentárban a brit toryk volt vezére, aki több mint három évtizede parlamenti képviselő.","shortLead":"A diktátorok nem értik a megbékítés nyelvét, és nem szabad, hogy a világ megismételje a múlt hibáit. Erre figyelmeztet...","id":"20250120_Ian-Duncan-Smith-USA-Ukrajna-Kina-daily-telegraph-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/096ffd37-7332-4ad4-953c-ca3e02ec9c7a.jpg","index":0,"item":"e13d12db-cf84-4efb-aabf-699c91b92dc9","keywords":null,"link":"/360/20250120_Ian-Duncan-Smith-USA-Ukrajna-Kina-daily-telegraph-lapszemle","timestamp":"2025. január. 20. 15:30","title":"Ian Duncan Smith, a toryk volt elnöke: Az USA nem lehet gyenge Ukrajna ügyében, mert az lovat ad Kína alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc3b4e5-714f-416b-ac5d-203cfea490f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nelly azt mondja, megtiszteltetés számára, hogy felléphet az Egyesült Államok elnöke előtt, függetlenül attól, hogy ki van éppen hivatalban.","shortLead":"Nelly azt mondja, megtiszteltetés számára, hogy felléphet az Egyesült Államok elnöke előtt, függetlenül attól, hogy ki...","id":"20250120_Donald-Trump-beiktatas-Nelly-rapper-fellepes-nem-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc3b4e5-714f-416b-ac5d-203cfea490f4.jpg","index":0,"item":"f2c250d0-1e58-43c1-8583-24d2c529061c","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Donald-Trump-beiktatas-Nelly-rapper-fellepes-nem-politika","timestamp":"2025. január. 20. 15:06","title":"„Ez nem politika” – mondja a Trump beiktatásán fellépő rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a szomszédos országokban, de az Egyesült Királyságban és Németországban is a top 30-ban a Csurran, cseppen a YouTube-on.","shortLead":"Nemcsak a szomszédos országokban, de az Egyesült Királyságban és Németországban is a top 30-ban a Csurran, cseppen...","id":"20250121_Majka-uj-szama-kulfoldon-is-nagyot-megy-Ausztriaban-az-elso-helyen-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"c04d20b7-fa2a-4ce8-8e88-706f938e3132","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Majka-uj-szama-kulfoldon-is-nagyot-megy-Ausztriaban-az-elso-helyen-van","timestamp":"2025. január. 21. 09:52","title":"Majka új száma külföldön is nagyot megy, Ausztriában az első helyen van, de Németországban is a 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]