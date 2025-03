Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d40755c-5abe-44e3-92ed-cfe719a948c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre rejtély, mi okozta a fertőzést. ","shortLead":"Egyelőre rejtély, mi okozta a fertőzést. ","id":"20250312_nagykoros-betegseg-polgarmester-tajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d40755c-5abe-44e3-92ed-cfe719a948c6.jpg","index":0,"item":"c4e0aa7e-1a32-4410-8051-73ca866d19b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_nagykoros-betegseg-polgarmester-tajekoztato","timestamp":"2025. március. 12. 14:43","title":"Rendkívüli tájékoztatót tartott a nagykőrösi polgármester, miután több mint 600-an betegedtek meg a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár adatokat is ellophatnak a hackerek a Windowsokban lévő sebezhetőségeket kihasználva, de már befutott a javítás.","shortLead":"Akár adatokat is ellophatnak a hackerek a Windowsokban lévő sebezhetőségeket kihasználva, de már befutott a javítás.","id":"20250312_microsoft-windows-10-11-frissitesek-hibajavitas-nulladik-napi-sebezhetoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"b988f06f-052f-4a95-a24e-33b4aacd949f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_microsoft-windows-10-11-frissitesek-hibajavitas-nulladik-napi-sebezhetoseg","timestamp":"2025. március. 12. 19:03","title":"Vészfrissítés jött a Windowshoz, több tucat veszélyes hibát javított a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Gyakorlatilag semmilyen szolgáltatás nem fog működni az OTP-nél egy néhány órás intervallumban.","shortLead":"Gyakorlatilag semmilyen szolgáltatás nem fog működni az OTP-nél egy néhány órás intervallumban.","id":"20250312_otp-bank-leallas-kartyas-fizetes-netbank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e.jpg","index":0,"item":"528d6628-f454-48de-b4c5-0ee175f7afe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_otp-bank-leallas-kartyas-fizetes-netbank","timestamp":"2025. március. 12. 11:46","title":"A kártyáját sem tudja majd használni: leállás jön az OTP-nél, itt van minden tudnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Evolut lifestyle ügynökség nemrégiben átfogó kutatást végzett a szépségipar 100 vezető márkájának hirdetései alapján. A vizsgálat során 300 kiemelkedően teljesítő reklámot elemeztek az európai és amerikai piacokon, és meglepő eredményekre jutottak.","shortLead":"Az Evolut lifestyle ügynökség nemrégiben átfogó kutatást végzett a szépségipar 100 vezető márkájának hirdetései...","id":"20250311_evolut-beauty-hirdetes-kutatas-szepsegipar-marka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5.jpg","index":0,"item":"4aec4e51-9927-414f-89de-3fd9245725b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_evolut-beauty-hirdetes-kutatas-szepsegipar-marka","timestamp":"2025. március. 12. 14:25","title":"Evolut-kutatás: Így kell hatékonyan kommunikálnia egy beauty márkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbe700a-056a-44a8-88e5-08379af6a323","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250313_Marabu-Feknyuz-Arres-a-pajzson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbbe700a-056a-44a8-88e5-08379af6a323.jpg","index":0,"item":"b48df185-8ad9-4eca-9587-d5a89523f8fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Marabu-Feknyuz-Arres-a-pajzson","timestamp":"2025. március. 13. 13:25","title":"Marabu Féknyúz: Árrés a pajzson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"É. Imre legkorábban 40 év múlva szabadulhat, de addigra 107 éves lenne.","shortLead":"É. Imre legkorábban 40 év múlva szabadulhat, de addigra 107 éves lenne.","id":"20250312_eltunt-villanyszerelok-gyilkosa-itelet-eletfogytiglan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf.jpg","index":0,"item":"b72fbca8-274c-4f88-b406-220637a16018","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_eltunt-villanyszerelok-gyilkosa-itelet-eletfogytiglan","timestamp":"2025. március. 12. 13:34","title":"Megvan az ítélet, élete végéig rács mögött maradhat az eltűnt villanyszerelők gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke feljelentést helyezett kilátásba az európai parlamenti dokumentum ügyében.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke feljelentést helyezett kilátásba az európai parlamenti dokumentum ügyében.","id":"20250313_Magyar-Peter-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31.jpg","index":0,"item":"b7438430-1f9d-458a-a65f-04c4e165b4f2","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Magyar-Peter-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. március. 13. 11:32","title":"Magyar Péter: Dömötör Csaba nem tagadta, hogy ők állnak a hamisított aláírás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69106866-8ae5-4786-896a-60671b5eb497","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Az ukrán hadsereget alaposan meggyöngítheti az amerikai katonai támogatás megvonása. Európa itt nem tud az USA helyébe lépni, így csak abban reménykedhet, hogy Trump meggondolja magát. Közben a tűzszüneti tárgyalásokon előrelépés történt, az ukránok és az amerikaiak megegyeztek, utóbbiak most Moszkvát igyekeznek meggyőzni, hogy fogadja el a megállapodást.","shortLead":"Az ukrán hadsereget alaposan meggyöngítheti az amerikai katonai támogatás megvonása. Európa itt nem tud az USA helyébe...","id":"20250312_hvg-ukrajna-oroszorszag-usa-targyalasok-haboru-katonai-helyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69106866-8ae5-4786-896a-60671b5eb497.jpg","index":0,"item":"0e9ffd84-32b9-48c4-8cf3-a7a44539f6b3","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-ukrajna-oroszorszag-usa-targyalasok-haboru-katonai-helyzet","timestamp":"2025. március. 12. 10:15","title":"Trump legyűrte Zelenszkijt, most megmutathatja, erősebb-e Putyinnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]