[{"available":true,"c_guid":"8584cc45-18de-44d9-9237-920c488b1a00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilencven éves korában elhunyt Harkányi Endre Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes- és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának tagja – közölte a Vígszínház.","shortLead":"Kilencven éves korában elhunyt Harkányi Endre Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes- és kiváló művész...","id":"20250223_Meghalt-Harkanyi-Endre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8584cc45-18de-44d9-9237-920c488b1a00.jpg","index":0,"item":"40916e98-3baa-4a62-a7a3-68337dc0ece1","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Meghalt-Harkanyi-Endre-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 17:45","title":"Meghalt Harkányi Endre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de8486b-d21c-492d-9515-5668850ef7a7","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A budapesti Kolta Galériában láthatók HVG-s kollégánk, Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi, amelyeket nemrég a Példa képek című fotóalbumban adott közre. A 78 alkotó és tudós által inspirált képekből az alábbiakban adunk ízelítőt. ","shortLead":"A budapesti Kolta Galériában láthatók HVG-s kollégánk, Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi, amelyeket nemrég a Példa...","id":"20250223_Kiss-Kuntler-Arpad-Pelda-Kepek-nagyitas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7de8486b-d21c-492d-9515-5668850ef7a7.jpg","index":0,"item":"68ef8dd5-ebab-4d72-9d10-8e017267c2a8","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250223_Kiss-Kuntler-Arpad-Pelda-Kepek-nagyitas-galeria","timestamp":"2025. február. 23. 19:30","title":" „Köztudott, hogy a hódító barátja csak az utolsó áldozat” – Kiss-Kuntler Árpád látomásos portréi Asimovtól Weöres Sándorig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef39a08-8110-4e44-bd3b-0cb8fb8a38eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten hóesésre is lehet számítani.","shortLead":"Északkeleten hóesésre is lehet számítani.","id":"20250224_Onos-eso-miatt-figyelmeztetest-adtak-ki-az-orszag-kozepso-reszere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ef39a08-8110-4e44-bd3b-0cb8fb8a38eb.jpg","index":0,"item":"ef9ac568-03a1-4c24-88fe-921a6c6c2b90","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Onos-eso-miatt-figyelmeztetest-adtak-ki-az-orszag-kozepso-reszere","timestamp":"2025. február. 24. 06:43","title":"Ónos eső miatt figyelmeztetést adtak ki az ország középső részére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7fbcc0-e05b-40fb-8bf5-4eb710de381d","c_author":"Szentirmai Áron","category":"itthon","description":"Laptopot, Teqball asztalt és kolbászfesztivált már kaptak azok a települések, ahol a Megoldás Mozgalom polgármesterjelöltjei nyertek a júniusi önkormányzati választáson. A kampányban megígért egymilliárd forintos támogatás pontos sorsa azonban még nem dőlt el, a Mintatelepülés program pályázatait még el sem bírálták. A három érintett falu térfigyelő kamerának, köztéri wifinek és falubusznak is örülne, de az eddigi tempóval nem mindenki maradéktalanul elégedett.","shortLead":"Laptopot, Teqball asztalt és kolbászfesztivált már kaptak azok a települések, ahol a Megoldás Mozgalom...","id":"20250223_memo-mintatelepules-gattyan-milliardos-megoldas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c7fbcc0-e05b-40fb-8bf5-4eb710de381d.jpg","index":0,"item":"4b3fa037-7eb4-43b8-a06b-6b7f201eead4","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_memo-mintatelepules-gattyan-milliardos-megoldas-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 15:52","title":"Laptop és karácsonyi ünnepség már jutott a Gattyán-párt millióiból, de a polgármestereknek ígért egymilliárd sorsa még nem dőlt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az utcán, eszméletlen állapotban találtak rá szombaton a lányra, akit kórházba vittek, de néhány órával később meghalt. A helyi lap szerint baleset érhette.","shortLead":"Az utcán, eszméletlen állapotban találtak rá szombaton a lányra, akit kórházba vittek, de néhány órával később meghalt...","id":"20250223_Baleset-miatt-meghalt-egy-14-eves-lany-Zalaszentgroton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5.jpg","index":0,"item":"1b8fbd57-66dd-4264-8176-582ed690640a","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Baleset-miatt-meghalt-egy-14-eves-lany-Zalaszentgroton","timestamp":"2025. február. 23. 14:28","title":"Meghalt egy 14 éves lány Zalaszentgróton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés, a rovarirtó szerek és az erdőirtások fenyegetik, hanem amiről csak kevés szó esik: a közlekedés is.","shortLead":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés...","id":"20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb.jpg","index":0,"item":"49b4aa0e-26f0-44b5-be25-7240a0068b33","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","timestamp":"2025. február. 23. 15:45","title":"Autók kontra méhek: megszámolták, mekkora a pusztítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089d7aa3-2da1-4a66-9b7c-21c92a002a63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint nagyon egyszerű lesz a folyamat, és aki Orbán Viktor bejelentése nyomán az esetleges visszaélések miatt aggódik, az ócska politikai hangulatkeltést folytat.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint nagyon egyszerű lesz a folyamat, és aki Orbán Viktor bejelentése nyomán...","id":"20250224_nyugdijasok-afa-visszateritese-Nemzetgazdasagi-Miniszterium-NGM-bejelentes-hogy-mukodik-kartya-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/089d7aa3-2da1-4a66-9b7c-21c92a002a63.jpg","index":0,"item":"0b3464d1-866a-43e5-9182-0e1fafed8a97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_nyugdijasok-afa-visszateritese-Nemzetgazdasagi-Miniszterium-NGM-bejelentes-hogy-mukodik-kartya-kod","timestamp":"2025. február. 24. 08:56","title":"Bejelentették, hogyan fog működni a nyugdíjasok áfa-visszatérítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Új szintre emeli az amerikai kormányzat Ukrajna fenyegetését.","shortLead":"Új szintre emeli az amerikai kormányzat Ukrajna fenyegetését.","id":"20250222_usa-ukrajna-starlink","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"217e5554-a49d-4802-989c-e5bf0462d8e5","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_usa-ukrajna-starlink","timestamp":"2025. február. 22. 15:23","title":"Azzal zsarolja az USA Ukrajnát, hogy lekapcsolja a Starlinkről, ha nem adja át az ásványkincseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]