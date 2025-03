Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5de56898-22df-44af-abff-563c8bc0dd68","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Míg Donald Trump első mandátuma idején a tulajdonos Jeff Bezos az ellenállás fészkévé tette a patinás The Washington Post napilapot, most kitűzte a megadást jelentő fehér zászlót.","shortLead":"Míg Donald Trump első mandátuma idején a tulajdonos Jeff Bezos az ellenállás fészkévé tette a patinás The Washington...","id":"20250321_hvg-atallitott-the-washington-post-trump-bezos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5de56898-22df-44af-abff-563c8bc0dd68.jpg","index":0,"item":"34686e25-7092-484d-94d1-271e0faad058","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-atallitott-the-washington-post-trump-bezos","timestamp":"2025. március. 21. 11:40","title":"Kiheréli a The Washington Postot Trump kedvéért Jeff Bezos, az Amazon vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c7eab5-05ab-4098-b509-96fed0c8c9bb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mindkét autó jelentősen összetört. ","shortLead":"Mindkét autó jelentősen összetört. ","id":"20250322_mentoauto-csapodott-egy-kocsiba-Ujpesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50c7eab5-05ab-4098-b509-96fed0c8c9bb.jpg","index":0,"item":"0e853caa-4b1e-419f-98ab-5e7cf51acf66","keywords":null,"link":"/cegauto/20250322_mentoauto-csapodott-egy-kocsiba-Ujpesten","timestamp":"2025. március. 22. 14:18","title":"Kamera rögzítette, amikor egy mentőautó csapódott egy kocsiba Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86bb7c1-8534-4af2-831f-7f70c2ba7630","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Télen is az udvari slaggal mosdatták, nem mehetett sehova, a házon belül sem engedték mozogni. A fiú mind erkölcsi, mind szellemi, mind érzelmi fejlődése szempontjából vissza nem fordítható, súlyos veszélyeztetettségi állapotba került. ","shortLead":"Télen is az udvari slaggal mosdatták, nem mehetett sehova, a házon belül sem engedték mozogni. A fiú mind erkölcsi...","id":"20250320_Pelenka-volt-a-kamaszon-ez-lett-gyanus-evekig-kinozta-orokbefogadott-gyereket-egy-finn-hazaspar-Baranyaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f86bb7c1-8534-4af2-831f-7f70c2ba7630.jpg","index":0,"item":"190da442-1a9f-4465-aede-a5dace122ff3","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Pelenka-volt-a-kamaszon-ez-lett-gyanus-evekig-kinozta-orokbefogadott-gyereket-egy-finn-hazaspar-Baranyaban","timestamp":"2025. március. 20. 19:31","title":"Pelenka volt a kamaszon, ez lett gyanús – évekig kínozta örökbefogadott gyerekét egy finn házaspár Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271555c9-1f1f-40ed-b0b0-e3a76868d609","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spotify mostantól nemcsak a felhasználók zenei ízlése alapján állít össze lejátszási listát, hanem az alapján is, hogy melyik előadónak lesz koncertje a felhasználó közelében.","shortLead":"A Spotify mostantól nemcsak a felhasználók zenei ízlése alapján állít össze lejátszási listát, hanem az alapján is...","id":"20250321_spotify-lejatszasi-lista-koncertek-a-kozeledben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/271555c9-1f1f-40ed-b0b0-e3a76868d609.jpg","index":0,"item":"65b95339-a65e-4ae6-ac76-c59f5b74ccfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_spotify-lejatszasi-lista-koncertek-a-kozeledben","timestamp":"2025. március. 21. 19:03","title":"Új lejátszási lista jött a Spotifyba, nézzen rá, érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány „még viccnek is rossz” reakciója után a Tisza vezetője azt kérdezte Orbán Viktortól, hogy valóban a lányáé-e a balatoni gigakúria, amely miatt elterelték még a kéktúrát is. ","shortLead":"A kormány „még viccnek is rossz” reakciója után a Tisza vezetője azt kérdezte Orbán Viktortól, hogy valóban a lányáé-e...","id":"20250322_magyar-peter-orban-viktor-roban-rahel-hatvanpuszta-balatonhenye-birtok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980.jpg","index":0,"item":"bdca6c2b-0783-4edb-9ed5-b3f75048a5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_magyar-peter-orban-viktor-roban-rahel-hatvanpuszta-balatonhenye-birtok","timestamp":"2025. március. 22. 16:05","title":"„A pánikszoba is a szülőknek készült?” – Magyar Péternek vannak még kérdései Hatvanpusztáról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd7929f-7609-49d0-9c59-a9210011b8c8","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Az ezredforduló óta egyre nő a nők elleni erőszakcselekmények száma világszerte. A boszorkányüldözésektől a nőgyilkosságokig című könyvében Silvia Federici azt állítja, ezeknek hasonlóak az okaik, mint a XVI–XVII. században a tomboló boszorkányüldözésnek voltak. Sőt, a boszorkányüldözés újabb korszakát éljük, mondja interjúnkban.","shortLead":"Az ezredforduló óta egyre nő a nők elleni erőszakcselekmények száma világszerte. A boszorkányüldözésektől...","id":"20250320_hvg-silvia-federici-aktivista-nok-elleni-eroszak-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbd7929f-7609-49d0-9c59-a9210011b8c8.jpg","index":0,"item":"2934a01a-e51a-415d-93ef-fbb34470c9ff","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-silvia-federici-aktivista-nok-elleni-eroszak-interju","timestamp":"2025. március. 20. 19:56","title":"„A nők jogainak korlátozása ugyanazzal a szadizmussal folyik, mint annak idején a boszorkányüldözés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza vezetője közzétette a vagyonnyilatkozatát a Facebookon, miután a Fidesz új törvényjavaslattal próbálta kényszeríteni erre. ","shortLead":"A Tisza vezetője közzétette a vagyonnyilatkozatát a Facebookon, miután a Fidesz új törvényjavaslattal próbálta...","id":"20250322_magyar-peter-vagyonnyilatkozat-orban-viktor-hatvanpuszta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"e5c90412-26bc-4327-a431-82e1c1f58c46","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_magyar-peter-vagyonnyilatkozat-orban-viktor-hatvanpuszta","timestamp":"2025. március. 22. 10:02","title":"Magyar Péter Orbánnak: Toljuk le együtt a nadrágot miniszterelnök úr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b6c6b6-f4dd-4f36-b0c6-fa68dc843ce0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Bundesrat is megszavazta az alkotmánymódosítást, amely megengedi, hogy a védelmi kiadásokat akár hitelből is finanszírozzák. Friedrich Merz kormánya felhatalmazást kapott a nagyszabású fegyverkezési program megvalósítására.","shortLead":"A Bundesrat is megszavazta az alkotmánymódosítást, amely megengedi, hogy a védelmi kiadásokat akár hitelből is...","id":"20250321_nemet-parlament-felsohaz-bundesrat-kormamy-friedrich-merz-hitel-adossagfek-alkotmanymodositas-vedelmi-kiadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85b6c6b6-f4dd-4f36-b0c6-fa68dc843ce0.jpg","index":0,"item":"b502d142-7b93-4d80-a050-0135a495cf4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_nemet-parlament-felsohaz-bundesrat-kormamy-friedrich-merz-hitel-adossagfek-alkotmanymodositas-vedelmi-kiadasok","timestamp":"2025. március. 21. 16:51","title":"Hozzájárult az adósságfék eltörléséhez a német parlament felsőháza is, kezdődhet a sok száz milliárdos haderőfejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]