[{"available":true,"c_guid":"c6531543-9c53-4957-b949-26a2be07a685","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A múlt havi tűz okát még nem sikerült megállapítani, az aggodalmakra reagálnak. ","shortLead":"A múlt havi tűz okát még nem sikerült megállapítani, az aggodalmakra reagálnak. ","id":"20250213_A-mult-honapban-tortent-tuz-utan-Koreaban-nem-lehet-tobbe-akarmilyen-power-banket-felvinni-a-repulogepekre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6531543-9c53-4957-b949-26a2be07a685.jpg","index":0,"item":"c1dede1e-3580-4a9c-a459-9cf8f0c3b333","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_A-mult-honapban-tortent-tuz-utan-Koreaban-nem-lehet-tobbe-akarmilyen-power-banket-felvinni-a-repulogepekre","timestamp":"2025. február. 13. 16:58","title":"Korlátozták a repülőre vihető power bankokat Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0243c885-6aec-4fdf-a673-dceb12b6e74e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Elfogadta a jelölését a Szenátus, csak egy republikánus szavazott ellene. ","shortLead":"Elfogadta a jelölését a Szenátus, csak egy republikánus szavazott ellene. ","id":"20250213_Hivatalos-az-oltastagado-Kennedy-az-uj-amerikai-egeszsegugyi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0243c885-6aec-4fdf-a673-dceb12b6e74e.jpg","index":0,"item":"bc327b4f-572d-4f2b-9602-ef88db474fbd","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Hivatalos-az-oltastagado-Kennedy-az-uj-amerikai-egeszsegugyi-miniszter","timestamp":"2025. február. 13. 21:00","title":"Hivatalos: az oltástagadó Kennedy az új amerikai egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f068c7-cb5e-40bc-8888-acadfd31365d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Január huszonharmadikán országszerte tömegesen evakuáltak diákokat magyar iskolákból bombariadó miatt. Ezt újabb fenyegetések követték, de robbanószert szerencsére sehol sem találtak. De mi történne akkor, ha előadás közben kellene menekülni? Lehet-e fontosabb a rántott hús vagy egy jó Instagram-sztori a testi épségünknél? ","shortLead":"Január huszonharmadikán országszerte tömegesen evakuáltak diákokat magyar iskolákból bombariadó miatt. Ezt újabb...","id":"20250212_duma-aktual-orszagos-bombariado-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69f068c7-cb5e-40bc-8888-acadfd31365d.jpg","index":0,"item":"24fe459f-88c2-4e5e-bbc0-87fef8a95039","keywords":null,"link":"/360/20250212_duma-aktual-orszagos-bombariado-video","timestamp":"2025. február. 12. 19:30","title":"Duma Aktuál: Bocsánat, hogy megzavarom a matekórát, bombariadó van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügy érdekében létrehozott szatirikus petíciónak már több mint 200 ezer aláírója van.","shortLead":"Az ügy érdekében létrehozott szatirikus petíciónak már több mint 200 ezer aláírója van.","id":"20250212_Visszavag-Dania-Kalifornia-megvasarlasaert-inditottak-peticiot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2.jpg","index":0,"item":"22c87722-9230-4ec1-a36a-369a17294505","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_Visszavag-Dania-Kalifornia-megvasarlasaert-inditottak-peticiot","timestamp":"2025. február. 12. 12:57","title":"Visszavág Dánia: petíciót indítottak Kalifornia megvásárlásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c3fab5-c68c-4cc1-b391-eb11207c82bb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem véletlenül lehet belőlük az utcákon is egyre többet látni. ","shortLead":"Nem véletlenül lehet belőlük az utcákon is egyre többet látni. ","id":"20250212_Ezek-a-kinai-autok-a-legnepszerubbek-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6c3fab5-c68c-4cc1-b391-eb11207c82bb.jpg","index":0,"item":"660d9f0b-351d-44e9-b017-e83843f5f3c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Ezek-a-kinai-autok-a-legnepszerubbek-Magyarorszagon","timestamp":"2025. február. 12. 10:35","title":"Ezek a kínai autók a legnépszerűbbek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6e7426-9a5b-4847-97ed-9e74b02ad149","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hetedik éttermét Pécsett nyitja a a Tóth testvérpár vállalkozása.","shortLead":"Hetedik éttermét Pécsett nyitja a a Tóth testvérpár vállalkozása.","id":"20250213_hvg-tothsimon-toth-mate-simons-burger-pec","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc6e7426-9a5b-4847-97ed-9e74b02ad149.jpg","index":0,"item":"551400fc-8941-45e3-b4d1-f27181d44613","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-tothsimon-toth-mate-simons-burger-pec","timestamp":"2025. február. 13. 06:00","title":"A vidék meghódítására indult a Budapesten berobbant Simon’s Burger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572b8632-aeb2-4e15-a982-6ed011bcc87a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Boldogabbak, nyugodtabbak, egészségesebbek lehetünk, de még a fejfájást, a fogszuvasodást és a ráncokat is megelőzhetjük, ha gyakran csókolózunk. ","shortLead":"Boldogabbak, nyugodtabbak, egészségesebbek lehetünk, de még a fejfájást, a fogszuvasodást és a ráncokat is...","id":"20250214_csokolozas-pozitiv-hatasai-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/572b8632-aeb2-4e15-a982-6ed011bcc87a.jpg","index":0,"item":"472338df-7a5f-4f68-90a9-f2bab2d2db85","keywords":null,"link":"/elet/20250214_csokolozas-pozitiv-hatasai-egeszseg","timestamp":"2025. február. 14. 06:01","title":"Annyi pozitív hatása van a csókolózásnak, hogy receptre kellene felírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter azt is mondta, hogy Washington hamarosan újragondolja az orosz–magyar kereskedelmet nehezítő lépéseket.","shortLead":"A külügyminiszter azt is mondta, hogy Washington hamarosan újragondolja az orosz–magyar kereskedelmet nehezítő...","id":"20250212_Szijjarto-megnyugtatta-az-oroszokat-a-szankciok-ellenere-is-tudunk-fizetni-a-gazert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"84c0c90e-6287-4fe3-88d8-1cb997a5b8a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_Szijjarto-megnyugtatta-az-oroszokat-a-szankciok-ellenere-is-tudunk-fizetni-a-gazert","timestamp":"2025. február. 12. 11:27","title":"Szijjártó megnyugtatta az oroszokat: a szankciók ellenére is tudunk fizetni a gázért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]