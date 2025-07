800 milliárd forintos hitelkeretről tárgyal a MÁV az Európai Beruházási Bankkal

Tárgyalások folynak az Európai Beruházási Bankkal (EIB) mintegy 800 milliárd forintos hitelkeretről, amiből 15 jelentős pálya-korszerűsítést valósítanának meg, írta a Blikk érdeklődésére válaszul Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója.

A lap az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz fordult kérdésekkel arról, hogy mi valósult meg Lázár János januárban tett 10, a vasút fejlesztését érintő ígéretéből, ám Lázár helyett Hegyi felelt. A vezérigazgató ebben a válaszban írt arról, hogy ha meglesz az említett hitel, akkor nem egyszerűen a magyar vasúthálózat mintegy 7,5 százaléka újul meg, ennél nagyobb arányú lesz a hatás a vonatközlekedésre, mert egy-egy vasútvonal átbocsátóképességének javításával vagy a pályasebesség emelésével képesek lesznek rendszerszerűen javítani a menetrend tartását is.

A MÁV arra számít, hogy hónapokon belül megszülethet a döntés a hitelről. Hegyi hozzátette: a Magyarországnak járó uniós forrásokról sem mondott le a közlekedési kormányzat és a MÁV-csoport, ezeknek a felhasználásáról már kormányhatározat született.

A vezérigazgató a kérdésekre válaszolva közölte azt is, hogy az új késési biztosítás költsége éves szinten akár 2 milliárd forintra rúghat, de ez valójában bocsánatkérés az utasoktól. Azt írta, a múlt hét eleji természeti csapás hatalmas károkat okozott a MÁV infrastruktúrájában, és a késési biztosításból származó fizetési kötelezettségeinket is megemelte 10-12 millió forinttal. Az év első felében – még az új késési biztosítás előtt – mintegy 120 millió forint értékben fizettek visszatérítést az utasoknak.

Lázár János azt is vállalta január 8-án, hogy jövő év elejére a MÁV és a Volán az összes mosdóját felújítja. Hegyi szerint országszerte kb. 500 helyszínt kell rendbe hozni, már minden ötödik elkészült, vagy folyik a felújítása, időarányosan teljesülni fog Lázár ígérete.

Hegyi Zsolt szerint az a vállalás is megvalósul, hogy 2026. április 30-ig ezer új buszt vásárolnak, amiből az első 500 még idén megérkezik. Kilencven már forgalomba állt, további 40 a hónap végéig érkezik. Elindították a beszerzését közel 870 alacsony belépésű, Euro VI környezetvédelmi normájú dízel busznak is, amiből annyit le lehet hívni idén, hogy szerinte biztosan meglesz a 2025-re vállalt összes új busz.

Száz újabb mozdony beszerzése be 2027 tavaszáig: tizenkettő már dolgozik, és az év hátralévő részében folyamatosan állnak szolgálatba továbbiak is Hegyi szerint.

A közlekedési miniszter azt mondta, július elejére 100 felújított IC-kocsi érkezik a MÁV-hoz, és megrendelnek 285 új IC-járművet is, amire a fedezetet a kormány adja. Ebből mind a 100 elkészült, ám nem mind IC lett, csak több mint fele. Hegyi szerint most zajlik 285 új szerelvény beszerzésének az előkészítése is.

Vitézy Dávid januárban úgy reagált Lázár János 10 pontos tervére, hogy a tavaly még 3000 milliárdos, akkor ötpontos vasút-fejlesztési ígéretek – komolyabb pálya- és pályaudvar-fejlesztések, új járműbeszerzések – már a tervek között sem szerepelnek. Hegyi most azt írta, a tervek továbbra is érvényben vannak. Minden terv végrehajtásra kész, az 5 pontos akcióterv és a 10 éves vasútfejlesztési stratégia is. Ezeknek a megvalósítását az uniós források hiánya valóban lassítja, akadályozza, de a közlekedési kormányzat folyamatosan keresi az alternatív finanszírozási és fejlesztési megoldásokat.