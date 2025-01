Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d279fd0d-17ef-476f-9a64-fe5028c2a206","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Svédországgal hazai pályán, Azerbajdzsánnal idegenben játszik Marco Rossi csapata.","shortLead":"Svédországgal hazai pályán, Azerbajdzsánnal idegenben játszik Marco Rossi csapata.","id":"20250122_labdarugas-magyar-valogatott-marco-rossi-felkeszulesi-merkozes-svedorszag-azerbajdzsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d279fd0d-17ef-476f-9a64-fe5028c2a206.jpg","index":0,"item":"973c7e74-6496-45e2-81bd-d21f9522ec74","keywords":null,"link":"/sport/20250122_labdarugas-magyar-valogatott-marco-rossi-felkeszulesi-merkozes-svedorszag-azerbajdzsan","timestamp":"2025. január. 22. 15:10","title":"Kiderült, mely csapatokkal hangolódik a vb-selejtezőkre a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4039acf-7ecc-4d78-85a6-301623ab6b54","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Hét góllal kapott ki a magyar férfikézilabda-válogatott a franciáktól a világbajnokság középdöntőjében. A meccs után önkritikusan nyilatkoztak a játékosok, a szövetségi kapitány pedig a motivációt hiányolta. ","shortLead":"Hét góllal kapott ki a magyar férfikézilabda-válogatott a franciáktól a világbajnokság középdöntőjében. A meccs után...","id":"20250122_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-franciaorszag-nyilatkozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4039acf-7ecc-4d78-85a6-301623ab6b54.jpg","index":0,"item":"f564a24b-01b9-4959-8fb6-905221f96019","keywords":null,"link":"/sport/20250122_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-franciaorszag-nyilatkozatok","timestamp":"2025. január. 22. 09:14","title":"Vereség a franciák ellen: „Meg szerettük volna lepni őket, de sajnos magunkat leptük meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d1554-9bf6-4fd6-95d8-3962dc73d457","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A Mol szerint sokkal kisebb a gárdonyi olajszennyezés mértéke, mint amiről a lakosság beszámolt. A helyiek attól tartanak, hogy a Velencei-tó vizéig is eljuthat a gázolaj, és erre a HVG-nek nyilatkozó szakértő szerint is van esély. ","shortLead":"A Mol szerint sokkal kisebb a gárdonyi olajszennyezés mértéke, mint amiről a lakosság beszámolt. A helyiek attól...","id":"20250122_Mol-487-liter-gazolaj-Gardony-benzin-szennyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9d1554-9bf6-4fd6-95d8-3962dc73d457.jpg","index":0,"item":"7bf76392-6da4-4552-a00c-bbe5fee23deb","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Mol-487-liter-gazolaj-Gardony-benzin-szennyezes-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 06:14","title":"Az állataikat mentik a gárdonyi civilek, még tart az olajszennyezés felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71151b1-43fa-40f8-a830-69449be3ebe1","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Duna mélyén adatokat gyűjtő mikrofon egymillió forintot ér, a szakembereken kívül azonban mindenki más számára használhatatlan.","shortLead":"A Duna mélyén adatokat gyűjtő mikrofon egymillió forintot ér, a szakembereken kívül azonban mindenki más számára...","id":"20250122_lopas-duna-mikrofon-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a71151b1-43fa-40f8-a830-69449be3ebe1.jpg","index":0,"item":"a29b6f26-233d-41ed-a35a-e1661645c5c9","keywords":null,"link":"/zhvg/20250122_lopas-duna-mikrofon-kutatas","timestamp":"2025. január. 22. 16:05","title":"Ellophattak a Dunából egy méregdrága mérőműszert, fizetnek, ha valaki megtalálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b3da2a-cc4b-4b09-8aa2-a85d1029b651","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"MrBeast összeállt egy techvállalkozóval és több befektetővel, hogy megvegyék a TikTok amerikai cégének 50 százalékát.","shortLead":"MrBeast összeállt egy techvállalkozóval és több befektetővel, hogy megvegyék a TikTok amerikai cégének 50 százalékát.","id":"20250122_mrbeast-TikTok-amerikai-Youtube-sztar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0b3da2a-cc4b-4b09-8aa2-a85d1029b651.jpg","index":0,"item":"a28d0bb9-b796-4b62-9af7-cdd44797d2d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_mrbeast-TikTok-amerikai-Youtube-sztar","timestamp":"2025. január. 22. 12:47","title":"A YouTube-sztár MrBeast bejelentkezett, hogy megvenné társával a fél TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A magyar nyelv nehéz, és csak a hiszékeny embereket könnyű átverni – erről, és még sok másról is beszélt az a csaló, aki a Facebook Marketplace felületén folytatja cseppet sem áldásos tevékenységét. Mutatjuk, mire figyeljen.","shortLead":"A magyar nyelv nehéz, és csak a hiszékeny embereket könnyű átverni – erről, és még sok másról is beszélt az a csaló...","id":"20250123_facebook-marketplace-csalas-atveres-banki-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5.jpg","index":0,"item":"ae433661-185d-4bac-8016-ca70515ce717","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_facebook-marketplace-csalas-atveres-banki-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. január. 23. 08:03","title":"Sikerült tetten érni egy csalót, aki meglepő őszinteséggel beszélt arról, hogyan veri át az embereket a Facebook Marketplace-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e772c06-3fcc-480d-88be-92f0cbd4321b","c_author":"Kasza János","category":"360","description":"Miközben a holdra szállással is egyre inkább küszködik a NASA, Donald Trump – és a hozzá közel álló Elon Musk – egyre inkább a Mars felé kacsintgat. Bemondani azonban könnyebb, mint megcsinálni, rengeteg megoldandó kérdés van technológiai és pénzügyi téren is.","shortLead":"Miközben a holdra szállással is egyre inkább küszködik a NASA, Donald Trump – és a hozzá közel álló Elon Musk – egyre...","id":"20250123_donald-trump-elon-musk-marsra-szallas-tervek-artemis-program-nasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e772c06-3fcc-480d-88be-92f0cbd4321b.jpg","index":0,"item":"d7dd5cda-7d95-4271-a6ae-b957b707e3ad","keywords":null,"link":"/360/20250123_donald-trump-elon-musk-marsra-szallas-tervek-artemis-program-nasa","timestamp":"2025. január. 23. 17:26","title":"A Hold kukázva, irány a Mars? Mi lesz Trump ígéretéből, már 2028-ban emberek mehetnek a vörös bolygóra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3dffd8-c4d8-4f4f-ba03-e9a5ad963a7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zajlanak szakmai szintű egyeztetések, amúgy az EU „arányos választ” fog adni, ha az új amerikai elnök vámháborús intézkedéseket vezet be.","shortLead":"Zajlanak szakmai szintű egyeztetések, amúgy az EU „arányos választ” fog adni, ha az új amerikai elnök vámháborús...","id":"20250122_Az-EU-kesz-visszautni-Trumpnak-de-inkabb-beket-szeretne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe3dffd8-c4d8-4f4f-ba03-e9a5ad963a7d.jpg","index":0,"item":"9cd9b139-1688-471c-86bb-78a5be4c6671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Az-EU-kesz-visszautni-Trumpnak-de-inkabb-beket-szeretne","timestamp":"2025. január. 22. 08:50","title":"Az EU kész visszaütni Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]