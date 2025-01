Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"31b3b193-0a1c-45c2-91ec-bd345eab0da5","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"360","description":"Bindzsisztántól Trumpisztánig és tovább. Argentínában Argentínában szorgoskodik a világszuverenitás fellendítéséért Habony Árpád, az orbáni autokráciaexport utazó ügynöke. Az új világ, amiben Ausztria, ja nem, Magyarország az első. Vagy Németország. Vagy Amerika. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Bindzsisztántól Trumpisztánig és tovább. Argentínában Argentínában szorgoskodik a világszuverenitás fellendítéséért...","id":"20250123_Kocsis-Gyorgyi-hvg-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31b3b193-0a1c-45c2-91ec-bd345eab0da5.jpg","index":0,"item":"69b543f7-9c65-444d-93c8-0630cec1cbb9","keywords":null,"link":"/360/20250123_Kocsis-Gyorgyi-hvg-fulszoveg","timestamp":"2025. január. 23. 08:00","title":"Kocsis Györgyi: Így süllyed fülsértő kakofóniába az új világszimfónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6d44a3-1de1-46f5-a2a3-f9481e651371","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A nő felkutatta a netes partnereit, majd megzsarolta őket azzal, hogy elárulja a családjuknak, mivel töltik a szabadidejüket. A többség fizetett.","shortLead":"A nő felkutatta a netes partnereit, majd megzsarolta őket azzal, hogy elárulja a családjuknak, mivel töltik...","id":"20250122_netes-porno-zsarolas-internetes-prostitualt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af6d44a3-1de1-46f5-a2a3-f9481e651371.jpg","index":0,"item":"fa46d5b9-8364-4f4e-a923-0116562402c0","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_netes-porno-zsarolas-internetes-prostitualt","timestamp":"2025. január. 22. 11:49","title":"Ezért veszélyes a netes szexchat: a kuncsaftjait zsarolta egy gyöngyösi internetes prostituált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt termékek eljussanak hozzánk. Pedig mára emberek, robotok és mesterséges intelligencia felügyelte automata rendszerek gondoskodnak a minél zökkenőmentesebb ügyfélélményért. De vajon hol van az ember szerepe ezekben a rendszerekben? Milyen folyamatok, trendek jellemzik az intralogisztika világát? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgettünk az SSI SCHÄFER két szakemberével.","shortLead":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt...","id":"20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884.jpg","index":0,"item":"96ac06ef-c7ee-4e0b-9124-3c2d94f511c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","timestamp":"2025. január. 22. 19:30","title":"Modern raktárak: ilyen a munkamegosztás emberek és robotok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"711bf996-b6ab-447a-9a05-6fd56ecdf414","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Lezajlott az első tárgyalás az Európai Parlament Jogi Bizottságában abban a két ügyben, amelyekben a magyar hatóságok Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését kérik. Döntés nincs, az érintettet sem hallgatták meg, azonban úgy tűnik, nem akarják sokáig halogatni, már jövő héten ismét tárgyalnak róla.","shortLead":"Lezajlott az első tárgyalás az Európai Parlament Jogi Bizottságában abban a két ügyben, amelyekben a magyar hatóságok...","id":"20250123_magyar_peter_europai_parlament_mentelmi_jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/711bf996-b6ab-447a-9a05-6fd56ecdf414.jpg","index":0,"item":"ccba0624-00cd-470b-a406-938f12b5123d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250123_magyar_peter_europai_parlament_mentelmi_jog","timestamp":"2025. január. 23. 13:42","title":"Magyar Péter nélkül tárgyaltak a mentelmi jogáról az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke hárompontos célt tűzött ki a globális versenyben, az Egyesült Államokkal együttműködnének, mert 1500 milliárd eurós kereskedelemről van szó.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke hárompontos célt tűzött ki a globális versenyben, az Egyesült Államokkal együttműködnének...","id":"20250122_ursula-von-der-leyen-usa-eu-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"522ce474-3a74-42c4-8e0b-a97a94d94092","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_ursula-von-der-leyen-usa-eu-ukrajna","timestamp":"2025. január. 22. 14:39","title":"Ursula von der Leyen: Új korszakba léptünk, kontinens méretű hatalmakkal van dolgunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba03eeb1-36ce-404e-823f-19f122f0909d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azzal érvvel, hogy néhány évszázaddal ezelőtt is Orosz-tengernek nevezték.","shortLead":"Azzal érvvel, hogy néhány évszázaddal ezelőtt is Orosz-tengernek nevezték.","id":"20250121_fekete-tenger-atnevezes-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba03eeb1-36ce-404e-823f-19f122f0909d.jpg","index":0,"item":"d20b72c5-5e71-4037-a510-a9e24425b911","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_fekete-tenger-atnevezes-oroszorszag","timestamp":"2025. január. 21. 15:39","title":"Trump után szabadon: egy orosz képviselő Orosz-tengerré nevezné át a Fekete-tengert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6ec406-6a68-4732-8f18-6c0d2c302d9f","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Már nemcsak az zene Vlagyimir Putyin füleinek, amit Orbán Viktor mond, deaz is, hogy Robert Fico szlovák kormányfővel közösen játszik az orosz kottából. Most az orosz gáznak nyitott utat Szlovákia felé, az ukránoknak pedig azt üzente, hogy “ha agresszívek maradnak és ellenségesek, pórul fognak járni. A végén még felidegesítenek bennünket és ellenlépéseket fogunk tenni”.","shortLead":"Már nemcsak az zene Vlagyimir Putyin füleinek, amit Orbán Viktor mond, deaz is, hogy Robert Fico szlovák kormányfővel...","id":"20250122_A-nagy-duett-hvg-orban-fico-eu-nato-ukrajna-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6ec406-6a68-4732-8f18-6c0d2c302d9f.jpg","index":0,"item":"2c2fb2a0-3a2b-45c9-a0d8-821e89611d10","keywords":null,"link":"/360/20250122_A-nagy-duett-hvg-orban-fico-eu-nato-ukrajna-oroszorszag","timestamp":"2025. január. 22. 12:00","title":"Orbán a gázcsap tekergetésével építi az oroszbarát blokkot a térségben – most Ficónak kedveskedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök mexikói vámtervei és egy Joe Biden-féle rendelet visszavonása húzta lefelé a részvényeket.","shortLead":"Az amerikai elnök mexikói vámtervei és egy Joe Biden-féle rendelet visszavonása húzta lefelé a részvényeket.","id":"20250121_azsiai-autogyartok-reszvenyek-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef.jpg","index":0,"item":"7800d724-eec6-4914-94f9-cb20ef4cbc8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_azsiai-autogyartok-reszvenyek-trump","timestamp":"2025. január. 21. 20:59","title":"Megrángatta az ázsiai autógyártók részvényeit Trump bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]