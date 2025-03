Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a755471c-99ee-4744-a675-b672b61b3c8b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az 59 halálos áldozattal járó tragédia miatt egy volt államtitkárt is őrizetbe vettek, és elrendelték a szórakozóhelyek átvizsgálását.","shortLead":"Az 59 halálos áldozattal járó tragédia miatt egy volt államtitkárt is őrizetbe vettek, és elrendelték a szórakozóhelyek...","id":"20250317_eszak-macedonia-diszkotuz-korrupcio-letartoztatasok-szabalytalansagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a755471c-99ee-4744-a675-b672b61b3c8b.jpg","index":0,"item":"90d01892-244d-4ff6-81dd-67f18a77cc34","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_eszak-macedonia-diszkotuz-korrupcio-letartoztatasok-szabalytalansagok","timestamp":"2025. március. 17. 18:26","title":"„A lefizetések és a korrupció tette lehetővé” az Észak-Macedóniában leégett diszkó működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33fe814-74c5-4129-87c5-48bd6d13ea0e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljesítette kéthetes küldetését, és összesen 119 GB tudományos adatot küldött vissza a Földre a Blue Ghost holdszonda. A zord holdi éjszaka beköszönte után végleg leállt.","shortLead":"Teljesítette kéthetes küldetését, és összesen 119 GB tudományos adatot küldött vissza a Földre a Blue Ghost holdszonda...","id":"20250318_firefly-aerospace-blue-ghost-holdszonda-kuldetes-vege-holdi-ejszaka-celok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a33fe814-74c5-4129-87c5-48bd6d13ea0e.jpg","index":0,"item":"cde0c4d1-5840-4651-8ba0-1c6339f3e487","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_firefly-aerospace-blue-ghost-holdszonda-kuldetes-vege-holdi-ejszaka-celok","timestamp":"2025. március. 18. 09:03","title":"14 nap után elnémult a Firefly holdszondája, a cég szerint minden feladatát teljesítette a szerkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bd6990-2a63-48ed-bab4-55cd856ba8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú végzést.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú végzést.","id":"20250317_Nem-kerul-felteteles-szabadsagra-a-lugos-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96bd6990-2a63-48ed-bab4-55cd856ba8cc.jpg","index":0,"item":"c0c2c39f-7802-4a32-bc04-70480e5287e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Nem-kerul-felteteles-szabadsagra-a-lugos-orvos","timestamp":"2025. március. 17. 14:54","title":"Nem kerül feltételes szabadságra a „lúgos orvos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e96087-5acb-4106-9427-7f7fc5307ef8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sokáig gyártották Magyarországon is. ","shortLead":"Sokáig gyártották Magyarországon is. ","id":"20250318_mercedes-a-b-osztaly-modellkinalat-csokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99e96087-5acb-4106-9427-7f7fc5307ef8.jpg","index":0,"item":"a7b62561-58cf-4537-a500-d2230cf5a93f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_mercedes-a-b-osztaly-modellkinalat-csokkentes","timestamp":"2025. március. 18. 16:03","title":"Végleg eltűnik a Mercedes kínálatából az egyetlen kifejezetten európai autójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"Szondy Máté","category":"360","description":"A pszichológusok kollégák egyik véglete ódzkodik a véleménynyilvánítástól, a másik véglet pedig nemcsak hogy megszólal, de konkrét „diagnózist” is közöl egy-egy politikusról, vagy közéleti szereplőről, legyen szó Donald Trumpról, Orbán Viktorról vagy Magyar Péterről. Dr. Szondy Máté pszichológus, egyetemi docens írása.","shortLead":"A pszichológusok kollégák egyik véglete ódzkodik a véleménynyilvánítástól, a másik véglet pedig nemcsak hogy megszólal...","id":"20250318_pszichologusok-kozeleti-velemeny-nyilvanitas-Szondy-Mate-Pride-poloskazas-politikusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"28255ced-a57e-433a-a923-433a3a2ecb15","keywords":null,"link":"/360/20250318_pszichologusok-kozeleti-velemeny-nyilvanitas-Szondy-Mate-Pride-poloskazas-politikusok","timestamp":"2025. március. 18. 12:45","title":"Szondy Máté: Megszólalhat-e egy pszichológus a Pride-ról, és adhat-e diagnózist egy politikus mentális állapotáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42c79b5-5d64-4e5c-bb27-19d5ca4c097e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Florida éppen néhány hónapja vezetett be szigorúbb büntetéseket az illegális bevándorlók által elkövetett bűncselekményekre.","shortLead":"Florida éppen néhány hónapja vezetett be szigorúbb büntetéseket az illegális bevándorlók által elkövetett...","id":"20250317_egyesult-allamok-florida-halalbuntetes-magyar-sorozatgyilkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a42c79b5-5d64-4e5c-bb27-19d5ca4c097e.jpg","index":0,"item":"cfc65555-eb94-4c0b-b011-411f01784d2c","keywords":null,"link":"/elet/20250317_egyesult-allamok-florida-halalbuntetes-magyar-sorozatgyilkos","timestamp":"2025. március. 17. 14:49","title":"Halálbüntetést kaphat az Amerikában elfogott magyar sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d734a26a-8e70-49ab-9592-d73cfa8f199a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szörnyű körülmények között tartott állatok egy része elpusztult, míg a többit az állatorvosnak kellett elaltatnia.","shortLead":"A szörnyű körülmények között tartott állatok egy része elpusztult, míg a többit az állatorvosnak kellett elaltatnia.","id":"20250318_bortonbuntetes-107-macska-kutya-kobanyai-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d734a26a-8e70-49ab-9592-d73cfa8f199a.jpg","index":0,"item":"e20f9447-34fc-4970-a41b-282af8a4ee71","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_bortonbuntetes-107-macska-kutya-kobanyai-lakas","timestamp":"2025. március. 18. 14:09","title":"Börtönbüntetést kapott az a nő, aki 107 macskát és egy kutyát tartott a kőbányai lakásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hitoktatót szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével vádolják.","shortLead":"A hitoktatót szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével vádolják.","id":"20250318_fegyhazbuntetes-ugyeszseg-molesztalas-hitoktato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8.jpg","index":0,"item":"b9c166d0-8519-474e-b146-f881de0c54a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_fegyhazbuntetes-ugyeszseg-molesztalas-hitoktato","timestamp":"2025. március. 18. 10:39","title":"Fegyházbüntetést kért az ügyészség a kislányokat molesztáló hitoktatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]