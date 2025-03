Elképesztő módon, fényes nappal vitt el egy Mercedes GLE Coupét négy álarcos a dél-olaszországi Cerignolában, amit videóra is vettek. Az esetet több járókelő is végignézte, ám a hatóságokat senki sem értesítette – így a videó készítője sem – a beszámolók szerint. A videón egyébként azt látni, hogy a rablók az autó alatt dolgoznak, ekkor még azt gondolni, hogy a katalizátort akarják levágni, ami szintén nem éppen ritka manapság. Itt viszont más történik, kiiktatják a rögzítőféket, majd egyikük betöri az autó oldalablakát beugrik a kocsiba, majd egy másik autóval egyszerűen eltolják a Mercedest.

Korántsem tűnik egyedinek az eset, az interneten hamar rátalálni több hasonlóan elkövetett autólopásra. Egy tavalyi videón például egy BMW-t vittek el hasonló módon, de egy ugyanolyan Mercedes GLE-típus lopására is van példa, mint a videón látni.

Az agresszív módszer több kérdést is felvet azon túl, hogy elég elkeserítő, hogy senki nem is értesítette a rendőrséget. Egy ilyen modern autót, mint a Mercedes GLE-t a számtalan elektronikai és mechanikai védelem ellenére végül is „saját lábán” el lehet kötni. A rablóknak két fő akadályt kellett megoldaniuk: a kocsi guruljon, és kormányozható legyen gyújtás nélkül is. A parkolófékkel, úgy tűnik, gyorsan boldogulnak, és az automata váltót is sikerül parkolóállásból üresbe tenni, hogy a kocsi megmozduljon. A legtalányosabb talán mégis a kormányzás kérdése, mert úgy tűnik, a kormányzár ellenére is sikerül a legegyszerűbb módszerrel, elektronikai hackelés nélkül ezt is feloldani.