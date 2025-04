Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fővárosi imázscégtől a Közgyűlés Vitézy Dávid kezdeményezésére minden támogatást megvont, így az év elején szinte mindenkit kirúgtak a Budapest Brandtől, amely most formálisan is megszűnik, eddigi közfeladatait szétosztják.","shortLead":"A fővárosi imázscégtől a Közgyűlés Vitézy Dávid kezdeményezésére minden támogatást megvont, így az év elején szinte...","id":"20250423_karacsony-gergely-budapest-brand-zrt-kiss-ambrus-vitezy-david","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"88c07d47-0239-4111-b389-8c86d9deed12","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_karacsony-gergely-budapest-brand-zrt-kiss-ambrus-vitezy-david","timestamp":"2025. április. 23. 15:51","title":"Karácsony kezdeményezi a Budapest Brand Zrt. megszüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4a083d-861b-45e2-96ea-52a58043a32e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csapatok összesen 2,75 millió eurót kaptak a 233 milliós összegből.","shortLead":"A magyar csapatok összesen 2,75 millió eurót kaptak a 233 milliós összegből.","id":"20250422_fradi-valogatott-jatekosok-szereples-kifizetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b4a083d-861b-45e2-96ea-52a58043a32e.jpg","index":0,"item":"ff545a62-4d28-4104-90cf-a47e7f126b26","keywords":null,"link":"/sport/20250422_fradi-valogatott-jatekosok-szereples-kifizetesek","timestamp":"2025. április. 22. 13:59","title":"Több mint 347 millió forintot kapott válogatott játékosai után a Fradi focicsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan végzettség nélkül hagyták el az iskolarendszert, majd később ismét iskolapadba ültek, hogy szakmát szerezzenek. ","shortLead":"Sokan végzettség nélkül hagyták el az iskolarendszert, majd később ismét iskolapadba ültek, hogy szakmát szerezzenek. ","id":"20250423_Kevesebb-lett-Magyarorszagon-a-korai-iskolaelhagyo-sokan-visszamentek-szakmat-szerezni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3.jpg","index":0,"item":"36d441a0-5c18-42df-a6f5-2c2935e096e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Kevesebb-lett-Magyarorszagon-a-korai-iskolaelhagyo-sokan-visszamentek-szakmat-szerezni","timestamp":"2025. április. 23. 07:24","title":"Kevesebb lett Magyarországon a korai iskolaelhagyó, sokan visszamentek szakmát szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c1bc46-c4b5-4be1-bcd3-03125fa76442","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg először tesztelte egy hadgyakorlat során a K1000-es drónokat, amelyek a napelemeik segítségével akár 1600 km-t is képesek megtenni.","shortLead":"Az amerikai hadsereg először tesztelte egy hadgyakorlat során a K1000-es drónokat, amelyek a napelemeik segítségével...","id":"20250422_amerikai-hadsereg-dron-felderites-k1000","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4c1bc46-c4b5-4be1-bcd3-03125fa76442.jpg","index":0,"item":"0736e098-630a-4bb9-b0aa-bcd5b65a6461","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_amerikai-hadsereg-dron-felderites-k1000","timestamp":"2025. április. 22. 18:03","title":"1600 km-t repül, 7000 méter magasból lát és hall az amerikai hadsereg új drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a640b-17da-413d-814f-2364a3d77e5e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Stefan Lengyel tervezett villamost, sörösüveget, írógépet, gombnyomásos telefonregisztert. Utóbbi kettőnek a számítógép és a mobiltelefon megjelenése tett be, de nem haragszik ezért. Azt mondja, a hosszú élet titka, hogy el kell tudni engedni, amin nem lehet változtatni. HVG-portré.","shortLead":"Stefan Lengyel tervezett villamost, sörösüveget, írógépet, gombnyomásos telefonregisztert. Utóbbi kettőnek a számítógép...","id":"20250423_stefan-lengyel-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e88a640b-17da-413d-814f-2364a3d77e5e.jpg","index":0,"item":"783bde9b-6e4b-4550-952e-f54e32c393c6","keywords":null,"link":"/360/20250423_stefan-lengyel-hvg-portre","timestamp":"2025. április. 23. 18:00","title":"„Továbbtanulásra alkalmatlan” – így kezdődött a mai benzinkútoszlopok hírneves tervezőjének karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363638ea-baab-4cd3-bd48-25134f8d9729","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az adásvételek felét hat márka típusai adják. ","shortLead":"Az adásvételek felét hat márka típusai adják. ","id":"20250422_belfoldi-hasznalt-auto-piac-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/363638ea-baab-4cd3-bd48-25134f8d9729.jpg","index":0,"item":"841ca8ae-d7b5-422c-9cbc-436171387a95","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_belfoldi-hasznalt-auto-piac-novekedes","timestamp":"2025. április. 22. 09:51","title":"Minden eddiginél jobban pörög a magyar használtautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de140e55-fef3-437e-a058-eb23cb0d96b6","c_author":"Mudra Márton István","category":"360","description":"Bár nem várható el, hogy a világviszonylatban szerény forrásokra támaszkodó magyar gógyi érdemben kihívja a globális szereplőket, itthon is felbukkantak innovatív MI-alapú megoldások, például a társadalomtudományokban.","shortLead":"Bár nem várható el, hogy a világviszonylatban szerény forrásokra támaszkodó magyar gógyi érdemben kihívja a globális...","id":"20250422_ai5-jogos-igenyek-mesterseges-intelligencia-jogaszok-ugyvedek-babelgep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de140e55-fef3-437e-a058-eb23cb0d96b6.jpg","index":0,"item":"bfb3d55f-8b4a-400b-8dee-79c7eca3103c","keywords":null,"link":"/360/20250422_ai5-jogos-igenyek-mesterseges-intelligencia-jogaszok-ugyvedek-babelgep","timestamp":"2025. április. 22. 18:00","title":"Felforgatja-e a jogot a magyar gógyi? Hazai MI-megoldások ügyvédeknek, jogászoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4fb1a99-d24e-4d45-b405-ae85c16e2663","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Lucy nevű űrszonda a Jupiter pályája felé tart, hogy a Trójai övben lévő aszteroidák segítségével felderítse a Naprendszer történetét. Útközben több aszteroidát is megvizsgál, ezek közül az egyik a Donaldjohanson.","shortLead":"A Lucy nevű űrszonda a Jupiter pályája felé tart, hogy a Trójai övben lévő aszteroidák segítségével felderítse...","id":"20250422_nasa-lucy-urszonda-donaldjohanson-aszteroida","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4fb1a99-d24e-4d45-b405-ae85c16e2663.jpg","index":0,"item":"325efcee-3929-45d5-85c0-c8087a8d02e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_nasa-lucy-urszonda-donaldjohanson-aszteroida","timestamp":"2025. április. 22. 17:03","title":"Testközelből készített videót a NASA egy 8 kilométeres aszteroidáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]