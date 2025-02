Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban munkahelyi környezetben jelentkezik, de előfordulhat például tanulmányi stresszhelyzetekben vagy bármilyen hosszú távú, intenzív érzelmi erőfeszítés esetén. De mi vezet el idáig, hogyan ismerhető fel, és mit tehetünk ellene?","shortLead":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban...","id":"20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307.jpg","index":0,"item":"b23d09c0-7471-4468-a46b-1a6b07830a15","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","timestamp":"2025. február. 19. 07:30","title":"Így ismerje fel a burnout szindrómát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","shortLead":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","id":"20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03.jpg","index":0,"item":"a63e5698-5406-452a-8e40-919a391571b0","keywords":null,"link":"/kultura/20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","timestamp":"2025. február. 18. 08:16","title":"Nácinak és fasisztának nevezte Giorgia Melonit, most vádat emeltek a brit rocksztár ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Új Jalta helyett új Helsinkit vár a finn elnök, Trump sokkterápiájának hatásait elemzi a Bard College professzora, Robert Fico jövőjéről ír a Süddeutsche Zeitung. Válogatásunk a világlapokból. ","shortLead":"Új Jalta helyett új Helsinkit vár a finn elnök, Trump sokkterápiájának hatásait elemzi a Bard College professzora...","id":"20250218_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"6b4a9cf9-983a-43e3-98f9-852bd61c22c3","keywords":null,"link":"/360/20250218_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 18. 10:52","title":"Nemzetközi lapszemle: Minél előbb elhúz Fico, annál jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e553d0-4086-4260-b0e6-e4f4c284d0d8","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Dárdai Márton és Dárdai Palkó új főnöke a Hannover korábbi vezetőedzője, Stefan Leitl lehet.","shortLead":"Dárdai Márton és Dárdai Palkó új főnöke a Hannover korábbi vezetőedzője, Stefan Leitl lehet.","id":"20250217_hertha-berlin-dardai-pal-dardai-marton-magyar-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6e553d0-4086-4260-b0e6-e4f4c284d0d8.jpg","index":0,"item":"bcb7f47f-5d69-417a-9b21-1c56302c1f1c","keywords":null,"link":"/sport/20250217_hertha-berlin-dardai-pal-dardai-marton-magyar-valogatott","timestamp":"2025. február. 17. 12:59","title":"Kirúgták Dárdai Pál utódját a Hertha kispadjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d100ba-3518-46d5-8d00-ab17669cccd1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt a BAFTA-díj-átadón érte a ruhabaleset, de ő profi módon rezzenéstelen arccal felhúzta a nadrágját, és folytatta a beszédét. ","shortLead":"A színészt a BAFTA-díj-átadón érte a ruhabaleset, de ő profi módon rezzenéstelen arccal felhúzta a nadrágját, és...","id":"20250218_mark-hamill-lecsuszott-nadrag-bafta-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d100ba-3518-46d5-8d00-ab17669cccd1.jpg","index":0,"item":"10dd3687-c611-405b-8e7b-a196a60d34b9","keywords":null,"link":"/kultura/20250218_mark-hamill-lecsuszott-nadrag-bafta-video","timestamp":"2025. február. 18. 09:12","title":"Videón a meghökkentő pillanat, amikor Mark Hamill nadrágja lecsúszott a színpadon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több technológiai szakportál is arról írt a napokban, hogy a Microsoft kukázott egy csomó régebbi Intel processzort, és ezeket már nem támogatja a Windows 11 legújabb kiadása. A dolog azonban egy félreértésen alapul. ","shortLead":"Több technológiai szakportál is arról írt a napokban, hogy a Microsoft kukázott egy csomó régebbi Intel processzort, és...","id":"20250218_microsoft-windows-11-hardverkovetelmenyek-szigoritas-hirek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"978322d7-96d9-4270-b05c-7e08ca7db6fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_microsoft-windows-11-hardverkovetelmenyek-szigoritas-hirek","timestamp":"2025. február. 18. 13:03","title":"Szárnyra kapott a hír, hogy durván szigorítanak a Windowson – mi az igazság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kedden Rijádban a háború kitörése óta először ül le tárgyalni az orosz és az amerikai külügyminiszter, ahol többek között egy Vlagyimir Putyin és Donald Trump közötti csúcstalálkozót is előkészítenének.","shortLead":"Kedden Rijádban a háború kitörése óta először ül le tárgyalni az orosz és az amerikai külügyminiszter, ahol többek...","id":"20250217_oroszorszag-ukrajna-szaud-arabia-targyalas-szergej-lavrov-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"6e9b271b-dd26-407c-9a52-937656ccf073","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_oroszorszag-ukrajna-szaud-arabia-targyalas-szergej-lavrov-usa","timestamp":"2025. február. 17. 13:47","title":"Oroszország Lavrovot küldi az amerikaiakkal tárgyalni, szerinte az EU-nak nincs helye az asztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c89341-2a52-48ff-ab56-0291a0459a40","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Folytatódott a Corvinusról kirúgott docens ügye a bíróságon, az egyetem HR-vezetője szerint súlyos következményekkel járt volna, ha az oktató a pozíciójában marad.","shortLead":"Folytatódott a Corvinusról kirúgott docens ügye a bíróságon, az egyetem HR-vezetője szerint súlyos következményekkel...","id":"20250217_Adam-Zoltan-Corvinus-kirugas-docens-munkajogi-per-Borbas-Zsuzsanna-Csentericsne-Arnold-Zsuzsanna-Zsoka-Agnes-HR-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c89341-2a52-48ff-ab56-0291a0459a40.jpg","index":0,"item":"4ddbe3ce-ec68-42d9-970b-a64b90073fde","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Adam-Zoltan-Corvinus-kirugas-docens-munkajogi-per-Borbas-Zsuzsanna-Csentericsne-Arnold-Zsuzsanna-Zsoka-Agnes-HR-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 15:03","title":"Nem is mérlegelte a Corvinus, hogy Ádám Zoltánt ne azonnali hatállyal rúgják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]