A Mercedes-Benz bejelentette a „Next Level Performance” megtakarítási program első részleteit, amelynek keretében 2027-ig összesen ötmilliárd eurót takarítana meg – írja az MBpassion német oldal az Automobilwoche információi alapján. A cél, hogy a vállalat stabilizálja az árrését a jelenlegi piaci nyomás közepette.

Az első információk különböző forrásokból szivárogtak ki, és az IG Metall szakszervezet egyenesen „horrorlistának” nevezte a tervezett intézkedéseket, amelyek drasztikus változásokat hoznak a dolgozók számára.

Az egyik legjelentősebb lépés a mintegy 90 ezer kollektív szerződéses alkalmazott bónuszkifizetéseinek csökkentése. Az elmúlt években ez az összeg akár 7000 euró is lehetett, de most jelentősen mérséklik. Hasonló sors vár a hosszú szolgálati idő után járó jubileumi jutalmakra és a kollektív szerződés úgynevezett T-Zug-rendszerére is, amely eddig választási lehetőséget biztosított extra fizetés vagy több szabadidő között. A jövőben ez a rugalmasság csökken.

A vállalat emellett szerkezetátalakítást tervez, amely munkahelyek megszüntetésével is járhat. A cél, hogy ezeket társadalmilag elfogadható módon valósítsák meg, például részmunkaidős nyugdíjazással vagy természetes fluktuációval. Az elbocsátásokra azonban 2030-ig nem kerül sor, mivel a munkahelyi biztonság továbbra is érvényben marad.

A gyártási folyamatokat is átalakítják, például a karácsony és szilveszter mostantól egész napos ünnepnek számít, csökkentve ezzel az egyéb szabadságok számát. A megszorítások nemcsak Németországot érintik, hanem a nemzetközi gyártóhelyszíneket is. Az alabamai Tuscaloosa-i üzemben például 25%-kal csökkentik a költségeket, és Kínában is hasonló lépéseket fontolgatnak a csökkenő kereslet miatt. Jörg Burzer termelési vezető már jelezte, hogy Kínában a termelési kapacitás csökkentése is napirenden van.