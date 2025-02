Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hét közepi árváltozás most sem marad el. ","shortLead":"A hét közepi árváltozás most sem marad el. ","id":"20250226_Kisebb-mozgas-megint-jon-az-uzemanyagarakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16.jpg","index":0,"item":"2cf98ab3-8698-46f8-824a-e303e3cc850b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Kisebb-mozgas-megint-jon-az-uzemanyagarakban","timestamp":"2025. február. 26. 10:05","title":"Megint esnek az árak a kutaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2dde2a-f76c-4b2b-b0d6-e27ea45b096c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kabinetiroda átszervezésével reagáltak a miniszterelnök sajtófőnökének távozására.","shortLead":"A kabinetiroda átszervezésével reagáltak a miniszterelnök sajtófőnökének távozására.","id":"20250226_miniszterelnok-Orban-Viktor-sajtofonok-Mate-Janos-Havasi-Bertalan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2dde2a-f76c-4b2b-b0d6-e27ea45b096c.jpg","index":0,"item":"cc8d20f0-f53e-484a-b024-a41bb75d53ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_miniszterelnok-Orban-Viktor-sajtofonok-Mate-Janos-Havasi-Bertalan-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 09:06","title":"Kiderült, ki kapja meg Havasi Bertalan eddigi feladatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Korábban azt írta, hogy a válaszadás megtagadását felmondásnak tekintik, most Trump kérésére mégis kegyet gyakorol a világ leggazdagabb embere.","shortLead":"Korábban azt írta, hogy a válaszadás megtagadását felmondásnak tekintik, most Trump kérésére mégis kegyet gyakorol...","id":"20250225_elon-musk-doge-szovetsegi-alkalmazottak-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"ce15a97d-613d-4aac-ab9e-95ea05fae400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_elon-musk-doge-szovetsegi-alkalmazottak-kirugas","timestamp":"2025. február. 25. 13:06","title":"„Második esélyt” ad Elon Musk, miután a szövetségi dolgozók jelentős része nem volt hajlandó e-mailben esedezni a munkahelyéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A terrorszervezet négy izraeli túsz holttestét ajánlotta a foglyokért cserébe.","shortLead":"A terrorszervezet négy izraeli túsz holttestét ajánlotta a foglyokért cserébe.","id":"20250226_izrael-hamasz-tuszok-fogolycsere-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"3626df48-74d0-416d-8e66-740788eea053","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_izrael-hamasz-tuszok-fogolycsere-tuzszunet","timestamp":"2025. február. 26. 09:56","title":"Megállapodott a 620 visszatartott palesztin fogoly elengedéséről Izrael és a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a05cda-d106-4f39-a3fc-af39e7aa1c86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mexikóban tartják majd, és a börtönt is megjárt szervező nagy kalandokat ígér.","shortLead":"Mexikóban tartják majd, és a börtönt is megjárt szervező nagy kalandokat ígér.","id":"20250225_fyre-fesztival-2-billy-mcfarland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a05cda-d106-4f39-a3fc-af39e7aa1c86.jpg","index":0,"item":"d0583bef-2ab7-4173-9542-d552c6dc0ea5","keywords":null,"link":"/elet/20250225_fyre-fesztival-2-billy-mcfarland","timestamp":"2025. február. 25. 11:27","title":"Tényleg jön az újabb Fyre Fesztivál, hiába fulladt káoszba az előző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","shortLead":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","id":"20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"2c452a3a-5c52-4fdf-8ded-56028ec2144a","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","timestamp":"2025. február. 25. 11:06","title":"Vucsics: Fáradt vagyok, túlterhelt, és nem tudok mindennel foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e4f19e-13ce-4e81-91bd-0031ba6fc664","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hét évig vezette a Decathlon magyarországi cégét, országossá ismertté azonban egy 2017-es, „a viszkető tenyerű” Orbán Viktort kritizáló Facebook-posztja tette. Most a Tisza Párt operatív igazgatójaként egészen más építkezésbe kezdett. Portré.","shortLead":"Hét évig vezette a Decathlon magyarországi cégét, országossá ismertté azonban egy 2017-es, „a viszkető tenyerű” Orbán...","id":"20250227_hvg-portre-posfai-gabor-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9e4f19e-13ce-4e81-91bd-0031ba6fc664.jpg","index":0,"item":"997ac42f-dc5b-4d71-931d-e9565cc66346","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-portre-posfai-gabor-tisza-part","timestamp":"2025. február. 27. 06:30","title":"Pósfai Gábor, aki a cégvezetést hagyta ott a Tisza Pártért: „A demokrácia fáradságos dolog, de megéri”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az akkor 21 éves férfi három embert ölt meg egy bazilikában Franciaországban, ezzel akarta megbosszulni muzulmánok meggyilkolását.","shortLead":"Az akkor 21 éves férfi három embert ölt meg egy bazilikában Franciaországban, ezzel akarta megbosszulni muzulmánok...","id":"20250226_Tenyleges-eletfogytiglanra-iteltek-az-ot-evvel-ezelotti-nizzai-keseles-elkovetojet-terrortamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e.jpg","index":0,"item":"56d7ba71-e444-4620-972c-94a68bd6f5e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_Tenyleges-eletfogytiglanra-iteltek-az-ot-evvel-ezelotti-nizzai-keseles-elkovetojet-terrortamadas","timestamp":"2025. február. 26. 22:05","title":"Tényleges életfogytiglanra ítélték az öt évvel ezelőtti nizzai késelés elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]