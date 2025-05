Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582","c_author":"Papp Réka Kinga","category":"360","description":"Az Orbán-rendszer nagyhatalmakkal seftel, de tizenöt év után sincs hosszú távú stratégiája. A politikai alternatíva összeomlása alapozta meg a Fidesz teljhatalmát 2010-ben, és most, hogy feltápászkodik egy potens ellenjelölt, egyből meginog a rendszer, amely érdemi ellenzék nélkül működött mostanáig. Ám a külföldi politikai védelem megvásárlásáért, a hatalom megtartásáért semmi sem drága. Vélemény.","shortLead":"Az Orbán-rendszer nagyhatalmakkal seftel, de tizenöt év után sincs hosszú távú stratégiája. A politikai alternatíva...","id":"20250430_hvg-Papp-Reka-Kinga-Vilagpolitikai-szedelgok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582.jpg","index":0,"item":"69c8dd8f-1df8-4e3d-9b89-f201c1d87c53","keywords":null,"link":"/360/20250430_hvg-Papp-Reka-Kinga-Vilagpolitikai-szedelgok","timestamp":"2025. április. 30. 08:00","title":"Papp Réka Kinga: Az Orbán-rezsim veszélyes gyengesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b18ae9-e669-4f62-8449-20ccd078864c","c_author":"OTP Private Banking","category":"brandcontent","description":"Lényegesen gördülékenyebbé teszi a generációs vagyontranszfert a bizalmi vagyonkezelés még akkor is, ha van végrendelet, és nem a hagyatéki eljárás sokszor elhúzódó eredményére kell várnia az örökösöknek. Tekintsük át, hogy mitől lehet jobb a bizalmi vagyonkezelés, mint a másik két megoldás!","shortLead":"Lényegesen gördülékenyebbé teszi a generációs vagyontranszfert a bizalmi vagyonkezelés még akkor is, ha van...","id":"20250430_bizalmi_vagyonkezeles_OTP_vegrendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18b18ae9-e669-4f62-8449-20ccd078864c.jpg","index":0,"item":"9b82c253-4047-446c-96ee-a8d8ef618891","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250430_bizalmi_vagyonkezeles_OTP_vegrendelet","timestamp":"2025. április. 30. 11:30","title":"Jobb lehet, mint a végrendelet: egyben tartja a tulajdonosi jogokat a bizalmi vagyonkezelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f60d0bc-dbed-4985-a584-195c2b73c9c7","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250430_Marabu-Feknyuz-Ujabb-jo-hir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f60d0bc-dbed-4985-a584-195c2b73c9c7.jpg","index":0,"item":"7cfcb749-4229-4756-806b-452fef3f6142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Marabu-Feknyuz-Ujabb-jo-hir","timestamp":"2025. április. 30. 09:58","title":"Marabu Féknyúz: Újabb jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b45b35-aa14-4495-bcae-91a61911bb00","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A keveset futott kétszemélyes ritkaságnak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A keveset futott kétszemélyes ritkaságnak alaposan megkérik az árát.","id":"20250501_meregdraga-csehszlovak-idogep-ez-a-nyithato-teteju-skoda-favorit-mtx-roadser","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b45b35-aa14-4495-bcae-91a61911bb00.jpg","index":0,"item":"260a8a33-3864-4ecd-8fa7-01d27c68013f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250501_meregdraga-csehszlovak-idogep-ez-a-nyithato-teteju-skoda-favorit-mtx-roadser","timestamp":"2025. május. 01. 07:21","title":"Méregdrága csehszlovák időgép ez a nyitható tetejű Skoda Favorit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d4127f-f52f-4948-b56a-e815ea0a55f0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A svéd kormány az ország megítélését javítaná azzal, hogy tárt karokkal fogad mindenkit, akinek a hazája autoriter irányba indult el.","shortLead":"A svéd kormány az ország megítélését javítaná azzal, hogy tárt karokkal fogad mindenkit, akinek a hazája autoriter...","id":"20250430_svedorszag-melegek-pride-betiltas-menekult-bevandorlo-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35d4127f-f52f-4948-b56a-e815ea0a55f0.jpg","index":0,"item":"f06fdf65-e682-4a12-82be-856d0c346b21","keywords":null,"link":"/elet/20250430_svedorszag-melegek-pride-betiltas-menekult-bevandorlo-magyarorszag","timestamp":"2025. április. 30. 17:35","title":"Svédország 40 ezer magyar meleget is befogadna a Pride betiltása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Márciusban 1,8 milliárd euró volt Magyarország külkereskedelmi terméktöbblete, az egyenleg 173 millió euróval javult a az egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"Márciusban 1,8 milliárd euró volt Magyarország külkereskedelmi terméktöbblete, az egyenleg 173 millió euróval javult...","id":"20250430_Tobbet-exportaltunk-es-importaltunk-marciusban-mint-egy-evvel-ezelott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c.jpg","index":0,"item":"20577de0-3851-4398-91d0-0e34dad40306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Tobbet-exportaltunk-es-importaltunk-marciusban-mint-egy-evvel-ezelott","timestamp":"2025. április. 30. 08:59","title":"Többet exportáltunk és importáltunk márciusban, mint egy évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A telefonbeszélgetés után viszont már rendes fickónak nevezte Donald Trump Jeff Bezost, akinek sikerült lenyugtatnia az ingerült amerikai elnököt.","shortLead":"A telefonbeszélgetés után viszont már rendes fickónak nevezte Donald Trump Jeff Bezost, akinek sikerült lenyugtatnia...","id":"20250430_donald-trump-jeff-bezos-amazon-vamok-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2.jpg","index":0,"item":"6c1e0c79-da66-4f07-b37a-8ffcc38dbc4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_donald-trump-jeff-bezos-amazon-vamok-usa","timestamp":"2025. április. 30. 18:11","title":"Trump telefonon teremtette le Jeff Bezost, miután azt hallotta, hogy az Amazon fel akarja tüntetni a vámok miatti költségeket az áraknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A német és az osztrák gazdaság gyengélkedik, de a kontinens többi része a vártnál jobban kezdte 2025-öt.","shortLead":"A német és az osztrák gazdaság gyengélkedik, de a kontinens többi része a vártnál jobban kezdte 2025-öt.","id":"20250430_eu-gdp-novekedes-eurostat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"5bc7dc45-7e8a-467d-b7c9-2b89df83e75f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_eu-gdp-novekedes-eurostat","timestamp":"2025. április. 30. 11:59","title":"A vártnál jobban nőtt az EU gazdasága, negyedéves szinten egyedül Magyarország rontott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]