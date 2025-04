Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1cfb7b8-f2ee-4cf7-8ab5-518041860080","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi a kígyóktól, a többi utas tőle kezdett el félni.","shortLead":"A férfi a kígyóktól, a többi utas tőle kezdett el félni.","id":"20250423_kigyo-hallucinacio-utas-kenyszerleszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1cfb7b8-f2ee-4cf7-8ab5-518041860080.jpg","index":0,"item":"06ed0dbc-62a7-4a1c-88f1-38e04c10f577","keywords":null,"link":"/elet/20250423_kigyo-hallucinacio-utas-kenyszerleszallas","timestamp":"2025. április. 23. 20:02","title":"Kígyókat hallucinált egy utas, kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14e93ab-3cd0-4bf9-b870-321fc9588445","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezzel a külön almárkával erősítené pozícióit Kínában a német cég. 