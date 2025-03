Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet beszélünk róla. A várandósság vagy a szülés miatt kialakult aranyérre ez fokozottan igaz. Cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni az ebben az időszakban kialakult betegségről.","shortLead":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet...","id":"20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e.jpg","index":0,"item":"f50775c0-aae9-4785-b03e-b8f390395830","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","timestamp":"2025. március. 19. 07:30","title":"Szinte mindenki küzd vele, mégsem szólnak előre: mindent a várandósság alatt kialakuló aranyérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden valószínűség szerint Trump majd a saját felületén, a Truth Socialon számol be róla.","shortLead":"Minden valószínűség szerint Trump majd a saját felületén, a Truth Socialon számol be róla.","id":"20250318_trump-putyin-telefon-feher-haz-tuzszunet-targyalas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"cb54ab76-8454-42db-b328-74daf2f26fb8","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_trump-putyin-telefon-feher-haz-tuzszunet-targyalas-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 18:14","title":"Több mint egy órát tartott Trump és Putyin megbeszélése, de a Fehér Ház nem akarja elárulni az eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43ff59d-45af-47f1-bec7-c50640eace13","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók felfedezték, hogy a hámsejtek is képesek arra, hogy kommunikáljanak, csak sokkal lassabban, mint az az idegrendszerben történne.","shortLead":"Amerikai kutatók felfedezték, hogy a hámsejtek is képesek arra, hogy kommunikáljanak, csak sokkal lassabban, mint...","id":"20250318_sikoly-hamsejt-kommunikacio-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a43ff59d-45af-47f1-bec7-c50640eace13.jpg","index":0,"item":"a0f11c42-0d37-4b9f-bad2-8a85358210bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_sikoly-hamsejt-kommunikacio-egeszseg","timestamp":"2025. március. 18. 20:03","title":"Halk sikollyal kommunikál az emberi bőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök a Donald Trumppal folytatott megbeszélése folyamán megállapodás született arról, hogy 30 napon át egyik fél sem támadja a másik energiainfrastruktúráját.","shortLead":"Az orosz elnök a Donald Trumppal folytatott megbeszélése folyamán megállapodás született arról, hogy 30 napon át egyik...","id":"20250318_putyin-trump-megbeszeles-tuzszunet-feltetelek-haboru-ukrajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af.jpg","index":0,"item":"da06a294-a520-4ec5-986c-3e9cf87bcc25","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_putyin-trump-megbeszeles-tuzszunet-feltetelek-haboru-ukrajna-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 19:18","title":"Kreml: Putyin már az ukrajnai mozgósítás leállítását is a tűzszünet feltételéül szabta Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55beecbd-9215-4517-9fe6-d72c12a1a415","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Katy Brand által írt film Minden jót, Leo Grande című színpadi változatát Góczán Judit dramaturg jegyzi.","shortLead":"A Katy Brand által írt film Minden jót, Leo Grande című színpadi változatát Góczán Judit dramaturg jegyzi.","id":"20250318_hvg-Bastya-Szinhaz-elso-bemutato-Udvaros-Dorottya-Medveczky-Balazs-Keresztes-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55beecbd-9215-4517-9fe6-d72c12a1a415.jpg","index":0,"item":"ae25245e-6a82-4060-aac1-f7d4ed91d3be","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-Bastya-Szinhaz-elso-bemutato-Udvaros-Dorottya-Medveczky-Balazs-Keresztes-Tamas","timestamp":"2025. március. 18. 10:00","title":"Minden, amit egy idősebb nő tudni akar a szexről – revelatív játékra hív a Bástya Színház első bemutatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b62caf-2a3b-43f9-ac7b-9e76b1483cf4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple állítólag már gőzerővel dolgozik a C2-es modemen, amit leghamarabb az iPhone 18 Pro és Pro Max kaphat majd meg.","shortLead":"Az Apple állítólag már gőzerővel dolgozik a C2-es modemen, amit leghamarabb az iPhone 18 Pro és Pro Max kaphat majd meg.","id":"20250319_apple-iphone-modem-c2-lapka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b62caf-2a3b-43f9-ac7b-9e76b1483cf4.jpg","index":0,"item":"dc4ea59e-cf10-4478-9fa4-6be3d12597a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_apple-iphone-modem-c2-lapka","timestamp":"2025. március. 19. 14:03","title":"Forradalmasítaná a csúcsmobiljait az Apple, saját modemet építhet beléjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5412cea0-d10b-4ad2-bbd6-83c8d1e3d3eb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tovább tart a két üzemanyagfajta ellentétes ármozgása.","shortLead":"Tovább tart a két üzemanyagfajta ellentétes ármozgása.","id":"20250319_Megint-modosulnak-az-uzemanyagarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5412cea0-d10b-4ad2-bbd6-83c8d1e3d3eb.jpg","index":0,"item":"be813057-b350-4bb5-9824-ac32c5d923cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_Megint-modosulnak-az-uzemanyagarak","timestamp":"2025. március. 19. 11:21","title":"Megint módosulnak az üzemanyagárak – ennyibe kerül csütörtöktől a tankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715185bc-30fa-4de7-a6b4-a8081e3d8a6c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az uniós külügyminiszterek tanácsát követően Szijjártó Péter kifejtette, hogy szerinte az EU elszigetelődik az orosz–ukrán háborúban, az viszont a külügyminiszter szavaiból derült ki, hogy Magyarország az EU-n belül szigetelődött el.","shortLead":"Az uniós külügyminiszterek tanácsát követően Szijjártó Péter kifejtette, hogy szerinte az EU elszigetelődik...","id":"20250317_karpatalja_szijjarto-peter_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/715185bc-30fa-4de7-a6b4-a8081e3d8a6c.jpg","index":0,"item":"6c447c08-0648-4d88-88bc-4db76693ddd2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250317_karpatalja_szijjarto-peter_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 17. 15:57","title":"Szijjártó: Az ukránok mindig csak kérnek, sőt, követelnek, és nem szokták megköszönni a segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]