[{"available":true,"c_guid":"b5db80c0-662c-4b7c-a584-566e4b46a1a5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos Alpine A390 a Renault sportos almárkájának első szabadidő-autója.","shortLead":"Az elektromos Alpine A390 a Renault sportos almárkájának első szabadidő-autója.","id":"20250306_ime-a-franciak-porsche-macan-rivalisa-a-legujabb-alpine-a390","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5db80c0-662c-4b7c-a584-566e4b46a1a5.jpg","index":0,"item":"fd4a9044-f443-47a7-af0a-00effeffa2fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_ime-a-franciak-porsche-macan-rivalisa-a-legujabb-alpine-a390","timestamp":"2025. március. 06. 08:41","title":"Íme a franciák Porsche Macan riválisa, a legújabb Alpine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bfc131-e6c3-45de-83bf-7c1c19a90fad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elemzők szerint részben ez, részben pedig a gyenge decemberi fogyasztás miatti alacsony bázis áll a januári pozitív kiskereskedelmi adatok mögött.","shortLead":"Elemzők szerint részben ez, részben pedig a gyenge decemberi fogyasztás miatti alacsony bázis áll a januári pozitív...","id":"20250306_kiskereskedelmi-adatok-ing-allampapir-kifizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60bfc131-e6c3-45de-83bf-7c1c19a90fad.jpg","index":0,"item":"45c7ecce-20fb-476b-8a79-147d06d1b22b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_kiskereskedelmi-adatok-ing-allampapir-kifizetes","timestamp":"2025. március. 06. 12:00","title":"Az állampapírok kifizetéseit költhették el januárban a boltokban a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Ha véget ér a háborús veszélyhelyzet, a kormány megszabadulhat a rekordáron, hitelből beszerzett gázkészlettől, benyelve akár félezer milliárd forintos veszteséget. Egyelőre csak a kamatok ketyegnek.","shortLead":"Ha véget ér a háborús veszélyhelyzet, a kormány megszabadulhat a rekordáron, hitelből beszerzett gázkészlettől...","id":"20250307_hvg-kulonleges-gazkeszlet-mvm-orosz-gaz-fojtogato-gazok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"2d455757-bf3d-429a-88b1-58632fef618f","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-kulonleges-gazkeszlet-mvm-orosz-gaz-fojtogato-gazok","timestamp":"2025. március. 07. 15:30","title":"A kormány torkán akadt a 2022-ben rekordáron beszerzett óriási mennyiségű orosz gáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Magyar Nemzeti Bank nevével visszaélve próbálják meg bűnözők kicsalni a magyar ügyfelektől a bankszámlájukhoz tartozó adatokat, és az is előfordulhat, hogy kártékony programot telepítenek a számítógépükre.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank nevével visszaélve próbálják meg bűnözők kicsalni a magyar ügyfelektől a bankszámlájukhoz tartozó...","id":"20250306_telefonos-csalas-magyar-nemzeti-bank-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d.jpg","index":0,"item":"1a9d1ce7-ea83-4aa2-977f-812a3e971988","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_telefonos-csalas-magyar-nemzeti-bank-atveres","timestamp":"2025. március. 06. 10:48","title":"Telefonon próbálják meg átverni az embereket a csalók, a Magyar Nemzeti Bankra hivatkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86affc-b659-4d86-b90e-a3bfbec540ba","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Valerij Zaluzsnij jelenleg Ukrajna londoni nagykövete.","shortLead":"Valerij Zaluzsnij jelenleg Ukrajna londoni nagykövete.","id":"20250306_valerij-zaluzsnij-ukrajna-egyesult-allamok-vilagrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b86affc-b659-4d86-b90e-a3bfbec540ba.jpg","index":0,"item":"c764872f-9180-4116-a6da-653eb898beaa","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_valerij-zaluzsnij-ukrajna-egyesult-allamok-vilagrend","timestamp":"2025. március. 06. 17:05","title":"A volt ukrán vezérkari főnök szerint az Egyesült Államok épp \"elpusztítja a világrendet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ed07f7-277c-4548-8722-1a553ba4e095","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lengyel miniszterelnök 200 ezerről félmillióra növelné a hadsereg létszámát, beleértve a tartalékosokat is.","shortLead":"A lengyel miniszterelnök 200 ezerről félmillióra növelné a hadsereg létszámát, beleértve a tartalékosokat is.","id":"20250307_katonai-kikepzes-lengyelorszag-ferfiak-vedelmi-kiadasok-oroszorszag-donald-tusk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0ed07f7-277c-4548-8722-1a553ba4e095.jpg","index":0,"item":"4ea182b7-ae90-4330-8182-24517c8a1ef1","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_katonai-kikepzes-lengyelorszag-ferfiak-vedelmi-kiadasok-oroszorszag-donald-tusk","timestamp":"2025. március. 07. 18:10","title":"Minden lengyel férfit kiképeznének egy esetleges „háborús helyzetre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f0a4c4-6f9b-4a11-85b9-711a80dd78c3","c_author":"Dessewffy Tibor","category":"360","description":"Egy ilyen gyökeresen új helyzetben, amikor a geopolitikai irányváltás az értékek újraértékelését is jelenti, és sok okunk van erkölcsileg felháborodni, talán a legfontosabb, hogy megtaláljuk a káoszban a vezérlő rendet. Vélemény.","shortLead":"Egy ilyen gyökeresen új helyzetben, amikor a geopolitikai irányváltás az értékek újraértékelését is jelenti, és sok...","id":"20250306_Dessewffy-Tibor-velemeny-Europa-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13f0a4c4-6f9b-4a11-85b9-711a80dd78c3.jpg","index":0,"item":"3aa1f0b9-0ac2-4935-bc51-3ab459714781","keywords":null,"link":"/360/20250306_Dessewffy-Tibor-velemeny-Europa-Trump","timestamp":"2025. március. 06. 08:00","title":"Dessewffy Tibor: A mostani válság sok ajtót bezárt, de néhányat ki is nyitott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d51c307-62d5-4173-a38a-af2de3db07c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kínának óriási energiaigénye van, de nincsenek számottevő saját készletei, ezért folyamatosan kutatnak olaj és gáz után. ","shortLead":"Kínának óriási energiaigénye van, de nincsenek számottevő saját készletei, ezért folyamatosan kutatnak olaj és gáz...","id":"20250306_del-kinai-tenger-olaj-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d51c307-62d5-4173-a38a-af2de3db07c5.jpg","index":0,"item":"3ab2e681-9a41-4506-9bd4-952de1a18421","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_del-kinai-tenger-olaj-gaz","timestamp":"2025. március. 06. 15:11","title":"Kína olaj- és gázmezőt talált a Dél-kínai-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]