Az elmúlt években a hazai önkormányzatok körében egyre inkább elterjedtek a traffiboxok, vagyis azok a sebességmérő dobozok, amelyek látszólag a gyorshajtók kiszűrésére szolgálnak. Mivel egy teljes értékű, a rendőrségi VÉDA-rendszerbe bekötött sebességmérő rendkívül drága, sok önkormányzat csupán a dobozokat telepíti – valódi mérőberendezés nélkül – írja a közlekedési témákkal foglalkozó Traffix blog.

Egy telepítés még így is komoly költségekkel jár: az oszlop alapozása, az elektromos hálózatra kötés és maga a doboz is akár 5-6 millió forintba kerülhet. Ezek a szerkezetek azonban úgy vannak kialakítva, hogy valódi traffipaxnak tűnjenek, még ha valójában nem is képesek sebességet mérni és bírságot kiszabni.

A megtévesztő hatás fokozása érdekében a gyártók mindent megtesznek, hogy ezek a dobozok valódi sebességmérő eszköznek látszódjanak. A Medirlab által fejlesztett Traffipack például optikai trükkökkel, irizáló matricákkal és vöröses derengést imitáló LED-ekkel kelti azt a benyomást, hogy egy aktív mérőegység figyeli az autósokat. Pilisszentkereszten például egy ilyen készüléket látva könnyen gondolhatná bárki, hogy egy élesben működő traffipaxszal van dolga, holott valójában egy sebességmérést nem végző, de figyelemfelkeltő eszközről volt szó. A valódi Medirlab Trafficapture TC-108, amely valóban képes sebességet mérni és büntetéseket generálni, sokkal nagyobb hatótávval és éjszakai látási képességekkel rendelkezik.

A Traffix.hu oldalt üzemeltető Ésszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület álláspontja szerint, ha egy ilyen eszközt valós veszélyforrást jelentő útszakaszra telepítenek, és azt megfelelő táblákkal is előre jelzik, akkor ténylegesen hozzájárulhat a sebesség csökkentéséhez és a balesetek megelőzéséhez – még akkor is, ha maga a mérőberendezés hiányzik belőle. A gépben egyébként van egy nem hitelesített radaros sebességmérő, ami így is ad visszajelzést, és a gép alatt vagy mosolygó jelzés, vagy legörbülő száj villan fel.