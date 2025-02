Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cf38725c-1389-48a5-b021-349a549fd711","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntené az USA egészségügyi minisztere: az olcsó tömegkajákat üldözve egészségtelen zsírra cserélné az egészségesebb étolajokat. ","shortLead":"A fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntené az USA egészségügyi minisztere: az olcsó tömegkajákat üldözve egészségtelen...","id":"20250222_hvg-marhafaggyu-zsir-etolaj-magolajak-egeszseges-taplalkozas-robert-kennedy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf38725c-1389-48a5-b021-349a549fd711.jpg","index":0,"item":"eb57fad8-8b7d-4582-90f5-bfbd9c1743a7","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-marhafaggyu-zsir-etolaj-magolajak-egeszseges-taplalkozas-robert-kennedy","timestamp":"2025. február. 22. 13:30","title":"Az új egészségvallás a marhafaggyú – kár, hogy a tudomány mást mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra hivatkozott az egyetem, hogy a volt vezérkari főnök olyan kijelentéseket tett, amelyek árthatnak a hadsereg jó hírnevének.","shortLead":"Arra hivatkozott az egyetem, hogy a volt vezérkari főnök olyan kijelentéseket tett, amelyek árthatnak a hadsereg jó...","id":"20250224_ruszin-szendi-romulusz-nke-kirugas-magyar-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6.jpg","index":0,"item":"fe2c9b54-478a-4266-beec-fdfa7ab8ef10","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_ruszin-szendi-romulusz-nke-kirugas-magyar-peter-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 09:24","title":"Magyar Péter: Kirúgták Ruszin-Szendi Romuluszt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A miniszterelnök évértékelő beszéde alapján hajtóvadászatról, fenyegetésről, betiltásról és alamizsnáról szól majd a kampány. Nem rukkolt elő vonzó ajánlattal a miniszterelnök.","shortLead":"A miniszterelnök évértékelő beszéde alapján hajtóvadászatról, fenyegetésről, betiltásról és alamizsnáról szól majd...","id":"20250222_orban-viktor-evertekelo-fenygetes-igergetes-vegjatek-velemeny-hamvay-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff.jpg","index":0,"item":"ab367b98-8a43-420b-bf3b-03b4f248e7b7","keywords":null,"link":"/360/20250222_orban-viktor-evertekelo-fenygetes-igergetes-vegjatek-velemeny-hamvay-peter","timestamp":"2025. február. 22. 20:57","title":"Vége van, Kicsi: fenyegetett és ígérgetett Orbán, de nem tudta elrejteni a gyengeségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1c15d4-14f8-408b-83f5-e940021bb4b0","c_author":"Gergely Márton, Hamvay Péter","category":"360","description":"Mi történik Amerikában, és miért ment bele az ország abba a vad kalandba, amit a másik Trump-elnökség hoz magával? Miért nem értjük az amerikaiakat, és az alapvető különbségek ellenére hogyan történhetett meg velük ugyanaz, mint a magyarokkal? Mi tette alkalmassá Trumpot arra, hogy túlélje a lehetetlent, és miben más ő, mint bármelyik elődje? Simó Györggyel és Wahorn Andrással beszélgettünk a HVG Címlapsztoriban.","shortLead":"Mi történik Amerikában, és miért ment bele az ország abba a vad kalandba, amit a másik Trump-elnökség hoz magával...","id":"20250223_cimlapsztori-amerika-trump-wahorn-simo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1c15d4-14f8-408b-83f5-e940021bb4b0.jpg","index":0,"item":"406bd18f-9406-4103-b6d0-76e323fe734c","keywords":null,"link":"/360/20250223_cimlapsztori-amerika-trump-wahorn-simo","timestamp":"2025. február. 23. 09:36","title":"Amerika utolérte Magyarországot – Wahorn és Simó megfejtik Trump szép új világát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az utcán, eszméletlen állapotban találtak rá szombaton a lányra, akit kórházba vittek, de néhány órával később meghalt. A helyi lap szerint baleset érhette.","shortLead":"Az utcán, eszméletlen állapotban találtak rá szombaton a lányra, akit kórházba vittek, de néhány órával később meghalt...","id":"20250223_Baleset-miatt-meghalt-egy-14-eves-lany-Zalaszentgroton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5.jpg","index":0,"item":"1b8fbd57-66dd-4264-8176-582ed690640a","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Baleset-miatt-meghalt-egy-14-eves-lany-Zalaszentgroton","timestamp":"2025. február. 23. 14:28","title":"Meghalt egy 14 éves lány Zalaszentgróton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10e0941-fe82-4370-98f7-3b790ca8de20","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta a nemzetgazdasági miniszter a Joint Venture Szövetség vállalatokat díjazó ünnepségén szombat este Budapesten.","shortLead":"Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta...","id":"20250223_Nagy-Marton-a-borzaszto-adatok-ellenere-ugy-veli-2025-az-attores-eve-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e10e0941-fe82-4370-98f7-3b790ca8de20.jpg","index":0,"item":"4594c52c-afff-47e9-8c14-bd63083debe9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Nagy-Marton-a-borzaszto-adatok-ellenere-ugy-veli-2025-az-attores-eve-lesz","timestamp":"2025. február. 23. 12:10","title":"Nagy Márton a borzasztó adatok ellenére úgy véli: 2025 az áttörés éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20850c1-fae3-42f0-bb5a-e162937927a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt ígérte, hogy a legalább két gyereket nevelő anyák életük végéig mentesülnek az adófizetés alól. A nyugdíjasok számára áfa-visszatérítési akció indul, Ukrajna uniós csatlakozását pedig megakadályozza Magyarország. Az alaptörvénybe beleírnák a készpénzhasználathoz való jogot, valamint azt is, hogy az ember vagy férfi, vagy nő.","shortLead":"A miniszterelnök azt ígérte, hogy a legalább két gyereket nevelő anyák életük végéig mentesülnek az adófizetés alól...","id":"20250222_Orban-viktor-evertekelo-2025-fidesz-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d20850c1-fae3-42f0-bb5a-e162937927a3.jpg","index":0,"item":"d15f16be-19f1-4f8f-a896-f2d0a59e2bf3","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Orban-viktor-evertekelo-2025-fidesz-miniszterelnok","timestamp":"2025. február. 22. 14:50","title":"Orbán Viktor: A Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6102f3a-d56b-46e3-8855-7fbdbeb41afb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az utóbbi évek egyik legnagyobb orvosi szenzációját jelentő súlycsökkentő injekciók újabb kedvező mellékhatásai igazolódtak be, ugyanakkor káros következmények is kiderültek.","shortLead":"Az utóbbi évek egyik legnagyobb orvosi szenzációját jelentő súlycsökkentő injekciók újabb kedvező mellékhatásai...","id":"20250222_hvg-sulycsokkento-injekciok-kedvezo-es-karos-mellekhatasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6102f3a-d56b-46e3-8855-7fbdbeb41afb.jpg","index":0,"item":"db539aee-d1cb-4a32-8426-0a4b47c1d138","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-sulycsokkento-injekciok-kedvezo-es-karos-mellekhatasai","timestamp":"2025. február. 22. 15:45","title":"A súlycsökkentő injekciók kedvező és káros mellékhatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]