[{"available":true,"c_guid":"65a850e4-1b48-43f4-8849-b3622a61f641","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Tanulságos hétköznapi történet: hogyan lesz fideszes uszítás a főpolgármester és a Pride ellen egy jó szándékú kezdeményezésből és az azt meghekkelő ellenzéki törpepárt akciójából.","shortLead":"Tanulságos hétköznapi történet: hogyan lesz fideszes uszítás a főpolgármester és a Pride ellen egy jó szándékú...","id":"20250325_szivarvany-ujlaki-templom-kivilagitas-propaganda-fovarosi-kozgyules-parbeszed-uszitas-keresztenyuldozes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65a850e4-1b48-43f4-8849-b3622a61f641.jpg","index":0,"item":"8e5aa4dd-18ab-498f-90fd-79ecabef2172","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_szivarvany-ujlaki-templom-kivilagitas-propaganda-fovarosi-kozgyules-parbeszed-uszitas-keresztenyuldozes-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 18:45","title":"Szivárványos templomi fény Óbudán? – avagy hogyan állítsuk be keresztényüldözésnek, ami nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04cabae-6779-4bc0-aab5-839203d016fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI bejelentése szerint minden felhasználó megkapja a ChatGPT új funkcióját, amivel parancs, beszélgetés és egy másik kép alapján is lehet képet generáltatni a mesterséges intelligenciával.","shortLead":"Az OpenAI bejelentése szerint minden felhasználó megkapja a ChatGPT új funkcióját, amivel parancs, beszélgetés és...","id":"20250326_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-dall-e-kepgenerator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a04cabae-6779-4bc0-aab5-839203d016fb.jpg","index":0,"item":"36a3c806-a789-467b-8136-6ef6612d2f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-dall-e-kepgenerator","timestamp":"2025. március. 26. 09:03","title":"Ön is megkapja a ChatGPT látványos funkcióját, már képeket is lehet készíttetni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Persze nem mindenkinek, ehhez legalább 30 éve ott kell dolgozni.","shortLead":"Persze nem mindenkinek, ehhez legalább 30 éve ott kell dolgozni.","id":"20250325_ketszazmillio-forint-fizet-Mercedes-onkent-tavozo-dolgozoinak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332.jpg","index":0,"item":"20065a89-cfd4-484e-ae11-8acda5130bf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_ketszazmillio-forint-fizet-Mercedes-onkent-tavozo-dolgozoinak","timestamp":"2025. március. 25. 08:08","title":"Akár 500 000 eurót is fizet a Mercedes az önként távozó dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef0b31d-e9c5-4149-a99f-e4a5730fc548","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor az anyja, Gisèle Pelicot a telefonban elmondta, hogy mit tett vele éveken át a férje, David Pelicot elhányta magát.","shortLead":"Amikor az anyja, Gisèle Pelicot a telefonban elmondta, hogy mit tett vele éveken át a férje, David Pelicot elhányta...","id":"20250324_gisele-pelicot-dominique-pelicot-nemi-eroszak-david-pelicot-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ef0b31d-e9c5-4149-a99f-e4a5730fc548.jpg","index":0,"item":"e0a0d33e-3d79-4e30-9b8a-19b82405ed7f","keywords":null,"link":"/elet/20250324_gisele-pelicot-dominique-pelicot-nemi-eroszak-david-pelicot-interju","timestamp":"2025. március. 24. 14:41","title":"„Az apám volt, de ma már egy szörnyeteg” – Dominique Pelicot fia soha nem fog megbocsátani az apjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a17192d-b0f8-431e-bdec-aa57aabd308b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy Tesla-szalon előtt demonstrálók közé hajtott a férfi, a rendőrök elfogták.","shortLead":"Egy Tesla-szalon előtt demonstrálók közé hajtott a férfi, a rendőrök elfogták.","id":"20250324_elon-musk-donald-trump-florida-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a17192d-b0f8-431e-bdec-aa57aabd308b.jpg","index":0,"item":"9ea08408-155f-4b12-bfae-97aec5eab9ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_elon-musk-donald-trump-florida-autos","timestamp":"2025. március. 24. 15:14","title":"Elon Musk és Donald Trump ellen tiltakozók közé hajtott egy autós Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638645a4-1c62-4e81-9add-3c2cc252af39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogyan lehet a szorongásainkról szóló kortárs darab, a Mellékhatás egyszerre humoros, romantikus, elgondolkodtató, ám bizonyos jelenetekben vérfagyasztóan komoly?","shortLead":"Hogyan lehet a szorongásainkról szóló kortárs darab, a Mellékhatás egyszerre humoros, romantikus, elgondolkodtató, ám...","id":"20250325_hvg-Mellekhatas-Central-Szinhaz-Lucy-Prebble-Horgas-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/638645a4-1c62-4e81-9add-3c2cc252af39.jpg","index":0,"item":"96fdbc45-3bb0-4b84-af0d-4cae6cbd1c05","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-Mellekhatas-Central-Szinhaz-Lucy-Prebble-Horgas-Adam","timestamp":"2025. március. 25. 12:15","title":"Placebo-e a depresszió elleni új gyógyszer? – megtudjuk a Centrál Színház szellemes új darabjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c586e135-112f-44fe-b8d6-b6fb281573e1","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Zöldpolitika kaphat támogatást az Orbán-kormánytól: az Energiaügyi Minisztérium hajlik arra, hogy a fuvarozók pénzügyileg jobban járjanak, ha a kamionokat vonatra rakják, és ezzel nagyságrendekkel csökkentik a széndioxid-kibocsátásukat. Januártól megszűnt a közúti fuvarozók eddigi támogatási rendszere, ami mérsékli a motivációjukat a környezetbarát fejlesztésekre, ezen javítanának a mostani tervek.","shortLead":"Zöldpolitika kaphat támogatást az Orbán-kormánytól: az Energiaügyi Minisztérium hajlik arra, hogy a fuvarozók...","id":"20250325_hvg-kamion-eauto-fuvarozok-tamogatasi-rendszer-ekr-energiapiac-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c586e135-112f-44fe-b8d6-b6fb281573e1.jpg","index":0,"item":"115de47a-83f6-42c7-bdb8-4a7ee380e984","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-kamion-eauto-fuvarozok-tamogatasi-rendszer-ekr-energiapiac-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. március. 25. 16:00","title":"Van az a pénz, amennyiért a fuvarozók vonattal vinnék a kamionjaikat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megbeszéléseken a béke mellett a gazdasági együttműködésről is szó lesz állítása szerint. ","shortLead":"A megbeszéléseken a béke mellett a gazdasági együttműködésről is szó lesz állítása szerint. ","id":"20250326_Szijjarto-Peter-ismet-Moszkvaba-utazott-targyalni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"0c6d4703-d8d1-4382-bee0-d4730ad939fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Szijjarto-Peter-ismet-Moszkvaba-utazott-targyalni","timestamp":"2025. március. 26. 06:44","title":"Szijjártó Péter ismét Moszkvába utazott tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]