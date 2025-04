Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Pedig Oroszország azon kevés ország közé tartozik, amelyet Trump nem sújtott pluszvámokkal.","shortLead":"Pedig Oroszország azon kevés ország közé tartozik, amelyet Trump nem sújtott pluszvámokkal.","id":"20250407_Trump-vamok-Oroszorszag-olaj-areses-Ural-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6.jpg","index":0,"item":"c707fb3d-58b7-4766-85fa-4447d2888f33","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Trump-vamok-Oroszorszag-olaj-areses-Ural-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 14:47","title":"Drasztikusan zuhan az orosz olaj ára is, a Kreml „nagyon szoros figyelemmel” követi az eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e6b1293-7ff1-4cab-9646-b3d93f397db8","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az állatokat nem engedték be Németországba, hanem átadták a holland hatóságoknak.","shortLead":"Az állatokat nem engedték be Németországba, hanem átadták a holland hatóságoknak.","id":"20250407_zebrat-maom-nemet-rendorseg-kisteherauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e6b1293-7ff1-4cab-9646-b3d93f397db8.jpg","index":0,"item":"cdbb01a7-651e-405f-9b08-fa84b7b1d96c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250407_zebrat-maom-nemet-rendorseg-kisteherauto","timestamp":"2025. április. 07. 20:51","title":"Két zebrát és hat majmot talált a német rendőrség egy kisteherautóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306b3d1a-4a6b-449a-a54a-7f9be73b7862","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"50 százalék feletti tartományba mozdult el a VOSZ Barométer az első negyedévben, a részindexek közül azonban több még mindig mélyponton áll.","shortLead":"50 százalék feletti tartományba mozdult el a VOSZ Barométer az első negyedévben, a részindexek közül azonban több még...","id":"20250408_vosz-barometer-2025-elso-negyedev-kkv-vallalkozas-vallalkozoi-hangulat-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/306b3d1a-4a6b-449a-a54a-7f9be73b7862.jpg","index":0,"item":"1e698770-bee4-4579-a623-0d315e2d7d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_vosz-barometer-2025-elso-negyedev-kkv-vallalkozas-vallalkozoi-hangulat-gazdasag","timestamp":"2025. április. 09. 07:18","title":"Optimistábbak lettek év elejére a magyar vállalkozók, kérdés, hogy ez trendforduló-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9485e725-4c2f-4fcc-adfc-95870c189ea5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az állandó emberi jelenlét a Holdon számos leküzdendő akadályt rejt, de az egyiket épp most küzdhette le egy brit cég: egy mikrohullámú szerkezettel tisztítják meg a holdi jeget, a végeredmény pedig iható víz.","shortLead":"Az állandó emberi jelenlét a Holdon számos leküzdendő akadályt rejt, de az egyiket épp most küzdhette le egy brit cég...","id":"20250408_naicker-scientific-sonochem-system-hold-viz-megtisztitasa-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9485e725-4c2f-4fcc-adfc-95870c189ea5.jpg","index":0,"item":"2d6ade00-1042-4ddf-a55c-b9f460bdb9ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_naicker-scientific-sonochem-system-hold-viz-megtisztitasa-urkutatas","timestamp":"2025. április. 08. 17:03","title":"Megcsinálták az űrmikrót, tiszta vizet állít elő a Hold jegéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9cd4a8-32e1-4bcd-aa26-209ddd09ec05","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az erdélyi Csibi Magor rövid tanársegédség után egy román párt színeiben, rendkívül fiatalon lett EP-képviselő. Amikor otthagyta a politikát, édesanyja azt mondta, „nagyon örvendek, mert kezdtem félni attól az embertől, akivé válsz.” Azért is váltott gyakran karriert, mert tanulni, fejlődni akart, amit szerinte csak úgy lehet, ha ő a legbutább az asztalnál. Most üzleti tanácsadó. HVG-portré.","shortLead":"Az erdélyi Csibi Magor rövid tanársegédség után egy román párt színeiben, rendkívül fiatalon lett EP-képviselő. Amikor...","id":"20250408_hvg-csibi-magor-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc9cd4a8-32e1-4bcd-aa26-209ddd09ec05.jpg","index":0,"item":"d491b756-e9e3-4a66-871f-2f053c00e61a","keywords":null,"link":"/360/20250408_hvg-csibi-magor-hvg-portre","timestamp":"2025. április. 08. 11:30","title":"„A románoknak sokkal kevesebb nyertes csatájuk van, de ők mindegyiket számontartják, mi viszont a vereségeinkre emlékezünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0785fe-ac74-44a3-a641-976e29ee01e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, az amerikai elnök inkább elkerüli az újságírók közvetlen kérdéseit.","shortLead":"Úgy tűnik, az amerikai elnök inkább elkerüli az újságírók közvetlen kérdéseit.","id":"20250407_Elmarad-Trump-Netanjahu-sajtotajekoztato-vamhaboru-izrael-gazai-ovezet-amerikai-elnok-elfogatoparancs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a0785fe-ac74-44a3-a641-976e29ee01e5.jpg","index":0,"item":"1b9067e0-f0ab-4cd5-9da4-e3c93725102f","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_Elmarad-Trump-Netanjahu-sajtotajekoztato-vamhaboru-izrael-gazai-ovezet-amerikai-elnok-elfogatoparancs","timestamp":"2025. április. 07. 20:17","title":"Váratlanul törölték Trump és Netanjahu közös sajtótájékoztatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók mintegy 62 000 ember betegadatait nézték át, hogy kiderüljön, mennyire használható a szív- és érrendszeri betegségek előrejelzésére egy, már használatban lévő vérvizsgálat. A jelek szerint a módszer hatékony.","shortLead":"Brit kutatók mintegy 62 000 ember betegadatait nézték át, hogy kiderüljön, mennyire használható a szív- és érrendszeri...","id":"20250408_szivinfarktus-stroke-betegseg-troponin-verteszt-vervizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5.jpg","index":0,"item":"16d498e5-4ec0-4647-8e55-3236499fd49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_szivinfarktus-stroke-betegseg-troponin-verteszt-vervizsgalat","timestamp":"2025. április. 08. 20:03","title":"Egy 2400 forintos teszt segíthet megmondani, hogy lehet-e az embernek szívrohama vagy stroke-ja 10 éven belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az AP újságíróit azért minősítették nem kívánatosnak az amerikai elnök hivatalában, mert nem voltak hajlandók Amerikai-öbölként hivatkozni a Mexikói-öbölre.","shortLead":"Az AP újságíróit azért minősítették nem kívánatosnak az amerikai elnök hivatalában, mert nem voltak hajlandók...","id":"20250409_ap-birosag-trump-kitiltas-alkotmany-mexikoi-obol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"36fae89e-938e-49fa-ab46-32444b914b8a","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_ap-birosag-trump-kitiltas-alkotmany-mexikoi-obol","timestamp":"2025. április. 09. 08:46","title":"A bíróság szerint még Donald Trump sem tilthatja ki a neki nem tetsző újságírókat a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]