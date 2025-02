Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bf67c5f9-1713-4aa7-ab18-896ff8547aac","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Ideológiamentesen, képzésekkel, állandó versennyel, a rendszerváltás óta nem látott módszerekkel igyekszik alulról felépíteni országos hálózatát a Tisza Párt. Magyar Péterék mintha nem is pártot szerveznének, hanem a magyar népet kezdték el megszervezni. Beleshettünk a kulcslyukon, hogyan készülnek egy az egy ellen megverni a Fideszt a 2026-os választáson.","shortLead":"Ideológiamentesen, képzésekkel, állandó versennyel, a rendszerváltás óta nem látott módszerekkel igyekszik alulról...","id":"20250220_hvg-elso-szemely-tobbes-szam-tisza-part-magyar-peter-partepites-kongresszus-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf67c5f9-1713-4aa7-ab18-896ff8547aac.jpg","index":0,"item":"b9461b36-6701-486e-98cb-9ecffba571a2","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-elso-szemely-tobbes-szam-tisza-part-magyar-peter-partepites-kongresszus-riport","timestamp":"2025. február. 20. 06:30","title":"Állásinterjúk, csapatépítők, coachok: megnéztük, hogyan épít hálózatot a Tisza Párt, multivilágba csöppentünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A HVG cikke nyomán tettek feljelentést, de a rendőrség közölte, hogy nincs itt semmi látnivaló.","shortLead":"A HVG cikke nyomán tettek feljelentést, de a rendőrség közölte, hogy nincs itt semmi látnivaló.","id":"20250219_rendorseg-kartell-Meszaros-Garancsi-gyanu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d.jpg","index":0,"item":"c5680acd-5bdd-4755-8367-16802d87bea7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_rendorseg-kartell-Meszaros-Garancsi-gyanu","timestamp":"2025. február. 19. 14:09","title":"Megnézte a rendőrség, kartellezett-e Mészáros és Garancsi, és arra jutott, még a gyanú is hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Már eddig is a kissé szokatlan kommunikációjáról volt híres a Duolingo, de most szintet léptek: eljátszották, hogy az ikonikus baglyukat elgázolta egy Tesla. De hogy jön ehhez Dua Lipa és a WHO? És biztos, hogy meghalt a kabala? Mutatjuk a válaszokat, és azt, hogy mennyire bevált a szokatlan marketing.","shortLead":"Már eddig is a kissé szokatlan kommunikációjáról volt híres a Duolingo, de most szintet léptek: eljátszották...","id":"20250219_duolingo-bagoly-halal-marketing-felhasznalok-szama-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312.jpg","index":0,"item":"89d7f7e8-ab25-46e1-9a16-3660aaacee19","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_duolingo-bagoly-halal-marketing-felhasznalok-szama-adatok","timestamp":"2025. február. 19. 15:53","title":"Működik a Duolingo bizarr halálmarketingje: özönlenek a felhasználók, mióta meghalt a híres bagoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ahelyett, hogy Mark Ruttével tárgyalna a védelmi kiadásokról, inkább elmegy a CPAC-re előadni.","shortLead":"Ahelyett, hogy Mark Ruttével tárgyalna a védelmi kiadásokról, inkább elmegy a CPAC-re előadni.","id":"20250220_fico-nato-rutte-cpac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"83555d30-e425-46fd-a2cf-b45711a77f26","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_fico-nato-rutte-cpac","timestamp":"2025. február. 20. 14:16","title":"Fico kikosarazta a NATO főtitkárát, nem találkozik vele, inkább elmegy az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e44e16-29ec-459e-a06f-59acdc723b3c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250221_Marabu-Feknyuz-Megtorlasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63e44e16-29ec-459e-a06f-59acdc723b3c.jpg","index":0,"item":"3e23f939-215a-46f5-92e9-a4138e9e6c8f","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_Marabu-Feknyuz-Megtorlasok","timestamp":"2025. február. 21. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Megtorlások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9211233b-ad37-4413-951c-6ae8f178134d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ESG célja az, hogy a valóban egyre sokasodó gondok közepette vezérfonalat nyújtson a vállalatoknak működésük fenntarthatóbbá tételéhez, a fogyasztóknak pedig a tudatosabb döntéshozatalhoz. A zCast idei második adásában tisztázzuk az ESG pontos jelentését és jelentőségét, a vele járó kötelezettségeket, de ami a legfontosabb: szakértőink rávilágítanak, hogyan lássunk benne lehetőséget.","shortLead":"Az ESG célja az, hogy a valóban egyre sokasodó gondok közepette vezérfonalat nyújtson a vállalatoknak működésük...","id":"20250220_zcast-esg-fenntarthatosag-kornyezet-tarsadalom-vallalatiranynitas-gazdasag-tomaj-zsofi-kovacs-szabolcs-vantage-point-green-sense-consulting","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9211233b-ad37-4413-951c-6ae8f178134d.jpg","index":0,"item":"cc5a99c1-6e93-4bcf-a89b-41cc216e6d2c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250220_zcast-esg-fenntarthatosag-kornyezet-tarsadalom-vallalatiranynitas-gazdasag-tomaj-zsofi-kovacs-szabolcs-vantage-point-green-sense-consulting","timestamp":"2025. február. 20. 15:47","title":"zCast: Mitől olyan felkapott az ESG és hogyan ne tekintsük tehernek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a0f196-9e3b-4978-937b-ecdc06aa0744","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencséje volt, hogy nem okozott balesetet.","shortLead":"Szerencséje volt, hogy nem okozott balesetet.","id":"20250220_amokfuto-frissjogsis-17-eves-sofor-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77a0f196-9e3b-4978-937b-ecdc06aa0744.jpg","index":0,"item":"a51f8f6a-e90b-44ae-a2e8-187387c10164","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_amokfuto-frissjogsis-17-eves-sofor-video","timestamp":"2025. február. 20. 13:58","title":"Öt hónapra elbukta a friss jogsiját ezért a manőverért a 17 éves sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e318e4-e953-46c8-87dc-37ce5afda984","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A sajtot szállító kisteherautó sofőrje azt mondta, megsemmisíteni viszik a lejárt sajtokat.","shortLead":"A sajtot szállító kisteherautó sofőrje azt mondta, megsemmisíteni viszik a lejárt sajtokat.","id":"20250219_Gyanus-sajtszallitmanyt-kovetett-a-NAV-ket-tonna-lejart-sajtot-foglaltak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1e318e4-e953-46c8-87dc-37ce5afda984.jpg","index":0,"item":"d28a31b7-cbac-4ca9-ad95-67fece81f699","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_Gyanus-sajtszallitmanyt-kovetett-a-NAV-ket-tonna-lejart-sajtot-foglaltak-le","timestamp":"2025. február. 19. 15:14","title":"Kéttonnányi gyanús sajtszállítmányt követett a NAV, és beigazolódott, amitől tartottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]