[{"available":true,"c_guid":"c67d72cd-abe5-4dfe-ac71-923d2958ac43","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Bár voltak olyan hírek, hogy esetleg a magyar uniós biztos megnehezíti a folyamatot, végül az Európai Bizottság elfogadta azt a menetrendet, amelynek az alapján az EU teljes mértékben megszünteti az orosz energiától való függőségét. Rossz hír a magyar kormánynak: a javaslat elfogadása minősített többséget igényel, egymagukban nem tudják megvétózni.","shortLead":"Bár voltak olyan hírek, hogy esetleg a magyar uniós biztos megnehezíti a folyamatot, végül az Európai Bizottság...","id":"20250506_energia_europai-bizottsag_oroszorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67d72cd-abe5-4dfe-ac71-923d2958ac43.jpg","index":0,"item":"d290bb4a-e001-458e-ba2e-f850f5dcf53d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250506_energia_europai-bizottsag_oroszorszag-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 16:04","title":"Vége a Barátságnak: Brüsszel megállítja az orosz energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4af1ba9-a69b-4367-a4d6-a1cb8ef75b4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vámintézkedések tartósan magasabb inflációt és munkanélküliséget hozhatnak magukkal, ezért indokolt a kivárás a Fed elnöke szerint.","shortLead":"A vámintézkedések tartósan magasabb inflációt és munkanélküliséget hozhatnak magukkal, ezért indokolt a kivárás a Fed...","id":"20250508_fed-alapkamat-valtozatlan-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4af1ba9-a69b-4367-a4d6-a1cb8ef75b4c.jpg","index":0,"item":"2889bdc4-9c59-4dd4-8037-a68a3180325c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_fed-alapkamat-valtozatlan-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 08. 07:22","title":"Trump fenyegetései ellenére nem változtat az alapkamaton az amerikai jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges szemsebészeti eljárás, amelyről még az orvosok sem tudnak mindig. Ausztráliában már több ilyen sikeres műtétet is elvégeztek, Kanadában pedig most kerül sor rá először.","shortLead":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges...","id":"20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e.jpg","index":0,"item":"a8c6ac89-bb49-4b3c-8704-f3556a063fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","timestamp":"2025. május. 08. 08:03","title":"Kockázatos műtét, de az eredmény magáért beszél: saját fogát teszik a beteg szemébe, hogy visszanyerje a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f7eec9-5eca-491f-9f91-2a2eac5dcc33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már minden egyes nézőre 25 ezer forintnyi közpénzt költ az állam, egyetlen estére pedig 17 millió forint támogatás jut, miközben a személyi juttatások 80 százalékkal emelkedtek öt év alatt.","shortLead":"Már minden egyes nézőre 25 ezer forintnyi közpénzt költ az állam, egyetlen estére pedig 17 millió forint támogatás jut...","id":"20250507_operettszinhaz-tamogatas-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1f7eec9-5eca-491f-9f91-2a2eac5dcc33.jpg","index":0,"item":"5fec1510-f474-4cc6-9eee-a5c94475a16f","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_operettszinhaz-tamogatas-novekedes","timestamp":"2025. május. 07. 12:00","title":"Hihetetlen mértékben nőtt az Operettszínház támogatása, miközben egyre kevesebb az előadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b787a306-2cc1-4050-ad45-faa1807aef4a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg Jesko Absolut új világrekordot ért el fél mérföldes gyorsulás fronton.","shortLead":"A Koenigsegg Jesko Absolut új világrekordot ért el fél mérföldes gyorsulás fronton.","id":"20250508_396-masodperc-alatt-katapultal-200-rol-300-ra-a-koenigsegg-jesko-absolute-hiperauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b787a306-2cc1-4050-ad45-faa1807aef4a.jpg","index":0,"item":"2264bdcf-eaf0-47fe-87ac-65d673a4ea99","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_396-masodperc-alatt-katapultal-200-rol-300-ra-a-koenigsegg-jesko-absolute-hiperauto","timestamp":"2025. május. 08. 07:59","title":"3,96 másodperc alatt katapultál 200-ról 300-ra a Koenigsegg benzines hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb180eda-48dc-41da-9710-90ae63eb6893","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva szerint ők pedig több ukrán drónt semmisítettek meg az éjjel. ","shortLead":"Moszkva szerint ők pedig több ukrán drónt semmisítettek meg az éjjel. ","id":"20250507_oroszorszag-ukrajna-fovaros-ejszakai-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb180eda-48dc-41da-9710-90ae63eb6893.jpg","index":0,"item":"6abe220a-67d9-45d4-ba1e-fd65cbb0c2ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_oroszorszag-ukrajna-fovaros-ejszakai-tamadas","timestamp":"2025. május. 07. 07:07","title":"Ketten meghaltak Kijevben, miután az oroszok újabb támadást indítottak az ukrán főváros ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db3c88d-7e18-44aa-af0f-84ca31fbc66e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A szokások szerint ünnepélyes körítéssel nyújtotta be az Országgyűlés elnökének a jövő évi költségvetés tervezetét a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton az uniótól vár nagyobb mozgásteret, azt azonban világossá tette: a törvénybe csak olyan uniós forrást tettek, amelynek beérkezése nem jelent kockázatot.","shortLead":"A szokások szerint ünnepélyes körítéssel nyújtotta be az Országgyűlés elnökének a jövő évi költségvetés tervezetét...","id":"20250506_koltsegvetes-nagy-marton-orszaggyules-benyujtas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0db3c88d-7e18-44aa-af0f-84ca31fbc66e.jpg","index":0,"item":"0d132579-0b99-42cf-b196-8b41ad14735e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_koltsegvetes-nagy-marton-orszaggyules-benyujtas-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 17:31","title":"„Háborúellenes költségvetést” nyújtott be Nagy Márton az Országgyűlésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14324c90-3f6c-436b-92f0-4d6967beb067","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Politikailag jól eladható ötlet, hogy ingyenes alapszámlát kínálnak a bankok, ez azonban nem fogja letörni az inflációt. Aki ezt a szolgáltatást választja, annak ügyelnie kell a szűkre szabott felhasználói keretekre.","shortLead":"Politikailag jól eladható ötlet, hogy ingyenes alapszámlát kínálnak a bankok, ez azonban nem fogja letörni...","id":"20250506_hvg-bankok-ingyenes-alapszamla-feltetelek-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14324c90-3f6c-436b-92f0-4d6967beb067.jpg","index":0,"item":"b8b513c5-d201-4c81-8626-cd05b10ba391","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-bankok-ingyenes-alapszamla-feltetelek-inflacio","timestamp":"2025. május. 06. 11:30","title":"Van, akinek kimondottan jó megoldás lehet az ingyenes alapszámla, de az ördög a részletekben rejlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]