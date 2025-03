Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2cbf802-9370-4c0d-91b7-933980230d0c","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Portugália legyőzte Dániát a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében, így ők lesznek ott a magyar válogatott csoportjában a 2026-os világbajnokság selejtezőjében.","shortLead":"Portugália legyőzte Dániát a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében, így ők lesznek ott a magyar válogatott csoportjában...","id":"20250324_magyar-valogatott-portugalia-dania-vb-selejtezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2cbf802-9370-4c0d-91b7-933980230d0c.jpg","index":0,"item":"3b5abcb2-2455-45e9-b835-2b632c44410b","keywords":null,"link":"/sport/20250324_magyar-valogatott-portugalia-dania-vb-selejtezo","timestamp":"2025. március. 24. 06:47","title":"Cristiano Ronaldón át vezet a magyar válogatott útja a 2026-os vébére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Balázs szerint az ellenzéki képviselőket a mentelmi jog miatt nem lehet átkutatni és ezért vihettek be füstgyertyákat a Parlamentbe.","shortLead":"Németh Balázs szerint az ellenzéki képviselőket a mentelmi jog miatt nem lehet átkutatni és ezért vihettek be...","id":"20250323_nemeth-balazs-fustgyertya-mentelmi-jog-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a.jpg","index":0,"item":"58728c00-797d-4acb-9c6d-abfa162ac9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_nemeth-balazs-fustgyertya-mentelmi-jog-fidesz","timestamp":"2025. március. 23. 15:47","title":"Megnyirbálná a mentelmi jogot a Fidesz új szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f3bf61-4e34-4e0d-82c6-d1d8443e0208","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér nem válogat: a hiedelemmel szemben nem csak az időseket érinti, ráadásul mindkét nem esetében gyakran előfordul. Mivel azonban kényes helyen van, nehezen beszélünk róla vagy kérünk tanácsot, így az azzal kapcsolatos hasznos és alapvető információk sem jutnak el hozzánk könnyen. ","shortLead":"Az aranyér nem válogat: a hiedelemmel szemben nem csak az időseket érinti, ráadásul mindkét nem esetében gyakran...","id":"20250228_ronthat-aranyere-allapotan-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8f3bf61-4e34-4e0d-82c6-d1d8443e0208.jpg","index":0,"item":"fb5fc3a7-817f-4cdf-bf95-ef858e3986ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_ronthat-aranyere-allapotan-proktis","timestamp":"2025. március. 23. 13:30","title":"Sokat ronthat aranyere állapotán, ha ezt nem csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"b3002917-4036-425d-bada-454d204f71f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint az akciónak köze van a gyömrői horrormenhely ügyéhez.","shortLead":"A párt szerint az akciónak köze van a gyömrői horrormenhely ügyéhez.","id":"20250323_kutyaurulek-mi-hazank-gyomro-kisberk-horrormenhely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3002917-4036-425d-bada-454d204f71f4.jpg","index":0,"item":"9cda30b5-0fa7-4e8b-b275-0a677e849da6","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_kutyaurulek-mi-hazank-gyomro-kisberk-horrormenhely","timestamp":"2025. március. 23. 14:34","title":"Vízzel kevert kutyaürüléket öntöttek a Mi Hazánk egyik képviselőjének autójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány napja világszerte megvásárolható Apple legújabb okostelefonja, az iPhone 16e, ami ugyan nem olcsó, de iPhone-árhoz mérve mégsem annyira drága. Sokan be is ruháztak rá, azonban most egy bosszantó problémával találkoznak: vagy okosórájukat viselik, vagy zenét hallgatnak.","shortLead":"Néhány napja világszerte megvásárolható Apple legújabb okostelefonja, az iPhone 16e, ami ugyan nem olcsó, de...","id":"20250322_apple-iphone-16e-bluetooth-problemak-hiba-szoftver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c.jpg","index":0,"item":"3374bcb5-dc13-45ea-abeb-71473f433dd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250322_apple-iphone-16e-bluetooth-problemak-hiba-szoftver","timestamp":"2025. március. 22. 14:03","title":"Óra vagy zene? Fura választás elé állították az iPhone 16e tulajdonosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Money Motion zsűrijében Balogh Petya is részt vesz.","shortLead":"A Money Motion zsűrijében Balogh Petya is részt vesz.","id":"20250324_Magyar-startup-is-verseng-a-zagrabi-megmerettetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5.jpg","index":0,"item":"0daf2326-e0dd-4944-9bd2-73ea9f65f5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_Magyar-startup-is-verseng-a-zagrabi-megmerettetesen","timestamp":"2025. március. 24. 07:16","title":"Magyar startup is verseng a zágrábi megmérettetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3339c151-7b27-47e1-a2f2-b1144df18be7","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A gyarmati hatalmak gyakran vetették be érdekeik érvényesítésére hadiflottájukat, és sikerrel jártak, anélkül hogy egyetlen lövés is eldördült volna. Az ágyúnaszád-diplomáciaként ismert erődemonstráció ismét előkerült, de ma már hadihajó sem kell hozzá.","shortLead":"A gyarmati hatalmak gyakran vetették be érdekeik érvényesítésére hadiflottájukat, és sikerrel jártak, anélkül...","id":"20250322_hvg-agyunaszaddiplomacia-nagyhatalmi-arrogancia-usa-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3339c151-7b27-47e1-a2f2-b1144df18be7.jpg","index":0,"item":"464cb130-20d5-4fda-87cb-8d99c95f3246","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-agyunaszaddiplomacia-nagyhatalmi-arrogancia-usa-donald-trump","timestamp":"2025. március. 22. 13:00","title":"„Ha tárgyalni mész, beszélj halkan, de vigyél magaddal egy nagy botot” – ezt tanulta Trump az ágyúnaszád-diplomáciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a","c_author":"Schein Gábor","category":"360","description":"Magyarország másfél évtizede egy diktátor fogságába esett, és eddig semmi jele nem volt annak, hogy meg tudja szabadítani magát. Most viszont mintha változna a helyzet. Paradox módon ezt mutatta a március 15-i beszéd is – mondja író, költő, egyetemi tanár szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"Magyarország másfél évtizede egy diktátor fogságába esett, és eddig semmi jele nem volt annak, hogy meg tudja...","id":"20250322_schein-gabor-orban-viktor-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a.jpg","index":0,"item":"feadc665-22e3-4337-ad73-a7a744ae8607","keywords":null,"link":"/360/20250322_schein-gabor-orban-viktor-beszed","timestamp":"2025. március. 22. 09:30","title":"Schein Gábor: Orbán fenyegetőzésében Grósz Károly 1988-as beszéde köszön vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]