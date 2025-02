Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e8ea8906-ab68-4b62-b340-aa483a572617","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A délnyugati határ mentén már fagyott esőre, ónos esőre váltott a csapadék.","shortLead":"A délnyugati határ mentén már fagyott esőre, ónos esőre váltott a csapadék.","id":"20250212_megerkezett-a-havazas-az-orszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ea8906-ab68-4b62-b340-aa483a572617.jpg","index":0,"item":"eecc4b74-60dc-4242-ad8d-e7bb0fef4265","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_megerkezett-a-havazas-az-orszagba","timestamp":"2025. február. 12. 15:39","title":"Újra havazik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d25fa9-98e5-4cc9-822e-83e12f3eb551","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff YouTube-csatorna videósa évek óta készít videókat a mobilok teljesítményéről, ezúttal pedig az Apple és a Samsung csúcskészülékeit versenyeztette meg.","shortLead":"A PhoneBuff YouTube-csatorna videósa évek óta készít videókat a mobilok teljesítményéről, ezúttal pedig az Apple és...","id":"20250214_samsung-galaxy-s25-ultra-iphone-16-pro-max-sebessegteszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66d25fa9-98e5-4cc9-822e-83e12f3eb551.jpg","index":0,"item":"abdcecc7-319c-4617-9f69-f6f53f22f37c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_samsung-galaxy-s25-ultra-iphone-16-pro-max-sebessegteszt-video","timestamp":"2025. február. 14. 11:03","title":"Samsung Galaxy S25 Ultra vagy iPhone 16 Pro Max? Összemérték a két mobil sebességét, az eredmény egyértelmű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A befektetők már annak is örülnek, hogy elhangzott a béke szó, még úgy is, hogy ez gyakorlatilag orosz győzelmet jelentene.","shortLead":"A befektetők már annak is örülnek, hogy elhangzott a béke szó, még úgy is, hogy ez gyakorlatilag orosz győzelmet...","id":"20250213_tozsdek-Trump-Putyin-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326.jpg","index":0,"item":"aa3eda55-4f2e-406b-9c9f-b3db8820bfd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_tozsdek-Trump-Putyin-Ukrajna","timestamp":"2025. február. 13. 07:41","title":"Megörültek a tőzsdéken annak, hogy Trump Putyin tervét követi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b01176-9543-4e42-b7dd-49bded9291ed","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Győrffy Balázs korábban megtagadta a vallomástételt, most viszont beismerte tettét.","shortLead":"Győrffy Balázs korábban megtagadta a vallomástételt, most viszont beismerte tettét.","id":"20250212_gyorffy-balazs-fidesz-beismerte-bunosseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b01176-9543-4e42-b7dd-49bded9291ed.jpg","index":0,"item":"11b93653-ba83-4329-b5a8-1dbd7d754f71","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_gyorffy-balazs-fidesz-beismerte-bunosseget","timestamp":"2025. február. 12. 20:46","title":"Bűnösnek vallotta magát a nőbántalmazás miatt lemondott fideszes EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c16bc2-356f-4a4d-aedb-64a248470ac3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Új fényszórókkal támad a Mercedes C-Klasse hamarosan leleplezendő felfrissített változata.","shortLead":"Új fényszórókkal támad a Mercedes C-Klasse hamarosan leleplezendő felfrissített változata.","id":"20250213_jon-a-csillagszemu-legujabb-mercedes-c-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52c16bc2-356f-4a4d-aedb-64a248470ac3.jpg","index":0,"item":"f15ab7c2-79a2-494b-a61d-ce1fc33ae095","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_jon-a-csillagszemu-legujabb-mercedes-c-osztaly","timestamp":"2025. február. 13. 08:41","title":"Jön a csillagszemű legújabb Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208f0330-fe6f-4035-ac2e-c993c36384f1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök nemrég még nem volt hajlandó felvenni az AfD-t a Patriótákhoz, most viszont már arról beszélt, hogy most már talán ledőlhet a szélsőséges párt köré emelt fal.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nemrég még nem volt hajlandó felvenni az AfD-t a Patriótákhoz, most viszont már arról beszélt...","id":"20250213_Spiegel-Orban-udvarolt-Weidelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/208f0330-fe6f-4035-ac2e-c993c36384f1.jpg","index":0,"item":"44a6fe15-de01-4e63-adf2-9c92aac98f49","keywords":null,"link":"/360/20250213_Spiegel-Orban-udvarolt-Weidelnek","timestamp":"2025. február. 13. 07:34","title":"Der Spiegel: Orbán udvarolt Weidelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hitelezési felmérése alapján a megkérdezett hazai bankok 67%-a valamilyen formában szigorítana a lakáshitelek árjellegű feltételein, azaz drágítaná a lakáscélú kölcsönöket. De nem eszik ilyen forrón a kását, mennyire lehet reális egy komolyabb kamatemelés?","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hitelezési felmérése alapján a megkérdezett hazai bankok 67%-a valamilyen formában...","id":"20250214_kamatemeles-lakashitelek-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a.jpg","index":0,"item":"e5e7a95e-7f62-4b26-a064-a30f3dc4ad1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_kamatemeles-lakashitelek-bankmonitor","timestamp":"2025. február. 14. 05:38","title":"Egyre több jel utal erre, de tényleg drágulni fognak a lakáshitelek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf3f699-71da-4878-9597-45599bc10d05","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Bemutatta a KSH, idén mi az a 293 étel és ital, 475 más áru és 195 szolgáltatás, amelynek az árváltozásából kiszámolják az inflációt. Sok apró meglepetést – összetöpörödő csokit, új férfisapkát – és több fontos, valóban nagy változást is találtunk a listán.","shortLead":"Bemutatta a KSH, idén mi az a 293 étel és ital, 475 más áru és 195 szolgáltatás, amelynek az árváltozásából kiszámolják...","id":"20250214_inflacio-osszetevok-reprezentans-ksh-elektromos-auto-online-rendeles-szaloncukor-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baf3f699-71da-4878-9597-45599bc10d05.jpg","index":0,"item":"3953a5ff-2780-48d1-bcfc-58f28f00d957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_inflacio-osszetevok-reprezentans-ksh-elektromos-auto-online-rendeles-szaloncukor-vasarlas","timestamp":"2025. február. 14. 07:00","title":"Az elektromos autó és az online rendelés mostantól beleszámít az inflációba, a zacskós szaloncukor viszont nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]