[{"available":true,"c_guid":"14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google az egyre aktívabb kiberbűnözők miatt úgy döntött, megváltoztatja a Gmail kétfaktoros azonosításának módját.","shortLead":"A Google az egyre aktívabb kiberbűnözők miatt úgy döntött, megváltoztatja a Gmail kétfaktoros azonosításának módját.","id":"20250225_google-gmail-ketfaktoros-azonositas-sms-valtozas-qr-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7.jpg","index":0,"item":"cfb902ac-9669-4d36-9db3-ab9b8c091cbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_google-gmail-ketfaktoros-azonositas-sms-valtozas-qr-kod","timestamp":"2025. február. 25. 09:03","title":"Megszűnik egy fontos biztonsági megoldás a Gmailnél, önnél is egy új fog megjelenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5cc70-3303-429c-8609-6f31a101db5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendőrség és az ügyészség Franciaországban és Belgiumban razziákat, valamint rendőrségi kihallgatásokat is tartott.","shortLead":"A rendőrség és az ügyészség Franciaországban és Belgiumban razziákat, valamint rendőrségi kihallgatásokat is tartott.","id":"20250224_adocsalas-depardieu-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dc5cc70-3303-429c-8609-6f31a101db5a.jpg","index":0,"item":"8c6a4a89-d65d-4a83-a6a8-242b0b10d782","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_adocsalas-depardieu-franciaorszag","timestamp":"2025. február. 24. 16:36","title":"Adócsalás miatt indult nyomozás Gérard Depardieu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fb77de-ab6a-4edd-b6e2-7282a18a1934","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alábbi átlagárakon lehet most tankolni. ","shortLead":"Az alábbi átlagárakon lehet most tankolni. ","id":"20250224_Elmarad-a-het-elejen-szokasos-arvaltozas-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99fb77de-ab6a-4edd-b6e2-7282a18a1934.jpg","index":0,"item":"6f687995-54ed-455f-868d-a1bdafddfefe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Elmarad-a-het-elejen-szokasos-arvaltozas-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 24. 10:13","title":"Elmarad a hét elején szokásos árváltozás a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e78002-4cda-405b-8bc8-21b81e0e7120","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nő nem hagyta annyiban a dolgot, végül három hónappal később kapta vissza a pénzét.","shortLead":"A nő nem hagyta annyiban a dolgot, végül három hónappal később kapta vissza a pénzét.","id":"20250224_szekszard-atm-bankautomata-nyugdijas-tizezer-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19e78002-4cda-405b-8bc8-21b81e0e7120.jpg","index":0,"item":"88dbe01f-59f5-4a84-9199-c80bc9368739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_szekszard-atm-bankautomata-nyugdijas-tizezer-forint","timestamp":"2025. február. 24. 13:53","title":"Hónapokig nem aludt egy szekszárdi nyugdíjas, mert tízezer forinttal kevesebbet adott ki neki egy bankautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793085a4-532e-4c57-b3b7-69692cc8d41f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztráliában is veszélyesnek találták az orosz Kaspersky termékeit, heteken belül mindenhonnan el kell távolítani őket.","shortLead":"Ausztráliában is veszélyesnek találták az orosz Kaspersky termékeit, heteken belül mindenhonnan el kell távolítani őket.","id":"20250225_kaspersky-betiltas-ausztral-kormanyzat-orosz-virusirto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/793085a4-532e-4c57-b3b7-69692cc8d41f.jpg","index":0,"item":"7a4049ad-d4f1-47bb-bcf7-cb82838c13d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_kaspersky-betiltas-ausztral-kormanyzat-orosz-virusirto","timestamp":"2025. február. 25. 14:03","title":"„Elfogadhatatlan biztonsági kockázatot jelent” az orosz vírusirtó, újabb országban jelentették be tiltást a Kasperskyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f9dc8e-c0ce-423b-8605-68bcba579b30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem találtak bűncselekmény gyanújára adó okot.","shortLead":"Nem találtak bűncselekmény gyanújára adó okot.","id":"20250225_Elutasitotta-a-rendorseg-a-feljelentest-Lazar-Janos-egykori-reszesederol-a-Divatcsarnokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53f9dc8e-c0ce-423b-8605-68bcba579b30.jpg","index":0,"item":"d3d5bb57-ad2a-41d6-9920-8694208f7d30","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Elutasitotta-a-rendorseg-a-feljelentest-Lazar-Janos-egykori-reszesederol-a-Divatcsarnokban","timestamp":"2025. február. 25. 14:09","title":"Elutasította a rendőrség a feljelentést Lázár János egykori részesedéről a Divatcsarnokban, ahol a Mini-Dubaj befektetői nyitottak volna irodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a398f7b-c775-4071-9e2e-9e3e8e37a20e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Kínai Tudomános Akadémia mérnökei lézerek segítségével értek el áttörést a képalkotás területén.","shortLead":"A Kínai Tudomános Akadémia mérnökei lézerek segítségével értek el áttörést a képalkotás területén.","id":"20250224_kina-megfigyeles-kamera-felbontas-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a398f7b-c775-4071-9e2e-9e3e8e37a20e.jpg","index":0,"item":"0b77714e-300c-4b1d-9f52-b976eb46cadb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_kina-megfigyeles-kamera-felbontas-pontossag","timestamp":"2025. február. 24. 15:03","title":"Megépítették a világ legerősebb kémkameráját: 100 km-ről is milliméteres pontossággal lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Unióban, így hazánkban is megjelenik az Apple Intelligence áprilisban, de van egy rossz hír is.","shortLead":"Az Európai Unióban, így hazánkban is megjelenik az Apple Intelligence áprilisban, de van egy rossz hír is.","id":"20250224_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-iphone-megjelenes-eu-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d.jpg","index":0,"item":"37ece689-92cc-4296-966d-24d8fc639090","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-iphone-megjelenes-eu-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 24. 14:03","title":"Végre Magyarországra is megérkezik az Apple legnagyobb újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]