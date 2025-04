Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"564c058a-6518-409e-807f-8e47c8d6a34e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kiadták az első ízelítőt róla. ","shortLead":"Kiadták az első ízelítőt róla. ","id":"20250407_Hamarosan-itt-az-Audi-uj-uzleti-limuzinja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/564c058a-6518-409e-807f-8e47c8d6a34e.jpg","index":0,"item":"c1fe4bd4-0381-4d0a-82cd-ebb736e95673","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_Hamarosan-itt-az-Audi-uj-uzleti-limuzinja","timestamp":"2025. április. 07. 20:20","title":"Hamarosan itt az Audi új üzleti limuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e2447f-c057-4d27-a928-d45fe41342ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyan kap az államtól fizetést, nem is keveset, de van, amit irigyel az egyszerű, dolgozó emberektől Laurent herceg.","shortLead":"Ugyan kap az államtól fizetést, nem is keveset, de van, amit irigyel az egyszerű, dolgozó emberektől Laurent herceg.","id":"20250407_belga-laurent-herceg-tarsadalombiztositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e2447f-c057-4d27-a928-d45fe41342ac.jpg","index":0,"item":"bd70139d-8f16-41b2-bbbd-0da3c1f64049","keywords":null,"link":"/elet/20250407_belga-laurent-herceg-tarsadalombiztositas","timestamp":"2025. április. 07. 11:14","title":"Perel a belga király öccse, mert nem jogosult társadalombiztosításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1caee9-b531-4ac2-8ace-7e362d918c88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"VV Dzsigeri szexuálisan zaklatta VV Giadát. A rendőrség megszüntette a nyomozást, az RTL nyilatkozatott adott ki.","shortLead":"VV Dzsigeri szexuálisan zaklatta VV Giadát. A rendőrség megszüntette a nyomozást, az RTL nyilatkozatott adott ki.","id":"20250408_Reagalt-az-RTL-a-Valo-Vilagban-tortent-szexualis-zaklatas-ugyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b1caee9-b531-4ac2-8ace-7e362d918c88.jpg","index":0,"item":"052aa921-1ac2-42b6-8c2d-48d37af5c88e","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Reagalt-az-RTL-a-Valo-Vilagban-tortent-szexualis-zaklatas-ugyere","timestamp":"2025. április. 08. 11:07","title":"Reagált az RTL a Való Világban történt szexuális zaklatás ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Horvátország kész lett volna letartóztatni Hajdu Jánosékat.","shortLead":"Horvátország kész lett volna letartóztatni Hajdu Jánosékat.","id":"20250406_balkan-orban-viktor-milorad-dodik-usa-tek-vsquare-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8.jpg","index":0,"item":"bfd6196f-3a2f-4e1f-9c98-44e6526940c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_balkan-orban-viktor-milorad-dodik-usa-tek-vsquare-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 20:41","title":"VSquare: Orbán balkáni eszkalációt kockáztatott, az USA leplezte le a TEK boszniai akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9eeb2f6-c190-409c-a76b-2468e466be79","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elképesztő adatátviteli és töltési teljesítményre képes egy új szabvánnyal működő adatkábel, melyből két változat is létezik. ","shortLead":"Elképesztő adatátviteli és töltési teljesítményre képes egy új szabvánnyal működő adatkábel, melyből két változat is...","id":"20250408_kina-gpmi-vezetek-szabvany-adatatvitel-sebesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9eeb2f6-c190-409c-a76b-2468e466be79.jpg","index":0,"item":"91d7e2dc-f2d4-439c-a2ac-4939a4b3978f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_kina-gpmi-vezetek-szabvany-adatatvitel-sebesseg","timestamp":"2025. április. 08. 13:03","title":"Egy vezeték mind felett: egy új kínai szabvány zárójelbe teszi az összes ma használatos technológiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7811692c-8136-4111-8ade-06ff2ed530c7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy valójában ez Trump célja?","shortLead":"Lehet, hogy valójában ez Trump célja?","id":"20250406_vam-donald-trump-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7811692c-8136-4111-8ade-06ff2ed530c7.jpg","index":0,"item":"3e408113-5ff6-4862-98fc-20e1f5cb0618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_vam-donald-trump-targyalas","timestamp":"2025. április. 06. 19:51","title":"Legalább ötven ország alkudozna Washingtonnal a büntetővámok csökkentése érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160b79bb-212a-4ec1-9b89-4df045bb5f33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ő volt az egyedüli jelölt.","shortLead":"Ő volt az egyedüli jelölt.","id":"20250406_Az-olasz-Liga-part-megerositette-partelnoki-tisztsegeben-Matteo-Salvinit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160b79bb-212a-4ec1-9b89-4df045bb5f33.jpg","index":0,"item":"a563745a-9cb7-4ecf-b1fd-6530f81fa6f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Az-olasz-Liga-part-megerositette-partelnoki-tisztsegeben-Matteo-Salvinit","timestamp":"2025. április. 06. 15:20","title":"Az olasz Liga párt megerősítette pártelnöki tisztségében Matteo Salvinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori FI-es pilóta 28 éves lánya a napokban adott életet kislányának.","shortLead":"Az egykori FI-es pilóta 28 éves lánya a napokban adott életet kislányának.","id":"20250406_Nagypapa-lett-Michael-Schumacher","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3.jpg","index":0,"item":"7fe38b6b-881e-45f5-bf6f-e7b709b6fc1f","keywords":null,"link":"/elet/20250406_Nagypapa-lett-Michael-Schumacher","timestamp":"2025. április. 06. 15:44","title":"Nagypapa lett Michael Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]