Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","shortLead":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","id":"20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"48ee1e04-e0e2-48d8-b689-dbbe5ef5aa36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","timestamp":"2025. február. 18. 12:39","title":"Egy amerikai lobbiszervezet szerint Trumpék már gondolkodnak egy Orbánéknak nyújtott gesztuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ec1cfc-420a-4526-9f26-1e51c4a8a4ab","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ha már mindent megvett, amire a kedvencének szüksége lehet, itt az újabb módja annak, hogy mire költhet még több pénzt.","shortLead":"Ha már mindent megvett, amire a kedvencének szüksége lehet, itt az újabb módja annak, hogy mire költhet még több pénzt.","id":"20250218_lidl-kutyaviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1ec1cfc-420a-4526-9f26-1e51c4a8a4ab.jpg","index":0,"item":"3c0ca708-da2f-402d-addf-1b07baf97046","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_lidl-kutyaviz","timestamp":"2025. február. 18. 17:14","title":"Ez a hét is eljött: akciós a Lidlben a kutyavíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f360778f-08ae-495e-aa4d-63b221eed1aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli védelmi miniszter már egy olyan terven dolgozik, amely lehetővé tenné a palesztinok önkéntes távozását a területről.","shortLead":"Az izraeli védelmi miniszter már egy olyan terven dolgozik, amely lehetővé tenné a palesztinok önkéntes távozását...","id":"20250218_Nem-sok-kedv-van-ahhoz-hogy-Amerika-atvegye-a-Gazai-ovezet-feletti-hatalmat-egy-republikanus-szenator-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f360778f-08ae-495e-aa4d-63b221eed1aa.jpg","index":0,"item":"93646029-4336-4bfb-b884-f3d774231732","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Nem-sok-kedv-van-ahhoz-hogy-Amerika-atvegye-a-Gazai-ovezet-feletti-hatalmat-egy-republikanus-szenator-szerint","timestamp":"2025. február. 18. 10:55","title":"„Nem túl népszerű ötlet” – mondta Trump egyik régi szövetségese elnöke gázai terveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem volt elég a béke lehetőségének híre, hogy elmozdítsa a forintot a napok óta betonbiztosnak tűnő 402-es árfolyamról.","shortLead":"Nem volt elég a béke lehetőségének híre, hogy elmozdítsa a forintot a napok óta betonbiztosnak tűnő 402-es árfolyamról.","id":"20250218_Orban-joslata-ellenere-nincs-meg-a-400-alatti-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"a4d76461-0631-4204-aedd-e9d99eae9ac8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Orban-joslata-ellenere-nincs-meg-a-400-alatti-euro","timestamp":"2025. február. 18. 10:57","title":"Még mindig vár a forint Orbán jóslatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Vagy jól titkolják, vagy tényleg nem jutottak semmire egy év alatt a rendőrség és a NAV nyomozói, akik az után vizsgálódnak, hogy a Covid-tesztek milliárdos állami megrendelésén magukat degeszre kereső fideszes kötődésű cégek később hogyan fantomizálódtak.","shortLead":"Vagy jól titkolják, vagy tényleg nem jutottak semmire egy év alatt a rendőrség és a NAV nyomozói, akik az után...","id":"20250219_Egy-eve-nyomoznak-de-egy-helyben-topognak-a-hatosagok-a-covid-tesztek-milliardos-biznisze-utan-felszivodott-cegek-ugyeben-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81.jpg","index":0,"item":"bb4f2e94-970c-4e4f-a04f-019fcd94d0bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_Egy-eve-nyomoznak-de-egy-helyben-topognak-a-hatosagok-a-covid-tesztek-milliardos-biznisze-utan-felszivodott-cegek-ugyeben-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 05:31","title":"Egy éve nyomoznak látható eredmény nélkül a hatóságok a Covid-tesztek milliárdos biznisze után felszívódott cégek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1609c5e-0b98-42e3-8c25-21baef26948e","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az edző, aki a bejelentés alkalmából promóvideót is közzétett, az Európa-bajnok Jackl Vivien felkészülését irányítja majd. ","shortLead":"Az edző, aki a bejelentés alkalmából promóvideót is közzétett, az Európa-bajnok Jackl Vivien felkészülését irányítja...","id":"20250218_shane-tusup-uszoedzo-jackl-vivien-europa-bajnok-honved-uszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1609c5e-0b98-42e3-8c25-21baef26948e.jpg","index":0,"item":"8945f7a6-297e-4880-a2d4-c067abcc17d1","keywords":null,"link":"/sport/20250218_shane-tusup-uszoedzo-jackl-vivien-europa-bajnok-honved-uszas","timestamp":"2025. február. 18. 12:08","title":"Úszóedzőként tér vissza Shane Tusup, az egyik Eb-győztes nagy magyar tehetséggel dolgozik együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded5334e-c442-4966-bfff-0b1229db3347","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A korábban vártnál magasabb inflációval számolnak az MBH Bank elemzői, ami viszont óvatos kamatpolitikát, ezzel pedig stabilizálódó forintot hozhat. Ahhoz azonban kisebb csoda kellene, hogy 400 alá menjen az euró ára.","shortLead":"A korábban vártnál magasabb inflációval számolnak az MBH Bank elemzői, ami viszont óvatos kamatpolitikát, ezzel pedig...","id":"20250219_MBH-gdp-makrogazdasag-prognozis-arokszallasi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ded5334e-c442-4966-bfff-0b1229db3347.jpg","index":0,"item":"be6d3e58-8a67-4a3f-a1b2-c2e509a031cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_MBH-gdp-makrogazdasag-prognozis-arokszallasi","timestamp":"2025. február. 19. 13:35","title":"MBH: Messze a repülőrajttól a magyar gazdaság, de egy békekötés sokat segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"További gyógyszeres kezelésre van szüksége az egyházfőnek.","shortLead":"További gyógyszeres kezelésre van szüksége az egyházfőnek.","id":"20250218_Ketoldali-tudogyulladast-kapott-Ferenc-papa-de-hetfon-mar-dolgozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"32e7bc33-d57b-4e49-ba32-4458ad4b3ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Ketoldali-tudogyulladast-kapott-Ferenc-papa-de-hetfon-mar-dolgozott","timestamp":"2025. február. 18. 20:58","title":"Kétoldali tüdőgyulladást diagnosztizáltak Ferenc pápánál, de hétfőn már dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]