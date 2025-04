Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a7414c2-8b18-40e6-a6db-57230628c754","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Borongós, mégis szívmelengető film a Bird a perifériára szorultakról, szülői iránymutatás híján kallódó gyerekekről és a felnövés nehézségeiről egy távlatok nélküli világban – ám még a legmélyebb nyomoron is átcsillan olykor az élet apró csodáinak derűje. Kritika.","shortLead":"Borongós, mégis szívmelengető film a Bird a perifériára szorultakról, szülői iránymutatás híján kallódó gyerekekről és...","id":"20250408_bird-filmkritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a7414c2-8b18-40e6-a6db-57230628c754.jpg","index":0,"item":"a9dbe8c5-a4f1-4a96-9b31-c7723dd59aaf","keywords":null,"link":"/kultura/20250408_bird-filmkritika","timestamp":"2025. április. 08. 14:21","title":"Ahol a madár se jár, ott már csak a csoda segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hivatalos tájékoztatást nem kaptak.","shortLead":"Hivatalos tájékoztatást nem kaptak.","id":"20250408_szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-tetem-babolna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"38e699b9-dbad-4280-ae86-523c6b672473","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-tetem-babolna","timestamp":"2025. április. 08. 17:56","title":"Bábolna a hírekből tudta meg, hogy hozzájuk viszik a 3500 leölt szarvasmarha tetemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bdb9ba-1026-4c95-9781-c454e451b4c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mivel az orosz vagyon adja a fedezetet, a támogatást nem kell majd visszatéríteni.","shortLead":"Mivel az orosz vagyon adja a fedezetet, a támogatást nem kell majd visszatéríteni.","id":"20250409_1-milliard-eurot-kapott-Ukrajna-a-befagyasztott-orosz-vagyonok-hozamabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bdb9ba-1026-4c95-9781-c454e451b4c8.jpg","index":0,"item":"336a35d9-94cb-4520-a959-9528b768ddbf","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_1-milliard-eurot-kapott-Ukrajna-a-befagyasztott-orosz-vagyonok-hozamabol","timestamp":"2025. április. 09. 19:10","title":"Egymilliárd eurót kapott Ukrajna a befagyasztott orosz vagyonok hozamából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A New York Times háromszoros Pulitzer-díjas elemzője gyomorforgatónak és lehangolónak tartja a képeket Donald Trump és Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő fehér házi találkozójáról. Szerinte a két politikus csúnya világ felé tart.","shortLead":"A New York Times háromszoros Pulitzer-díjas elemzője gyomorforgatónak és lehangolónak tartja a képeket Donald Trump és...","id":"20250409_trump-netanjahu-thomas-friedman-nyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1.jpg","index":0,"item":"935a1d5c-4389-41be-b186-62960c7c2516","keywords":null,"link":"/360/20250409_trump-netanjahu-thomas-friedman-nyt","timestamp":"2025. április. 09. 14:46","title":"\"Ez életünk harca. Mindenben benne vagyok – nem vagyok fáradt. És ti?\" – Thomas Friedman azoknak üzen, akiknek nem kell Trump világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39645a82-41be-4bc4-9f28-8f0c698d0d73","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszatérnek majd régi sportágak és debütálnak, újak, ahogy több versenyszám is lesz, például bővül az 50 méteres úszások listája is.","shortLead":"Visszatérnek majd régi sportágak és debütálnak, újak, ahogy több versenyszám is lesz, például bővül az 50 méteres...","id":"20250409_Minden-eddiginel-tobb-ermet-fognak-osztani-a-Los-Angeles-i-olimpian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39645a82-41be-4bc4-9f28-8f0c698d0d73.jpg","index":0,"item":"2be2af56-93a2-4670-9c60-41d2aebedf1b","keywords":null,"link":"/sport/20250409_Minden-eddiginel-tobb-ermet-fognak-osztani-a-Los-Angeles-i-olimpian","timestamp":"2025. április. 09. 21:32","title":"Minden eddiginél több érmet fognak osztani a Los Angeles-i olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e187fcf-8e17-4d6d-bc97-0fb4f9f5c151","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Engedett az OTP Nagy Márton fenyegetésének, díjak csökkentését és befagyasztását jelentette be.","shortLead":"Engedett az OTP Nagy Márton fenyegetésének, díjak csökkentését és befagyasztását jelentette be.","id":"20250408_otp-dijak-csokkentes-bankkartya-bankszamla-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e187fcf-8e17-4d6d-bc97-0fb4f9f5c151.jpg","index":0,"item":"3f47f900-0569-42e9-a0e1-1bd1efbfe40a","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_otp-dijak-csokkentes-bankkartya-bankszamla-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 12:34","title":"Csökkenti a díjait az OTP, és vállalja, hogy legközelebb csak a választás után emel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a2507b-0174-4dd9-b2b8-6f36535ca084","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Méltatlan véget érhet a német legenda karrierje. Mi lesz Thomas Müllerrel?","shortLead":"Méltatlan véget érhet a német legenda karrierje. Mi lesz Thomas Müllerrel?","id":"20250408_thomas-muller-bayern-munchen-tavozas-bundesliga-mls-szaud-arabia-rb-leipzig-fc-barcelona-premier-league-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6a2507b-0174-4dd9-b2b8-6f36535ca084.jpg","index":0,"item":"995e9c07-6bb3-457f-9c0b-7a1ae352ed7c","keywords":null,"link":"/sport/20250408_thomas-muller-bayern-munchen-tavozas-bundesliga-mls-szaud-arabia-rb-leipzig-fc-barcelona-premier-league-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 18:25","title":"Van valami szívszorító abban, ahogy Thomas Müllert kirakja a Bayern München","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee25c6d-53de-4a50-a26c-2c3cdd837986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés miatt vették őrizetbe, magyarországi tartózkodását sem tudta igazolni.","shortLead":"Hivatali vesztegetés miatt vették őrizetbe, magyarországi tartózkodását sem tudta igazolni.","id":"20250409_hivatali-vesztegetes-rendorok-kambodzsai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ee25c6d-53de-4a50-a26c-2c3cdd837986.jpg","index":0,"item":"3c62321b-3e41-4b68-8a2f-87d1e4fddcbe","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_hivatali-vesztegetes-rendorok-kambodzsai","timestamp":"2025. április. 09. 14:50","title":"Negyvenezer forintot adok, ha elengedtek – mondta a rendőröknek a kambodzsai férfi, akinek semmilyen érvényes papírja nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]