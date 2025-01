Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3b44c9de-f09f-4e30-81e1-20a5ec6e6a5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az öregfiúk-focimeccs főszervezőjét és a megütött nézőt már ki is hallgatták az ügyben.","shortLead":"Az öregfiúk-focimeccs főszervezőjét és a megütött nézőt már ki is hallgatták az ügyben.","id":"20250127_Buntetoeljaras-indult-Curtis-pofozkodasa-miatt-Eger-oregfiuk-Ujpest-reakcio-rapper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b44c9de-f09f-4e30-81e1-20a5ec6e6a5d.jpg","index":0,"item":"558d3169-df66-45c3-b1fa-e54b17c57b57","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Buntetoeljaras-indult-Curtis-pofozkodasa-miatt-Eger-oregfiuk-Ujpest-reakcio-rapper","timestamp":"2025. január. 27. 21:30","title":"Büntetőeljárás indult Curtis pofozkodása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elkezdik tesztelni a reklámok megjelenítését a Threads felületén is, így nagyjából másfél év után véget érhet a platform reklámmentes létezése.","shortLead":"Elkezdik tesztelni a reklámok megjelenítését a Threads felületén is, így nagyjából másfél év után véget érhet...","id":"20250127_meta-threads-reklamok-megjelenese-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"b6af3459-a3b7-449f-8ea9-556ee96a4b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_meta-threads-reklamok-megjelenese-teszt","timestamp":"2025. január. 27. 17:03","title":"Nincs menekvés: újabb közösségi oldalt árasztanak el a reklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c6d74e-029e-4be8-a06a-08229d898eb1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Parkolásnál nem túl szerencsés az ilyesmi. ","shortLead":"Parkolásnál nem túl szerencsés az ilyesmi. ","id":"20250127_Tomegesen-kellett-visszahivni-a-Xiaomi-elektromos-autojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6c6d74e-029e-4be8-a06a-08229d898eb1.jpg","index":0,"item":"8f904816-ddf8-47c4-8825-e3e096ac56b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Tomegesen-kellett-visszahivni-a-Xiaomi-elektromos-autojat","timestamp":"2025. január. 27. 08:19","title":"Rosszul méri fel a kocsi méreteit a Xiaomi robotpilótája, visszahívnak 30 ezer autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250126_bombariado-email-cim-erste-george-belepes-okosora-orok-vegyi-anyagok-netflix-aremeles-engineai-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77.jpg","index":0,"item":"ebb4366d-eafa-43e3-9abf-083947e1f1a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_bombariado-email-cim-erste-george-belepes-okosora-orok-vegyi-anyagok-netflix-aremeles-engineai-robot-video","timestamp":"2025. január. 26. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, milyen címről érkezett az országos iskolai bombafenyegetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Az amerikai hírszerző ügynökség, a CIA szerint az a legvalószínűbb, hogy egy kínai laboratóriumból jutott ki a Covid-19 világjárványt okozó vírus, így a pandémiát nem egy beteg állatról emberre átvitt fertőzés indította el. A CIA korábban azt ismételgette, nem tudja biztosan megállapítani, honnan indult a világjárvány.","shortLead":"Az amerikai hírszerző ügynökség, a CIA szerint az a legvalószínűbb, hogy egy kínai laboratóriumból jutott ki a Covid-19...","id":"20250126_A-CIA-szerint-laborszokeveny-a-Covid-pandemiat-okozo-virus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2.jpg","index":0,"item":"a3e31c9b-d4fd-4faa-af36-81c9098f45a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_A-CIA-szerint-laborszokeveny-a-Covid-pandemiat-okozo-virus","timestamp":"2025. január. 26. 11:48","title":"A CIA szerint „laborszökevény” a Covid-pandémiát okozó vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. január. 26. 11:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f15c2288-b79c-4006-a011-8ec529d82610","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Harmóniát megtörő felhőkarcoló Párizs közepén, lakatlan betonmonstrum Phenjanban, vagy éppen egy autópályahíd, ami miatt Drezda még a világörökségi státuszát is elbukta. A Mini-Dubaj apropóján összegyűjtöttünk néhány olyan projektet, amelyek visszafordíthatatlanul átalakították egy-egy város látképét, a közvélekedés szerint nem feltétlenül pozitív értelemben. ","shortLead":"Harmóniát megtörő felhőkarcoló Párizs közepén, lakatlan betonmonstrum Phenjanban, vagy éppen egy autópályahíd, ami...","id":"20250128_mini-dubaj-varoskep-felhokarcolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f15c2288-b79c-4006-a011-8ec529d82610.jpg","index":0,"item":"94d05ff4-9b59-420e-a707-bdf5e516fb28","keywords":null,"link":"/elet/20250128_mini-dubaj-varoskep-felhokarcolok","timestamp":"2025. január. 28. 08:59","title":"Ezek a beruházások megmutatták, hogyan lehet tönkretenni a városképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Irreálisan hosszú reklámblokkok bukkantak fel a YouTube-videók előtt egyeseknél, de van egy lehetséges magyarázat a jelenségre.","shortLead":"Irreálisan hosszú reklámblokkok bukkantak fel a YouTube-videók előtt egyeseknél, de van egy lehetséges magyarázat...","id":"20250127_google-youtube-tobb-oras-atugorhatatlan-reklamok-reklamblokkolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d.jpg","index":0,"item":"81aa17b2-fb3c-4a50-8ea4-b066ecc512ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_google-youtube-tobb-oras-atugorhatatlan-reklamok-reklamblokkolok","timestamp":"2025. január. 27. 10:03","title":"Mi történt? Többórás, átugorhatatlan reklámok jelentek meg a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]