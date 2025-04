Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ae14eccd-5ed5-4989-ba69-d5ccbf810b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védőnőknek visszamenőleg kell adatot szolgáltatniuk arról, hogy tavaly hány forint térítést kaptak. ","shortLead":"A védőnőknek visszamenőleg kell adatot szolgáltatniuk arról, hogy tavaly hány forint térítést kaptak. ","id":"20250428_veszprem-csolnoky-ferenc-korhaz-vedono-kikuldetesi-koltseg-ellenorzes-kunetz-zsombor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae14eccd-5ed5-4989-ba69-d5ccbf810b82.jpg","index":0,"item":"552b6c52-08d3-4432-811f-c5fc1d1bb441","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_veszprem-csolnoky-ferenc-korhaz-vedono-kikuldetesi-koltseg-ellenorzes-kunetz-zsombor","timestamp":"2025. április. 28. 15:06","title":"A veszprémi kórház szerint nem vonták meg a védőnők benzinpénzét, de ellenőrzést indítottak, és addig felfüggesztették a kifizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b1572-4619-4a97-9207-b7779310fe0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sugár Bertalan egy évtizede kiszállt a popszakmából, először jógaoktató lett, ma Németországban idegenvezető.","shortLead":"Sugár Bertalan egy évtizede kiszállt a popszakmából, először jógaoktató lett, ma Németországban idegenvezető.","id":"20250428_popsztar-bery-sugar-bertalan-nemetorszag-idegenvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/877b1572-4619-4a97-9207-b7779310fe0f.jpg","index":0,"item":"6795c251-b4b6-47dd-b6db-c50ce35c2600","keywords":null,"link":"/elet/20250428_popsztar-bery-sugar-bertalan-nemetorszag-idegenvezeto","timestamp":"2025. április. 28. 10:29","title":"Egykor ünnepelt popsztár volt Bery, ma idegenvezető Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44965f7-1a80-4bb1-866b-a7907b08bd15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már telepítik a beléptetőkapukat, és a kamerahálózatot is elkezdték építeni a kórházakban.","shortLead":"Már telepítik a beléptetőkapukat, és a kamerahálózatot is elkezdték építeni a kórházakban.","id":"20250428_fotok-dolgozok-korhazi-beleptetorendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a44965f7-1a80-4bb1-866b-a7907b08bd15.jpg","index":0,"item":"22e97877-b829-455f-ad71-a1c7013d291e","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_fotok-dolgozok-korhazi-beleptetorendszer","timestamp":"2025. április. 28. 15:23","title":"Fotókat készítenek a dolgozókról a kórházi beléptetőrendszerekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ff8b27-84ee-4dd1-88ba-485053e12e48","c_author":"Galicza Dorina ","category":"itthon","description":"A Corvinusról korábban kirúgott docens perének újabb tárgyalásán egyik kollégája az egyetemen uralkodó félelemről beszélt, felesége elmondta, mi veszített a legtöbbet a vizsgabotránnyal, de az Ádám Zoltán kirúgásához vezető ominózus levélváltás is ismét szóba került.","shortLead":"A Corvinusról korábban kirúgott docens perének újabb tárgyalásán egyik kollégája az egyetemen uralkodó félelemről...","id":"20250428_Adam-Zoltan-targyalas-Corvinus-vizsgabotrany-munkaugyi-per-kollegak-feleseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59ff8b27-84ee-4dd1-88ba-485053e12e48.jpg","index":0,"item":"24617f1b-529e-42d9-bb02-d4fa0df4c3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Adam-Zoltan-targyalas-Corvinus-vizsgabotrany-munkaugyi-per-kollegak-feleseg-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 17:50","title":"Ádám Zoltán felesége a bíróságon: „A Corvinusnak nem az volt a lényeg, hogy az igazság kiderüljön, hanem az igazmondó tűnjön el”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c683ea-ed69-4bcd-9c90-daaa08ccd332","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tigst Assefa óriási hajrával nyerte meg a brit fővárosban rendezett versenyt. ","shortLead":"Tigst Assefa óriási hajrával nyerte meg a brit fővárosban rendezett versenyt. ","id":"20250427_Londonban-megdolt-a-noi-maratonfutas-vilagcsucsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8c683ea-ed69-4bcd-9c90-daaa08ccd332.jpg","index":0,"item":"ab6ff987-90ca-4782-b810-ef29c7d0d33c","keywords":null,"link":"/sport/20250427_Londonban-megdolt-a-noi-maratonfutas-vilagcsucsa","timestamp":"2025. április. 27. 15:28","title":"Megdőlt a női maratonfutás világcsúcsa Londonban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5da2c1f-487c-42f6-83f9-0ce30b6a708c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt, hogy a szaúdiak szorosabbra kívánják fűzni a kapcsolatukat Szíriával, szépen bizonyítja, hogy az ország új vezetőjének első hivatalos külföldi útja is Rijádba vezetett.","shortLead":"Azt, hogy a szaúdiak szorosabbra kívánják fűzni a kapcsolatukat Szíriával, szépen bizonyítja, hogy az ország új...","id":"20250427_sziria-adossag-vilagbank-katar-szaud-arabia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5da2c1f-487c-42f6-83f9-0ce30b6a708c.jpg","index":0,"item":"7b935cfd-7a93-4e00-bf57-0e23848c259c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_sziria-adossag-vilagbank-katar-szaud-arabia","timestamp":"2025. április. 27. 22:19","title":"Szaúd-Arábia és Katar rendezik Szíria tartozását a Világbankkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f17368b-7f3d-4048-8ef8-6a98b505de64","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Észrevettek egy mellékes, fordított képkeresési képességet a ChatGPT-ben, és az eredmények gyorsan ellepték a közösségi oldalakat. Azonban egyre több az aggódó hang, és ismét kérdéses, hogy mit szabadítottunk magunkra.","shortLead":"Észrevettek egy mellékes, fordított képkeresési képességet a ChatGPT-ben, és az eredmények gyorsan ellepték a közösségi...","id":"20250428_chatgpt-o3-forditott-kepkeres-adatvedelemi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f17368b-7f3d-4048-8ef8-6a98b505de64.jpg","index":0,"item":"90cf5f46-b023-44eb-ab21-0a3977102a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_chatgpt-o3-forditott-kepkeres-adatvedelemi-aggalyok","timestamp":"2025. április. 28. 16:03","title":"Vírusként szabadult el a neten a ChatGPT fordított képkeresős funkciója, vannak, akik már aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4edf71be-757e-4dcd-9ddc-7da777291945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A véleményeket alapvetően meghatározzák a pártpreferenciák. ","shortLead":"A véleményeket alapvetően meghatározzák a pártpreferenciák. ","id":"20250428_IDEA-Intezet-45-szazalek-tamogatna-Ukrajna-unios-csatlakozasat-38-szazalek-ellenzi-azt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4edf71be-757e-4dcd-9ddc-7da777291945.jpg","index":0,"item":"3773a219-3c7b-46f0-8136-e108b7f29b42","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_IDEA-Intezet-45-szazalek-tamogatna-Ukrajna-unios-csatlakozasat-38-szazalek-ellenzi-azt","timestamp":"2025. április. 28. 10:51","title":"IDEA Intézet: 45 százalék támogatná Ukrajna uniós csatlakozását, 38 százalék ellenzi azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]