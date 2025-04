Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"80a525c8-601b-4a1c-8897-1217d64dd34d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Áprilisban még lassul a pénzromlás, utána az infláció várhatóan 4 százalék körül fog ingadozni. A vámháborús környezetben sok a bizonytalanság, jósolni is nehéz, marad a jegybanki szigor, beleértve a 6,5 százalékos alapkamatot.","shortLead":"Áprilisban még lassul a pénzromlás, utána az infláció várhatóan 4 százalék körül fog ingadozni. A vámháborús...","id":"20250429_Varga-Mihaly-Vege-az-inflaciocsokkenesnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80a525c8-601b-4a1c-8897-1217d64dd34d.jpg","index":0,"item":"91a7f6c5-0bd7-447f-bafb-6f01b9614a25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Varga-Mihaly-Vege-az-inflaciocsokkenesnek","timestamp":"2025. április. 29. 16:03","title":"Varga Mihály: Vége az infláció csökkenésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Küllemében és funkcióiban is megújul a Gmail iPhone-os alkalmazása, derül ki a Google bejelentéséből. Napokon belül minden felhasználó egy szinte teljesen új felülettel találkozhat.","shortLead":"Küllemében és funkcióiban is megújul a Gmail iPhone-os alkalmazása, derül ki a Google bejelentéséből. Napokon belül...","id":"20250429_google-gmail-iphone-alkalmazas-megujulas-material-design-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6.jpg","index":0,"item":"a9e98ccb-64d4-4c11-afc5-4f3660827b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_google-gmail-iphone-alkalmazas-megujulas-material-design-3","timestamp":"2025. április. 29. 08:03","title":"Megújul a Gmail, máshogy fog kinézni és új funkciók is lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2155b689-83e4-413b-a459-f2e198420ab3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Első akar lenni a mesterséges intelligencia terén, ezért a cégnél zajló munkavégzést is eléggé átalakítja a Duolingo. Lesznek, akiktől ezzel búcsút is vesz a vállalat.","shortLead":"Első akar lenni a mesterséges intelligencia terén, ezért a cégnél zajló munkavégzést is eléggé átalakítja a Duolingo...","id":"20250429_duolingo-mesterseges-intelligencia-munkakorok-atalakitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2155b689-83e4-413b-a459-f2e198420ab3.jpg","index":0,"item":"4b3d4fd9-355d-4de5-b2b8-d8608a24e1d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_duolingo-mesterseges-intelligencia-munkakorok-atalakitasa","timestamp":"2025. április. 29. 16:03","title":"Hatalmas változások jönnek a Duolingónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14069a29-ac53-4963-abc7-d094605b1878","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zsinórban a tizedik éve állnak fel újabb és újabb csúcsok, Európában és a Közel-Keleten különösen gyors ütemű a kiadások növekedése.","shortLead":"Zsinórban a tizedik éve állnak fel újabb és újabb csúcsok, Európában és a Közel-Keleten különösen gyors ütemű...","id":"20250428_globalis-katonai-kiadasok-haderofejlesztes-2024-uj-rekord-SIPRI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14069a29-ac53-4963-abc7-d094605b1878.jpg","index":0,"item":"27a51024-7754-4427-9805-449d9aac60b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_globalis-katonai-kiadasok-haderofejlesztes-2024-uj-rekord-SIPRI","timestamp":"2025. április. 28. 14:43","title":"2,72 ezer milliárd dollár: újabb rekordot döntöttek tavaly a globális katonai kiadások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a08674a-f1e8-46db-826b-98dedf0aa1ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Stellantis konszern francia márkája megújította apró villanyautóját, az alig 8 lóerős Amit.","shortLead":"A Stellantis konszern francia márkája megújította apró villanyautóját, az alig 8 lóerős Amit.","id":"20250430_apro-cuki-es-akar-jogsi-nelkul-is-vezetheto-a-legujabb-citroen-ami","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a08674a-f1e8-46db-826b-98dedf0aa1ce.jpg","index":0,"item":"4d9493fd-419d-48d0-9def-04c873850dbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_apro-cuki-es-akar-jogsi-nelkul-is-vezetheto-a-legujabb-citroen-ami","timestamp":"2025. április. 30. 07:59","title":"Apró, cuki, olcsó és akár jogsi nélkül is vezethető a legújabb Citroën","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bbe25a-d3b0-4126-b0e8-6b3b6fd0c4f9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Iránban már megkezdődtek a kihallgatások a Bandar-Abbászban történt óriási kikötői robbanás ügyében. A tüzek még égnek, de a hatóságok szerint az oltási munkák már célegyenesbe értek.","shortLead":"Iránban már megkezdődtek a kihallgatások a Bandar-Abbászban történt óriási kikötői robbanás ügyében. A tüzek még égnek...","id":"20250429_irani-hanyagsag-kikotoi-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9bbe25a-d3b0-4126-b0e8-6b3b6fd0c4f9.jpg","index":0,"item":"7b440ef3-b842-4444-98ef-50f529f7fcfe","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_irani-hanyagsag-kikotoi-robbanas","timestamp":"2025. április. 29. 14:04","title":"Iráni belügyminiszter: hanyagság miatt történt a kikötői robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41355c23-750e-4a55-95e7-5a233c8d253c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Papp László arénában kezdi november 14-én európai turnéját a kanadai Three Days Grace.","shortLead":"A Papp László arénában kezdi november 14-én európai turnéját a kanadai Three Days Grace.","id":"20250428_three-days-grace-koncert-papp-laszlo-arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41355c23-750e-4a55-95e7-5a233c8d253c.jpg","index":0,"item":"ca5c55a1-affc-4dcf-9d1b-5b40ba5ba1d3","keywords":null,"link":"/kultura/20250428_three-days-grace-koncert-papp-laszlo-arena","timestamp":"2025. április. 28. 11:42","title":"Jön a Three Days Grace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8794e62-7c78-4ad2-a2b6-a9aed7b6d63c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250429_Marabu-Feknyuz-Te-olyan-szuveren-vagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8794e62-7c78-4ad2-a2b6-a9aed7b6d63c.jpg","index":0,"item":"e9f4f2fd-4c69-4bf7-b70b-636be4a41626","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Marabu-Feknyuz-Te-olyan-szuveren-vagy","timestamp":"2025. április. 29. 09:37","title":"Marabu Féknyúz: Te olyan szuverén vagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]