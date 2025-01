Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"04d49e4f-30bb-4185-87b9-119fa464af80","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elődjét, Domenico Tedescót egy hete menesztették, miután nagyon rosszul szerepeltek a Nemzetek Ligájában.","shortLead":"Az elődjét, Domenico Tedescót egy hete menesztették, miután nagyon rosszul szerepeltek a Nemzetek Ligájában.","id":"20250124_edzo-rudi-garcia-belga-valogatott-szovetsegi-kapitany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04d49e4f-30bb-4185-87b9-119fa464af80.jpg","index":0,"item":"6e44c945-a361-47ed-9fbb-b8cf39273b14","keywords":null,"link":"/sport/20250124_edzo-rudi-garcia-belga-valogatott-szovetsegi-kapitany","timestamp":"2025. január. 24. 11:04","title":"A Napoli és a Roma egykori edzője lett a belga válogatott szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d63c4da-f739-4c02-83bc-e9fd32da0903","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Soros György fia nem ért egyet azzal, hogy fordulóponthoz érkeztünk a történelemben, és hogy elkerülhetetlen a demokrácia visszaszorulása. Bár az igaz, hogy Trump megtestesít mindent, amiben a Soros család nem hisz – mondta a Financial Timesnak.","shortLead":"Soros György fia nem ért egyet azzal, hogy fordulóponthoz érkeztünk a történelemben, és hogy elkerülhetetlen...","id":"20250122_alex-soros-financial-times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d63c4da-f739-4c02-83bc-e9fd32da0903.jpg","index":0,"item":"c0ea7d7e-f020-43be-a90c-91bd760785de","keywords":null,"link":"/360/20250122_alex-soros-financial-times","timestamp":"2025. január. 22. 16:33","title":"Alex Soros: Trump csapata terrorizál, védekezni kell ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán államfő biztosított afelől, hogy Ukrajna kész békefenntartó kontingenst fogadni.","shortLead":"Az ukrán államfő biztosított afelől, hogy Ukrajna kész békefenntartó kontingenst fogadni.","id":"20250123_Zelenszkij-a-Bloombergnek-az-ukran-erok-csokkentese-eseten-mas-csapatokra-lesz-szukseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"9609e840-8305-4d4a-8638-8893c648c018","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_Zelenszkij-a-Bloombergnek-az-ukran-erok-csokkentese-eseten-mas-csapatokra-lesz-szukseg","timestamp":"2025. január. 23. 20:39","title":"Zelenszkij a Bloombergnek: az ukrán erők csökkentése esetén más csapatokra lesz szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt termékek eljussanak hozzánk. Pedig mára emberek, robotok és mesterséges intelligencia felügyelte automata rendszerek gondoskodnak a minél zökkenőmentesebb ügyfélélményért. De vajon hol van az ember szerepe ezekben a rendszerekben? Milyen folyamatok, trendek jellemzik az intralogisztika világát? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgettünk az SSI SCHÄFER két szakemberével.","shortLead":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt...","id":"20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884.jpg","index":0,"item":"96ac06ef-c7ee-4e0b-9124-3c2d94f511c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","timestamp":"2025. január. 22. 19:30","title":"Modern raktárak: ilyen a munkamegosztás emberek és robotok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"98932506-d1ae-4b89-9887-29d0e0bafd20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan minden Xbox-felhasználó kap egy szoftverfrissítést, melynek köszönhetően gyakorlatilag bármekkora külső tároló használható lesz a játékkonzollal.","shortLead":"Hamarosan minden Xbox-felhasználó kap egy szoftverfrissítést, melynek köszönhetően gyakorlatilag bármekkora külső...","id":"20250123_microsoft-xbox-konzol-kulso-tarhely-frissites-limit-eltorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98932506-d1ae-4b89-9887-29d0e0bafd20.jpg","index":0,"item":"ab1321c7-51e3-4f64-8862-5ee84d6cfdd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_microsoft-xbox-konzol-kulso-tarhely-frissites-limit-eltorles","timestamp":"2025. január. 23. 12:03","title":"Szédületes újítást kapnak az Xboxok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3334fb4c-bbd8-43db-bfda-6a247551e192","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az államkincstári elnöki állás szakmai követelményeit eddig tételesen felsorolta egy kormányrendelet, most ezeket kihúzták, és csak annyi szerepel a helyükön, hogy a szakmai és képesítési feltételekről a miniszter dönt.","shortLead":"Az államkincstári elnöki állás szakmai követelményeit eddig tételesen felsorolta egy kormányrendelet, most ezeket...","id":"20250124_nagy-marton-mak-elnok-kinevezes-szakmai-feltetelek-kormanyrendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3334fb4c-bbd8-43db-bfda-6a247551e192.jpg","index":0,"item":"fd12d291-91b2-4cf4-8b50-11debd0b5abe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_nagy-marton-mak-elnok-kinevezes-szakmai-feltetelek-kormanyrendelet","timestamp":"2025. január. 24. 07:45","title":"Nagy Márton bárkit kinevezhet a Magyar Államkincstár élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28f0f25-9ed1-41ad-980c-539a52d3f9bc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egyszerű önsegítő gyakorlatokkal sokat tehetünk azért, hogy a változókor ne váljon pokollá, és enyhüljenek a testi átalakulást kísérő lelki tünetek. Melyek a mentális egészség megőrzésének leghatékonyabb módszerei? Mikor vessük be a színlégzést és a testpásztázást? Miben hasonlít a férfiklimax a menopauzához, és mit tegyenek a libidócsökkenéstől szorongó férfiak?","shortLead":"Egyszerű önsegítő gyakorlatokkal sokat tehetünk azért, hogy a változókor ne váljon pokollá, és enyhüljenek a testi...","id":"20250124_Sokaknak-mentalisan-megterhelobb-ez-az-allapot-mint-fizikailag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c28f0f25-9ed1-41ad-980c-539a52d3f9bc.jpg","index":0,"item":"e1e842fa-9d30-4dbd-b0ea-f4602ebd8b86","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250124_Sokaknak-mentalisan-megterhelobb-ez-az-allapot-mint-fizikailag","timestamp":"2025. január. 24. 08:16","title":"Sokaknak mentálisan megterhelőbb ez az állapot, mint fizikailag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d090fe-59d1-4d38-bddd-deba93880419","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Baltával faragott karakter, luxustól tocsogó utastér, elképesztő terepjáró képességek, brutális tömeg és hangtalan elektromos hajtás. Alaposan meghajtottuk az akár helyben megfordulni is képes elektromos Mercedes G-osztályt.","shortLead":"Baltával faragott karakter, luxustól tocsogó utastér, elképesztő terepjáró képességek, brutális tömeg és hangtalan...","id":"20250123_kocka-tankfordulo-elektromos-mercedes-g-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7d090fe-59d1-4d38-bddd-deba93880419.jpg","index":0,"item":"3df7ffb7-9aa2-44a0-ba67-d14adda405fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_kocka-tankfordulo-elektromos-mercedes-g-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 23. 18:38","title":"80 millió forintos suttogó kocka: teszten a tankfordulós 4 motoros Merci G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]