[{"available":true,"c_guid":"25dbd73b-c27e-403f-8f0d-1dba2e4f1c52","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, az eddigieknél jóval hatékonyabb hordozóanyagot fejlesztettek ki a biológiai szúnyogirtáshoz, mely a természetes vizeket is óvja, és miután ellátta feladatát, egyszerűen lebomlik. ","shortLead":"Új, az eddigieknél jóval hatékonyabb hordozóanyagot fejlesztettek ki a biológiai szúnyogirtáshoz, mely a természetes...","id":"20250407_hun-ren-magyar-kutatok-biologiai-szunyogirtas-hatekonyabb-hordozoanyag-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25dbd73b-c27e-403f-8f0d-1dba2e4f1c52.jpg","index":0,"item":"00f5be88-10aa-4e75-b7aa-683ac0a5cdd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_hun-ren-magyar-kutatok-biologiai-szunyogirtas-hatekonyabb-hordozoanyag-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. április. 07. 12:05","title":"Áttörés a szúnyogirtásban: magyar kutatók technológiája teszi hatékonyabbá és környezetbarátabbá a védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kanadai kormány bejelentése szerint egyben keretet dolgoznak ki a belföldi autógyártás fokozására és az ehhez szükséges beruházások számára.","shortLead":"A kanadai kormány bejelentése szerint egyben keretet dolgoznak ki a belföldi autógyártás fokozására és az ehhez...","id":"20250409_kanada-viszontvam-trump-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de.jpg","index":0,"item":"1e732506-f49c-4634-83bb-bb5a68329fe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_kanada-viszontvam-trump-autok","timestamp":"2025. április. 09. 05:25","title":"Kanada viszontvámot vezet be szerdától az Egyesült Államokból importált járművekre, válaszul a Donald Trump által bejelentett intézkedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f7a828-a024-4751-832b-c3b16b7cd2d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint egy tucatnyi iskola kapott fenyegetést.","shortLead":"Több mint egy tucatnyi iskola kapott fenyegetést.","id":"20250407_duisburg-iskola-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f7a828-a024-4751-832b-c3b16b7cd2d1.jpg","index":0,"item":"cba6b6bc-fcd5-489e-883d-19009a3ce1b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_duisburg-iskola-bombariado","timestamp":"2025. április. 07. 11:41","title":"Szélsőjobbos fenyegető levelek miatt több iskola is zárva maradt hétfőn Duisburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed43eb-8ab4-4062-ac57-69088de17ecb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomás űrhajósai rizsből és szójababból fermentáltak miszót, hogy kiderüljön, el lehet-e készíteni a pasztát az űrben.","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomás űrhajósai rizsből és szójababból fermentáltak miszót, hogy kiderüljön, el lehet-e készíteni...","id":"20250407_miszo-fermentalas-nemzetkozi-urallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ed43eb-8ab4-4062-ac57-69088de17ecb.jpg","index":0,"item":"15d00140-f9e4-4278-b3f1-773a2a743b01","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_miszo-fermentalas-nemzetkozi-urallomas","timestamp":"2025. április. 07. 13:03","title":"Megcsinálták a japán konyha legfontosabb elemét az űrben, és egészen finom lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor Budapestről továbbra sem kap jó híreket.","shortLead":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor...","id":"20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c.jpg","index":0,"item":"b0c8e297-6728-4e2a-904e-af272c1a8d7c","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 14:10","title":"Nagyon ugrott a reggeli sokk után a Rheinmetall, délután már felfelé húzta a frankfurti tőzsdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d938de2-c93f-41c2-9ef4-018f7e329f41","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A logisztikai, intralogisztikai ipar egyik jelentős seregszemléje a stuttgarti LogiMAT szakvásár. ","shortLead":"A logisztikai, intralogisztikai ipar egyik jelentős seregszemléje a stuttgarti LogiMAT szakvásár. ","id":"20250407_Legujabb-iparagi-fejlesztesek-logisztika-intralogisztika-Jungheinrich-LogiMAT-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d938de2-c93f-41c2-9ef4-018f7e329f41.jpg","index":0,"item":"46cb6271-0515-460f-a321-3dcd47c4e676","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250407_Legujabb-iparagi-fejlesztesek-logisztika-intralogisztika-Jungheinrich-LogiMAT-podcast","timestamp":"2025. április. 07. 11:30","title":"Ezek a legújabb iparági fejlesztések: nemzetközi trendek és innovációk egy helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"fe484c1f-ad4b-446d-a645-09c71a4d75b8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hatékonyabban érhetjük el a céljainkat, ha nem csupán listába szedjük az azokhoz vezető, elvégzendő feladatainkat, hanem látjuk is, hogyan kapcsolódnak egymásba. Ebben lehet segítségünkre a mind mapping, azaz gondolattérkép-készítés. Meg is mutatjuk egy háromperces videóban Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással.","shortLead":"Hatékonyabban érhetjük el a céljainkat, ha nem csupán listába szedjük az azokhoz vezető, elvégzendő feladatainkat...","id":"20250407_gondolatterkep-mind-map-mentalis-technika-penge-podcast-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe484c1f-ad4b-446d-a645-09c71a4d75b8.jpg","index":0,"item":"4bd41d59-d68f-4378-b929-cd4743e6c528","keywords":null,"link":"/elet/20250407_gondolatterkep-mind-map-mentalis-technika-penge-podcast-szilagyi-aron","timestamp":"2025. április. 07. 12:09","title":"Hogyan segíthet, ha térképet rajzolunk a céljainkhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0b52e8-3f58-4faf-ac26-8806d3c87619","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Marson kutathat majd víz után a magyar Puli Space Technologies találmánya, a Vízszimatoló nevű berendezés, így segítve a vörös bolygó feltérképezését.","shortLead":"A jelek szerint a Marson kutathat majd víz után a magyar Puli Space Technologies találmánya, a Vízszimatoló nevű...","id":"20250407_nasa-mars-chopper-nighthawk-puli-space-technologies-vizszimatolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b0b52e8-3f58-4faf-ac26-8806d3c87619.jpg","index":0,"item":"0e561c3a-7e18-4918-afd0-46eea04d0dc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_nasa-mars-chopper-nighthawk-puli-space-technologies-vizszimatolo","timestamp":"2025. április. 07. 20:03","title":"Marsra mehet a magyar Vízszimatoló, a NASA helikoptere vinné magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]