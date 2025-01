Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukránok szerint az észak-koreaiak bár jól képzett, kemény harcosok, de a felkészültségük a 80-as évek taktikai doktrínáit idézi.","shortLead":"Az ukránok szerint az észak-koreaiak bár jól képzett, kemény harcosok, de a felkészültségük a 80-as évek taktikai...","id":"20250129_eszak-koreai-katonak-ukrajna-dronok-harcaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"37f993e1-1830-4a09-a7b9-5df754bc62b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_eszak-koreai-katonak-ukrajna-dronok-harcaszat","timestamp":"2025. január. 29. 07:49","title":"Dróncsalinak használják egymást az Ukrajnában harcoló észak-koreai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az MNB a 6,5 százalékos irányadó kamat tartására rendezkedett be október óta, ennek megfelelően januárban sem csökkentett a Monetáris Tanács.","shortLead":"Az MNB a 6,5 százalékos irányadó kamat tartására rendezkedett be október óta, ennek megfelelően januárban sem...","id":"20250128_Itt-van-a-Matolcsy-korszak-utolso-elotti-kamatdontese-mnb-alapkamat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a.jpg","index":0,"item":"310ce3ce-d0d7-4c38-b5c3-96bb9357b399","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_Itt-van-a-Matolcsy-korszak-utolso-elotti-kamatdontese-mnb-alapkamat-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 14:12","title":"Itt van a Matolcsy-korszak utolsó előtti kamatdöntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az elnök egyúttal visszahívná a szolgálatba azokat a katonákat, akiknek azért kellett leszerelnie, mert nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást.","shortLead":"Az elnök egyúttal visszahívná a szolgálatba azokat a katonákat, akiknek azért kellett leszerelnie, mert nem vették fel...","id":"20250128_donald-trump-pentagon-usa-hadsereg-transznemu-transzgender","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"bf1a818a-089a-438f-9519-b3a7aadc592b","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_donald-trump-pentagon-usa-hadsereg-transznemu-transzgender","timestamp":"2025. január. 28. 06:58","title":"Trump utasítást adott a transznemű katonák kitiltására az amerikai hadseregből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e98143c-c921-47bb-8749-85c2ba6edc66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brokkoli és a spenót szerelemgyereke, aminek saját fesztiválja is van Spanyolországban. Arra is volt példa, hogy a Google fordítója annyira nem tudott mit kezdeni a rapini nevével, hogy véletlenül csiklónak fordította, egészen más értelmet adva így a galíciai fesztiválnak.","shortLead":"A brokkoli és a spenót szerelemgyereke, aminek saját fesztiválja is van Spanyolországban. Arra is volt példa...","id":"20250128_rapini-brokkoli-zoldseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e98143c-c921-47bb-8749-85c2ba6edc66.jpg","index":0,"item":"3e5cf236-b36e-4e53-9d1f-283015e29854","keywords":null,"link":"/elet/20250128_rapini-brokkoli-zoldseg","timestamp":"2025. január. 28. 06:01","title":"Olcsó, egészséges és finom, mégse ismerik itthon – bemutatjuk a rapinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84d3fb8-21fb-4681-aef0-6ec2bf65af61","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lesújtó megállapításokat tett egy friss tanulmány a Nagy-korallzátonnyal kapcsolatban: súlyosabb lehet a korallok fehéredése, mint gondolták. ","shortLead":"Lesújtó megállapításokat tett egy friss tanulmány a Nagy-korallzátonnyal kapcsolatban: súlyosabb lehet a korallok...","id":"20250127_nagy-korallzatony-feheredes-merteke-kutatas-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d84d3fb8-21fb-4681-aef0-6ec2bf65af61.jpg","index":0,"item":"5a5c6cc9-4556-4f86-8306-c37462bf66bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_nagy-korallzatony-feheredes-merteke-kutatas-katasztrofa","timestamp":"2025. január. 27. 20:03","title":"Óriási a baj a Nagy-korallzátonynál – van olyan korallfaj, aminek a 95%-a kipusztult tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15c2288-b79c-4006-a011-8ec529d82610","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Harmóniát megtörő felhőkarcoló Párizs közepén, lakatlan betonmonstrum Phenjanban, vagy éppen egy autópályahíd, ami miatt Drezda még a világörökségi státuszát is elbukta. A Mini-Dubaj apropóján összegyűjtöttünk néhány olyan projektet, amelyek visszafordíthatatlanul átalakították egy-egy város látképét, a közvélekedés szerint nem feltétlenül pozitív értelemben. ","shortLead":"Harmóniát megtörő felhőkarcoló Párizs közepén, lakatlan betonmonstrum Phenjanban, vagy éppen egy autópályahíd, ami...","id":"20250128_mini-dubaj-varoskep-felhokarcolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f15c2288-b79c-4006-a011-8ec529d82610.jpg","index":0,"item":"94d05ff4-9b59-420e-a707-bdf5e516fb28","keywords":null,"link":"/elet/20250128_mini-dubaj-varoskep-felhokarcolok","timestamp":"2025. január. 28. 08:59","title":"Ezek a beruházások megmutatták, hogyan lehet tönkretenni a városképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53097cd8-4968-41df-8ef8-660b85181d3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza-szavazók pedig már azt remélik, hogy a Csurran, cseppen című dalnak még a parlamenti választásokra is hatása lesz. Felmérés készült Majka legújabb számának a fogadtatásáról. ","shortLead":"A Tisza-szavazók pedig már azt remélik, hogy a Csurran, cseppen című dalnak még a parlamenti választásokra is hatása...","id":"20250128_majka-csurran-cseppen-bindzsisztan-kozvelemeny-kutatas-europion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53097cd8-4968-41df-8ef8-660b85181d3d.jpg","index":0,"item":"79259b99-d208-4817-811c-297f9b1ef205","keywords":null,"link":"/elet/20250128_majka-csurran-cseppen-bindzsisztan-kozvelemeny-kutatas-europion","timestamp":"2025. január. 28. 12:15","title":"Még a kormánypártiaknak is bejön Majka Bindzsisztánja egy kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester is beszállt a cégvezetői pályázatokról szóló üzengetésbe. Karácsony szerint a Tisza-frakció javaslatai tele voltak hibákkal.","shortLead":"A főpolgármester is beszállt a cégvezetői pályázatokról szóló üzengetésbe. Karácsony szerint a Tisza-frakció javaslatai...","id":"20250129_Karacsony-Ez-Budapest-itt-nem-emeljuk-torvenytelenul-a-cegvezetok-fizeteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"dc821f02-62b0-4187-a559-022b9671b2b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Karacsony-Ez-Budapest-itt-nem-emeljuk-torvenytelenul-a-cegvezetok-fizeteset","timestamp":"2025. január. 29. 08:15","title":"Karácsony: „Ez Budapest: itt nem emeljük törvénytelenül a cégvezetők fizetését!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]